El Papa aprovecha los movimientos. Sorprende que lo haya hecho sólo ahora…

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, nos complace republicar un artículo aparecido en Korazym.org, un sitio web que ustedes conocen bien, sobre el tema de los movimientos eclesiales y del Decreto General que acaba de emitir el Dicasterio para los Laicos y la Familia. En realidad, la sorpresa no proviene tanto de la decisión como del hecho de que se haya producido en el octavo año de su pontificado. El Pontífice reinante, como saben bien los que siguen los asuntos del Vaticano, es lo que se podría llamar un “fanático del control”, una persona obsesionada por el control. Dan fe de ello la red de informadores que cubren los Palacios Sagrados y sus alrededores, el control sobre los teléfonos y la red de Internet. Hay cardenales que acuden a su oficina con su propia clave de Internet para evitar el uso de la red vaticana. Hace unos días un amigo que trabaja y vive en el Vaticano me envió un mensaje, lamentándose porque los artículos de Stilum no se abrían. Le aconsejé que lo probara con su smartphone, y allí todo era normal… Ahora bien, lo que sorprende no es que no que haya extendido el manto de control sobre lo más vibrante, libre y floreciente de la vida de la Iglesia en las últimas décadas, sino que lo haya hecho tan tarde. Demostrando así en los hechos lo poderoso y omnipresente que es el clericalismo en sus manifestaciones, cháchara aparte. Feliz lectura.

§§§

Como “Bomba del papa Francisco” definen La Nuova Bussola Quotidiana e Il Tempo al Decreto General sobre las Asociaciones de Fieles del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, que regula el ejercicio del gobierno en las asociaciones internacionales de fieles, privadas y públicas, y en otras entidades con personalidad jurídica sujetas a la supervisión directa del mismo Dicasterio, publicado en el Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede n. 375 del 11 de junio y firmado el 3 de junio por el secretario, el padre José María García, I.Sch., por el prefecto, el cardenal Kevin Farrell (él que, viviendo en la misma casa que el ex-cardenal y ex-sacerdote homosexual Thedore McCarrick, nunca vio nada extraño o anormal), que tanto interviene en la vida interna de las asociaciones libres de creyentes. ¡Pero qué libertad!

Sabiendo muy bien lo que explica Nico Spuntoni en el artículo para La Nuova Bussola Quotidiana que sigue, en el momento de la fundación de Korazym. Org, el 4 de abril de 2003 (a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud en Toronto y del Encuentro de Asís), por un grupo de jóvenes aspirantes a comunicadores, pertenecientes a la juventud franciscana conventual -que de este modo tuvieron una escuela práctica de periodismo y más tarde casi todos ellos ejercieron la profesión-, seguí el sabio consejo de mi difunto padre espiritual (franciscano conventual), no formalicé el proyecto como una asociación internacional de fieles. Esta medida fue mal vista por los dirigentes de la Conferencia Episcopal Italiana, que siempre han rechazado los proyectos en común con los medios de comunicación o las entidades de su propiedad o controlados por ellos, porque -decían- no éramos “cosa suya” (por lo tanto, no controlables).

Entonces, después de haber subrayado esto, en lo que se refiere a la “bomba”, hay que decir que el discurso de los movimientos, las agregaciones laicas y las nuevas comunidades es un capítulo que debe ser analizado “caso por caso”. Al decir esto estamos en el tema, en la medida en que “diversidad” es un término utilizado en el documento pontificio de revisión con un significado negativo del mismo, en el sentido de que no todos los movimientos, agregaciones laicas y nuevas comunidades han utilizado los mismos instrumentos de la misma manera a lo largo de los años.

Pensemos que cada una de estas realidades tiene una historia propia, ya que se fundamenta en un carisma particular y subjetivo, que inevitablemente nace, crece y se desarrolla a lo largo de un recorrido que debe conducir siempre al Señor, al mismo tiempo manteniéndose fiel a la catolicidad. Lo bueno que hay en una realidad laica no se perderá ciertamente, si las bases son sólidas. Bases sobre las que se han construido baluartes de la fe, que no serán perturbadas por esta “actualización” del papa Francisco.

