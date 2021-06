Monseñor Viganò responde a De Mattei. Con dolor. Quantum mutatus ab illo​

Marco Tosatti



Estimado Stilumcuriali, recibimos y publicamos esta nota del Arzobispo Carlo Maria Viganò en respuesta a un artículo aparecido ayer en Corrispondenza Romana .Una buena lectura..

§§§

A PROPÓSITO DE UNAS DECLARACIONES DEL PROFESOR ROBERTO DE MATTEI RECIENTEMENTE PUBLICADAS EN CORRISPONDENZA ROMANA

Si hablé mal, muéstrame en qué; y si bien, ¿por qué me pegas?

Jn.18,23

Se me ha comunicado que ayer apareció en Corrispondenza Romana un artículo titulado El caso Viganò: el arzobispo y su suplantador, firmado por el profesor Roberto de Mattei.

Me faltan palabras para expresar mi estupor por las afirmaciones que vierte sobre mí un ilustre intelectual católico que es celebrado como paladín de la Tradición y que no ha escatimado críticas a la jerarquía que no por ser severas dejan de ser ponderadas y justas. Lo cierto es que le habría bastado con consultarme de viva voz o por escrito para disipar sus sospechas y tener la seguridad de que todos mis escritos, declaraciones y entrevistas son fruto de maduradas convicciones cuya paternidad defiendo con ardor.

La idea de que yo pueda tener un suplantador debe de proceder de algún asesor al cual el profesor, desprevenido, ha dado crédito sin reparar en que con ello expuesto a un desmentido público de unas suposiciones totalmente infundadas que, si se me permite decirlo, me parecen hasta poco caritativas. Aprovecho la ocasión para desmentir tan osada y fantasiosa tesis, así como para asegurar a quienes tengan a bien leerme y escucharme, que no hay ningún negro literarioo prestanombres, y que por la gracia de Dios todavía estoy en posesión de todas mis facultades; no hay nadie que me manipule, y estoy resuelto a proseguir con mi misión apostólica en pro de la salvación de las almas.

En otros tiempos, De Mattei habría estado orgulloso de combatir a mi lado en la batalla común por la Verdad católica, la defensa del Magisterio inmutable y la venerable liturgia tradicional asaltada por el modernismo. Seguramente habría estado conmigo en la denuncia del fraude pandémico y la intrínseca inmoralidad de las vacunas experimentales producidas a partir de material procedente de fetos abortados.

Sus recientes intervenciones –con su firma o bajo pseudónimo– han demostrado, no sin causar un vivo dolor, que en caso de existir un suplantador habría que buscarlo en los últimos escritos del profesor; escritos que parecen redactados por un oscuro funcionario del régimen obediente al discurso oficial y no por la sagacidad y la fe sincera del De Mattei al que yo conocía. Quantum mutatis ab illo.

+Carlo Maria Viganò, arzobispo

22 de junio de 2021

Festividad de San Paulino, obispo y confesor

§§§

Categoria: Generale