Agostino Nobile: Piedras-Guía, los nuevos diez mandamientos de los amos del mundo

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, en su reciente intervención en Venecia el arzobispo Carlo Maria Viganò mencionó un monumento muy particular, las Piedras-Guía. Agostino Nobile nos explica de qué se trata. Disfruten la lectura.

PIEDRAS-GUÍA, LA RELIGIÓN DE LA RAZÓN

Tal vez para imitar los Diez Mandamientos alguien pensó en plantar las tablas de la Razón en América.

El 22 de marzo de 1980 se erigieron las Guidestones (Piedras-Guía), consideradas, especialmente por los cristianos, los diez mandamientos luciferinos. Es un monumento de granito situado en el condado de Elbert, en el estado de Georgia. Para crear un aura de misterio se ha difundido una historia bastante intrigante, aunque infantil. Parece ser que en 1979 un sujeto bajo el seudónimo de R. C. Christian encargó la estructura que, sin duda, se remonta a la religión masónica.

Dado que el misterio y la confusión son los principales impulsores de las conspiraciones y contra conspiraciones, se creó un teatro del absurdo, un poco parecido a la seudo pandemia del Covid19. Uno dice la verdad y los titiriteros difunden bulos para envenenar la verdad científica. En este caso no hay nada científico, pero las pruebas que desmienten la bondad del decálogo, como veremos, son abrumadoras.

Las Piedras-Guía están constituidas por cuatro losas verticales, dispuestas en forma de rueda de paletas alrededor de un pilar central de granito. Las losas verticales están rematadas por una losa de cubierta. Las cuatro losas verticales tienen las siguientes diez directrices o principios en ocho idiomas diferentes (inglés, español, árabe, ruso, swahili, hindi, hebreo y chino), que representarían la Nueva Era de la Razón:

1. Mantener la humanidad por debajo de los 500.000.000, en perpetuo equilibrio con la naturaleza.

2. Guiar sabiamente la reproducción – mejorando la forma física y la diversidad.

3. Unir la humanidad con un nuevo lenguaje viviente.

4. Gobernar la pasión – la fe – la tradición – y todas las cosas con la razón templada.

5. Proteger a las personas y a las naciones con leyes y tribunales justos.

6. Dejar que todas las naciones gobiernen internamente, resolviendo las controversias externas en un tribunal mundial.

7. Evitar leyes mezquinas y funcionarios inútiles.

8. Equilibrar los derechos personales con los deberes sociales.

9. Premiar la verdad – la belleza – el amor – buscar la armonía con el infinito.

10. No ser un cáncer en la tierra – Dejar espacio a la naturaleza.

En los cuatro bordes de las placas está grabado otro breve mensaje en cuatro lenguas antiguas: babilonio, griego antiguo, sánscrito y jeroglíficos egipcios. Sucede que estas cuatro lenguas son de gran importancia en las enseñanzas de las escuelas de misterios ocultos, como los masones y los rosacruces. La ausencia del latín, que se ha utilizado durante siglos en Occidente, hace pensar, o mejor dicho, da la certeza de que quieren borrar el cristianismo. Para los masones, el idioma que ha producido el más grande pensamiento de la historia, desde la filosofía hasta el misticismo, desde la literatura hasta las artes y la música, debe ser oscurecido.

Como vemos, el decálogo podría formar parte de la Laudato si’ de nuestro Bergoglio. Pero si se mira más en detalle, es el obispo de Roma el que ha imitado a los padres masones, quienes hace unos siglos establecieron exactamente lo que estaba escrito en las Piedras-Guía. Se podría objetar que Bergoglio nunca dijo que se redujera la población a 500 millones. De hecho, nunca dijo eso. Pero el pilar de la ideología ecológica que defiende se apoya en la disminución de la población mundial. Todo lo que trata el ecologismo pasa por la eliminación de miles de millones de seres humanos. Según los ecologistas, el hombre es el principal envenenador de la biosfera. Sin esta prerrogativa, el ecologismo no tiene razón de ser. Su único propósito es la eliminación masiva de seres humanos. Y si Bergoglio no ha entendido esto, significa que la Iglesia está en manos de irresponsables e inescrupulosos. No olvidemos su comentario formulado en enero de 2015: “No hagan hijos como conejos para ser buenos católicos”.

Volvamos a las Piedras-Guía.

El escritor y dibujante estadounidense Brad Meltzer, al acudir al rescate de los autores del Decálogo de la Razón, explicó que el primer “mandamiento” o consejo está probablemente destinado a los eventuales sobrevivientes de una posible Tercera Guerra Mundial. Pero, como dirían los napolitanos, nisciun è fess.

Que el decálogo es la negación de Dios y la promoción del paganismo y las diversas filosofías gnósticas nacidas a lo largo de los siglos no deja lugar a dudas. De hecho, Wikipedia escribe: “Las cuatro piedras principales están orientadas según la migración anual del Sol. En el pilar central y a la altura del hombre hay un agujero que tiene una trayectoria oblicua hacia arriba, apuntando a la Estrella Polar. Más abajo hay una ranura alineada con los solsticios y equinoccios solares. Una abertura de 22 milímetros en la piedra superior permite el paso, a lo largo del año, al llegar el mediodía, de un rayo de luz que se proyecta sobre un lado del pilar central, para indicar el día del año”.

Esta nueva moral está diseñada para controlar a toda la población humana y despoblarla. El plan del Fin del Juego será el control total y el exterminio de la Humanidad. Por lo tanto, el Nuevo Orden Mundial que se avecina, si no es detenido, tratará de reducir drásticamente la población humana en un 90%, al menos 4-5 mil millones. Seguirán promoviendo el ecologismo con el apoyo de los hombres del Vaticano. Establecerán un gobierno mundial con una nueva espiritualidad y moralidad, desprovista de libre albedrío y, por lo tanto, de dignidad. Más o menos como gallinas de corral.

Los revolucionarios franceses, como los bolcheviques, con buenas palabras crearon la más devastadora carnicería. Si el nazismo, precisamente por ser abiertamente malvado, se derrumbó en pocos años, el engaño de los llamados revolucionarios de matriz masónica sobrevive; o más bien se han aliado, y siguen subyugando a millones de crédulos con una ideología de buena fe.

¿Por qué tantos humanos sirven y apoyan este proyecto que podemos llamar demoníaco?

Estamos convencidos de que muchos de ellos no tienen ni idea. Pero los jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas no pueden permitirse este tipo de ignorancia, sino deberían cambiar de trabajo. Hasta ahora, sólo en Francia y en Estados Unidos decenas de generales que se comieron la hoja han ordenado a los gobiernos que no cedan a las fuerzas globalistas. En Italia los defensores de la patria y de los derechos humanos, por el contrario, se han sumado al decálogo antihumano que día tras día arrastra a sus propios hijos al horror.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 3 de junio de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/06/03/nobile-guidestones- i-nuovi-dieci-comandamenti- dei-padroni-del-mondo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino