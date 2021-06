Quando il M° Porfiri Incontrò gli Alieni. Con un Buon Cattolico Moderno.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Aurelio Porfiri ci ha inviato questa breve storia triste. Una storia di alieni e di cristiani. Il velo della metafora è leggero…buona lettura.

§§§

Quando ho incontrato gli alieni

Li ho visti in un tardo pomeriggio. Ero con il mio amico Martino, passeggiavamo per una strada di campagna e abbiamo sentito un forte rumore e poi visto una luce che improvvisamente si abbassava. Poi non abbiamo sentito più nulla, come se la natura cessasse il suo strepito di botto. Poi…tra gli alberi abbiamo visto farsi strada due figure di un aspetto strano, che si avvicinavano a noi. Martino era tutto eccitato. Era un buon uomo Martino, cresciuto in parrocchia e vicino ad un certo movimento ecclesiale.

“Pensa”, mi disse, “se sono quello che penso, possiamo essere i primi ad annunciargli la lieta novella”.

Devo dire io fui sorpreso di quello che vedevo e della reazione di Martino e quindi non dissi nulla.

Intanto i due esseri si erano avvicinati a pochi metri da noi. Erano più piccoli degli uomini occidentali, con una pelle che tendeva al giallo e degli occhi di forma allungata. Sembravano senza un apparente espressione facciale, niente gioia, curiosità o paura. Impassibili. Poi uno cominciò a parlare.

“Salve, veniamo da molto lontano. Abbiamo imparato la vostra lingua per entrare in contatto con voi ed apprendere le cose belle del vostro mondo”.

Martino non stava più nella pelle: “Noi possiamo parlarvi di Gesù Cristo, il nostro Salvatore”.

I due stavano in silenzio. Poi uno disse: “Cosa puoi dirci di più?”

“Ci sono i Vangeli, che raccontano la sua vita e riportano quello che disse”.

“Quindi lì possiamo avere informazioni sicure?”

“Mica tanto” era sempre Martino che parlava, “ai tempi di Gesù non è che c’era il registratore”.

“E cosa vi insegnerebbe questo Gesù?”

“Ad amare tutti gli uomini, l’ambiente e ad essere bravi cittadini”.

L’alieno lo guardava fisso: “Ma questa non è quello che chiamate educazione civica? Tu non avevi detto che era una religione? Una salvezza soprannaturale? Perché dovremmo scegliere questa piuttosto che le altre?”

“In effetti Dio, che ne sa più di noi, ha creato nella sua sapienza una molteciplità di religioni, fate voi”.

“Ma cosa possiamo imparare da voi?”

“Noi siamo curiosi di imparare da voi, di apprezzare la vostra cultura, di prendere tutto quello che è possibile, senza filtri. Lo chiamiamo inculturazione”.

Io ero atterrito e mi pentii mille volte di non aver parlato. Martino sembrava veramente convinto di quello che diceva e la sua foga mi tolse ogni possibilità di intervenire. Mi ricordai di una frase di Edmund Burke, che diceva che l’unica cosa buona per il trionfo del male è che l’uomo buono non faccia niente. E mi vergognai.

Intanto i due alieni ci guardavano intensamente ed intuii quasi un espressione di vago disprezzo sul loro volto. Poi in silenzio si girarono e se ne tornarono da dove erano venuti.

Vedemmo una luce, poi un rumore e qualcosa che si allontanava.

Martino mi guardava euforico, sentendo di aver fatto qualcosa di grande.

Poi anche noi ci voltammo e riprendemmo il nostro cammino in un silenzio in cui ognuno scontava la sua colpa.

§§§