Por otra parte, estamos convencidos de que no siempre todos los movimientos, grupos laicos y nuevas comunidades han tenido un buen comienzo y que no todos han seguido siempre bien su camino. Algunos han naufragado, otros han tenido dificultades para respetar las reglas, otros aún han tenido dificultades para reconocerse como parte de la Iglesia como todos los demás en igual medida. La santidad siempre es buena, los carismas a veces son buenos, pero a veces otros no, sobre todo cuando crean incertidumbre y confunden a los fieles.

Siempre hemos tenido la convicción (y lo reflejamos cada día, en nuestra comunicación a través de Korazym.org, desde hace más de 18 años), de que cada realidad, fundada en un nuevo carisma, debe tener la tarea de “llevar” a los fieles a Cristo a través de la Iglesia. Pero en algunos casos se ha llevado a los fieles a desprenderse de la misma familia eclesial, creando en algunas realidades eclesiales un inútil y dañino “subgrupo de una seudo Iglesia”, lo que nunca ha sido una buena experiencia para nadie. En algunos casos incluso la Congregación para el Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos ha tenido su “que ver” con la aprobación de los estatutos y la verificación de los mismos dentro de su competencia. No podemos olvidar llamativos hechos del pasado, referidos a estatutos presentados a la Congregación encargada, que no eran los mismos estatutos seguidos en la realidad, que los había presentado para su aprobación ad experimentum.

En nuestra opinión, no es bueno si un movimiento “distrae” la atención de los fieles de las reglas de un Credo que todo cristiano y todo católico debe respetar. Son buenas las reformas de los movimientos, agregaciones de laicos y nuevas comunidades, si todo ello reconduce a la transparencia de un camino de Fe, que se mantiene dentro de la familia eclesial, sin protagonismos individuales o bateadores que se sientan libres y exentos del respeto de reglas claras, presentes desde hace tiempo en la familia eclesial.

Queremos creer que lo bueno del pasado no puede ser anulado por una reforma que impone nuevas disposiciones. Lo que es bueno también es sólido y sobrevivirá al tiempo y a las adversidades. Sabemos que la primera prueba de integridad a la que se somete a un movimiento es sobrevivir a su fundador. Ahora sabemos, que la segunda prueba será sobrevivir al bombardeo de las reformas del papa Francisco. Es como decir que quien sobreviva a este Pontificado podrá decir que está preparado para sobrevivir a cualquier cataclismo. Mientras tanto, como creyentes, recemos para que el Señor nos dé la fuerza de la resiliencia, para transitar la paciencia y acortar el tiempo de nuestra prueba. Y recemos por el Papa, siempre.

Bomba de Francesco sobre los movimientos: límite de los mandatos

por Nico Spuntoni

La Nuova Bussola Quotidiana, 12 giugno 2021

Mediante un decreto, el Vaticano ingresa en la organización de asociaciones internacionales de fieles. Se introduce un límite temporal para los mandatos de los órganos de gobierno y de sus miembros, incluidos los fundadores. Esto es para evitar la “autorreferencialidad” y los “verdaderos abusos”. Se cierra así una etapa iniciada por san Juan Pablo II en Loreto en 1985.

El límite de los mandatos, que está siendo desechado en el Movimiento Cinco Estrellas que lo ha consagrado al éxito, aterriza en la política eclesiástica para el gobierno de las asociaciones internacionales de fieles. Un nuevo decreto general del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida prevé de hecho la introducción de una duración máxima de cinco años para cada mandato dentro del órgano central de gobierno de las asociaciones. El límite para desempeñar cualquier cargo en este órgano se establece en diez años consecutivos: para ser reelegido será necesario “saltarse” un turno. A excepción de los moderadores: los que sean al menos diez años como moderadores no podrán ser reelegidos después de un mandato.

El decreto, que entrará en vigor tres meses después de su promulgación, ha recibido la aprobación del Santo Padre. Estas novedades obligarán a las asociaciones de fieles afectadas a convocar sus respectivas asambleas generales para modificar aquellos aspectos de sus estatutos que contrasten con el contenido de la medida. En la Nota explicativa publicada por el Dicasterio se explica el espíritu de los cambios, afirmando que “la experiencia ha mostrado que el recambio generacional de los órganos de gobierno, mediante la rotación de las responsabilidades directivas, aporta grandes beneficios a la vitalidad de la asociación”. Además, en la Nota no se escatima un tirón de orejas que facilita la comprensión de la medida: “no pocas veces –se lee- la falta de límites a los mandatos de gobierno favorece, en los llamados a gobernar, formas de apropiación del carisma, personalismos, centralización de funciones así como expresiones de autorreferencia, que fácilmente provocan graves violaciones a la dignidad y la libertad personal e, incluso, verdaderos abusos”. Tendencias que son identificadas como “mal ejercicio de gobierno” capaces de crear “inevitablemente conflictos y tensiones que hieren la comunión, debilitando el impulso misionero”. Los fundadores podrán ser dispensados de los límites, previa indicación específica del Dicasterio.

