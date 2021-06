El valiente Rubicón de los obispos de Estados Unidos. Comentario de Robert Royal

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, pienso que es interesante ofrecer para su atención y reflexión este comentario de Robert Royal, publicado originalmente en inglés en The Catholic Thing. Se trata de la decisión de una gran mayoría de los obispos estadounidenses de seguir trabajando en un documento que ilustre el valor y el significado de la Eucaristía. Y también -indirectamente- sobre lo que significa ser católico, contra la instrumentalización que algunos personajes políticos (me vienen a la mente Nancy Pelosi y Joe Biden) hacen de la religión. Feliz lectura.

Casi tres cuartas partes de los obispos de Estados Unidos (166-58) votaron el viernes para preparar un documento sobre los católicos que reciben la Santa Comunión. El proyecto se debatirá y votará en su reunión anual de noviembre. La Conferencia Episcopal no tiene autoridad para decir a políticos concretos como Joe Biden y Nancy Pelosi que no acudan a Misa (aunque los obispos a título individual sí pueden hacerlo). Lo cual es lamentable, porque la Iglesia ha llegado a una especie de Rubicón en Estados Unidos.

El momento es inédito. El obispo Liam Cary, de Baker, Oregón, lo dijo así: “Nunca hemos tenido una situación como ésta en la que el ejecutivo es un presidente católico que se opone a la enseñanza de la Iglesia”. Varios obispos -Gómez, Naumann, Daly, Hying y otros- también se han pronunciado con valentía. Y el arzobispo de San Francisco, Cordileone “corazón de león”), lo dijo sin rodeos: “En este momento nuestra credibilidad está en juego. Los ojos de todo el país están puestos en nosotros”.

No es de extrañar que haya surgido un enfrentamiento sobre la recepción y la naturaleza misma de la Eucaristía, ahora que tenemos una presidencia católica progresista. Ya sabemos que la mayoría de los católicos estadounidenses piensan -si es que piensan, ya que tres cuartas partes de ellos no asisten nunca a Misa- que la Eucaristía no es el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Las fuerzas hostiles a la Iglesia se complacen en citar este hecho.

Permitir que los líderes -ahora en los niveles más altos del gobierno- que se definen católicos continúen promoviendo vigorosamente el aborto (olvídense del “personalmente en contra” de días pasados), la homosexualidad y los límites a la libertad religiosa significa que la poca influencia pública que la Iglesia aún conserva está en una vía rápida hacia el olvido. Corremos el peligro de cruzar una línea a partir de la cual la fe será atacada no sólo por un mundo agresivo con una comprensión completamente diferente de lo que significa ser humano, sino por los propios católicos rebeldes.

Por ejemplo, también el viernes, sesenta miembros del Congreso (entre los que se encuentran baluartes del aborto como Rosa De Lauro y Alexandria Ocasio-Cortez) firmaron una carta conjunta a los obispos, con membrete del Congreso, presumiendo de instruirles sobre la enseñanza católica. Pueden leer aquí este texto, que deja boquiabierto, en el que se insta a los obispos a no dar un paso drástico por “una cuestión”. En esas dos palabras, el desafío a los obispos queda claro: para un gran número de católicos públicos, la destrucción de cientos de miles de vidas en el vientre materno cada año es sólo una “cuestión” más.

La prensa laica y algunos católicos progresistas han propagandizado la carta (aunque les intriga que 17 católicos demócratas no se hayan unido a los otros 60). Argumentan que la carta está en consonancia con los métodos de no confrontación del papa Francisco: invitar a las personas, en lugar de condenarlas. Pero este enfoque se ha probado durante décadas. Y recientemente no se ha producido ningún “efecto Francisco”, es decir, una avalancha de personas que vuelven a la Iglesia a causa de su enfoque más suave. Si esta fuera una estrategia pastoral eficaz, Alemania estaría llena de conversos y veteranos. Lo cual, por desgracia, no es el caso.

Los sesenta miembros del Congreso se apoyaron en gran medida en el Concilio Vaticano II, que invitaba a leer los “signos de los tiempos” (Gaudium et Spes, 4) Cualquiera fuera la situación en 1965, los signos de los tiempos apuntan ahora al continuo declive de la Iglesia y al rápido ascenso de diversas corrientes sociales activamente hostiles al catolicismo.

Estamos acostumbrados a que los políticos hagan declaraciones públicas a su favor. Estos congresistas han hecho suyo el argumento de muy pocos obispos de que no debe haber una “defensa armada” de la Eucaristía. En parte tienen razón. ¿Pero quién trata de amenazar a quién, cuando la Iglesia simplemente trata de mantener sus propias disciplinas frente a la administración más agresivamente anticatólica de la historia?

La enseñanza de la Iglesia sobre la Eucaristía y quién debe recibirla sigue siendo la misma de siempre. Incluso el papa Francisco, en un esfuerzo calculado por sugerir lo contrario en relación con el divorcio y los vueltos a casar, se ha limitado a sugerir cambios menores en dos ambiguas notas a pie de página en Amoris Laetitia. Esta desconfianza indica que incluso él -que muchos afirman que se opone a los movimientos actuales de nuestros obispos- no está dispuesto a contradecir abiertamente lo que nuestra tradición ha afirmado desde el principio.

Es triste decir que algunos obispos estadounidenses -los sospechosos habituales- siguen con argumentos estirados y muy débiles en contra de la acción. El cardenal Cupich ha argumentado que antes de que los obispos puedan hacer algo, deben comprometerse con los legisladores católicos pro-aborto para averiguar por qué creen y actúan como lo hacen.

¿Hay alguien que no lo sepa ya? ¿O quién cree que plantear este punto es algo más que una táctica dilatoria (bastante pobre)? Es seguro que el cardenal sabe exactamente por qué, por ejemplo, el senador Dick Durbin (D-IL) apoya el aborto y más. El ex arzobispo de Chicago se reunió con Durbin más de una vez y le explicó por qué estaba equivocado. ¿Lo hizo Cupich?

Entre otros sospechosos habituales, el obispo de San Diego, Robert McElroy, repitió su acusación de “armar” la Eucaristía e incluso llegó a decir que disciplinar a los disidentes sería una “teología de la exclusión y la indignidad”. Pero el obispo de California confunde aquí términos políticos y religiosos.

Puede que en la América posmoderna sea imposible “excluir” o llamar a alguien indigno. Pero el mismo Jesús, que no era un triangulador político, a menudo advertía a la gente de que, con sus acciones, podían excluirse de la vida eterna. Y San Pablo, que sabía tanto de fe como cualquiera en San Diego, escribió: “Por lo tanto, quien coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente [griego: anaxios] será culpable del cuerpo y la sangre del Señor”. (1 Cor 11, 27).

Nuestros obispos estadounidenses han hecho algo valiente, incluso hermoso. Y se enfrentarán a días turbulentos y feos por ello. Ellos no empezaron esta batalla, y algunos -que no fueron responsables de la mala catequesis que hemos sufrido durante décadas- pagarán el precio de otros que han sido flojos o reacios a hablar. Pero han afrontado un momento decisivo: Ganen o pierdan en la arena política, merecen nuestro respeto y nuestra gratitud.