Se trata de una medida que tiene importantes implicaciones en la vida de la Iglesia ya que afecta -entre otras muchas- a entidades como la Comunidad de San Egidio, la Fraternidad de Comunión y Liberación, la Juan XXIII, pero también a entidades con personalidad jurídica sujetas a la supervisión del Dicasterio, como el Camino Neocatecumenal. Aunque en la Nota explicativa se subraya la continuidad con el pasado, no es difícil interpretar esta medida como un redimensionamiento de la influencia de los movimientos eclesiales. Es el mismo jesuita Ulrich Rodhe, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Gregoriana y autor de un comentario al decreto publicado en L’Osservatore Romano, quien escribe que “los órganos de gobierno en las asociaciones de fieles no han sido hasta ahora objeto de muchas normas canónicas” y que “las asociaciones gozaban de un alto nivel de libertad -quizá demasiado alto- en cuanto al modo de conferir los cargos y la duración máxima de los mandatos”. En particular, la señal procedente del decreto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida es de gran interés para la Iglesia italiana en un clima sinodal.

De hecho, el redimensionamiento del peso de las asociaciones de laicos puede leerse como el final de la temporada abierta en el Congreso Eclesial de Loreto en 1985 por san Juan Pablo II, quien decidió centrarse en los movimientos para dar un nuevo impulso a la Iglesia, chocando con el episcopado italiano alineado con las posiciones de Ballestrero y Martini. Un tira y afloja que continuó en el Sínodo de 1987, donde el entonces arzobispo de Milán polemizó abiertamente con la estrategia de Wojtyla, sosteniendo que los movimientos debían “someterse a la evaluación y al juicio de los obispos”. Una opinión muy diferente a la manifestada por el Pontífice polaco, que sugirió a los responsables de San Egidio -que pretendían fundar un instituto laico en los años ochenta- que siguieran siendo laicos y no se pusieran “bajo el paraguas de la Congregación de los religiosos”. La predilección de Juan Pablo II por los movimientos era tan indigesta para el cardenal Martini que justificó su opinión contraria a la canonización en su deposición ante la Congregación para las Causas de los Santos, alegando que su excesivo apoyo a las asociaciones de laicos le habría llevado a descuidar “de hecho las Iglesias locales”.

Bomba del papa Francesco sobre Comunión y Liberación, San Egidio, Camino Neocatecumenal: obliga a renunciar a sus líderes después de 10 años

Il Tempo, 11 giugno 2021

Fuera Julián Carrón de CyL, fuera Chico Arguello de la cúpula de los neocatecumenales, fuera Marco Impagliazzo de San Egidio, fuera Salvatore Martínez de Renovación del Espíritu, fuera Chiara Mirante de Nuevos Horizontes. El papa Francisco hace una masacre en los movimientos y asociaciones católicas al imponer a todos por decreto un sistema de botín de diez años. Con un decreto ya firmado nadie podrá permanecer en el cargo más de diez años, porque de lo contrario se crearán círculos internos y se abusará del carisma.

Las mismas reglas se aplican obviamente a todos los demás, aunque la Acción Católica ya cambie su dirección cada 3 años – y todas las asociaciones y movimientos eclesiales que se autodenominan católicos (lo que sólo pueden hacer con autorización explícita del Vaticano). En la historia de la Iglesia, ningún Papa había hecho esto e intervenido tan fuertemente en la vida interna de las asociaciones libres de creyentes. Pero Francisco siempre ha recelado de los movimientos eclesiales y pocos han conseguido entrar en su corazón….

Publicado originalmente en italiano el 13 de junio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/06/13/il-papa-imbriglia- i-movimenti-stupisce-che- labbia-fatto-solo-adesso/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

