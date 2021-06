Il Potere e la Vera Umiltà. Che Riguarda la Persona Privata, non il Suo Ruolo.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il maestro Aurelio Porfiri ci offre questa rfilessione sul potere e l’umiltà reale, non quella ostentata e strumentale; una riflessione che fa seguito idealmente all’articolo precedente, sul complesso antiromano di un certo ambiente culturale dell’Europa del Nord. Buona lettura.

§§§

Il potere e la vera umiltà

A volte ci capita di sentire che alcuni potenti fanno mostra di umiltà rinunciando ad un certo apparato cerimoniale nell’esercizio del loro ufficio. Questo colpisce alcuni e ci sembra una cosa molto opportuna, ma in realtà non lo è. Voglio spiegarmi con un esempio. Ricordo di aver assistito ad un video in cui si vedeva la cerimonia per l’incoronazione dell’attuale regina di Inghilterra, Elisabetta. La processione era veramente sfarzosa, con tutti i membri della corte regale vestiti in alta uniforme e con una musica di altissima qualità. Questo era veramente edificante, perché dava il senso della regalità.

Non interessa se Elisabetta possa essere poi stata degna o meno di quel ruolo (per me lo è stata) o se la sua famiglia possa aver dato o meno scandalo (no comment…) perché la cerimonia non celebra la persona, ma l’ufficio. Cioè, la persona può essere più o meno indegna, ma la cerimonia riguarda l’ufficio (regale) non la persona che lo rappresenta. Quindi atti di umiltà nella pubblica funzione non sono appropriati in quanto vanno a diminuire quella potestà propria ad un ufficio che la persona rappresenta temporaneamente e non esaurisce.

Lo studioso Romano Amerio diceva nel suo Iota Unum: “Perciò non deve parere singolare che l’autorità medesima sia un servizio. E quando il Papa ricorda il titolo di servus servorum Dei assunto da san Gregorio Magno per designare le Somme Chiavi, si ha da badare che la formula servus servorum non porta un genitivo oggettivo, quasi si intendesse che il Pontefice è colui che serve i servi di Dio, sibbene un genitivo ebraico che conferisce senso superlativo, come in secula seculorum, virgo virginum, caeli caelorum e via dicendo. La formula significa dunque che il Papa è il più servo dei servi di Dio, è il servo di Dio per eccellenza, non già il servo di quelli che son servi di Dio. Se così fosse la formula insinuerebbe un servizio dell’uomo e non di Dio e, per di più, il solo Papa non sarebbe servo di Dio, e tutti gli altri sì”.

Poi aggiungeva di seguito: “D’altronde il vocabolo medesimo di autorità (da augere, aumentare) indica che nell’autorità vi è un elemento che accresce la forza della persona, che ne è rivestita, oltre il valore della persona, così da richiamare a una relazione trascendente, che fu sempre riconosciuta nella filosofia cattolica”. Quindi, specialmente quando l’autorità ha una derivazione sacrale, come quella regale o papale, essa si manifesta con un proprio apparato cerimoniale, civile o liturgico.

Qui l’umiltà sarebbe certamente fuori posto, in quanto essa riguarda la persona privata, non la funzione pubblica. La persona privata ha il suo rapporto con Dio e decide in che modo viverlo (e qui l’umiltà del resto aiuta), la persona in una funzione pubblica deve salvaguardare anche la percezione che si ha del suo ufficio. Mi viene da pensare che il plurale maiestatis che fino a pochi decenni fa i Papi usavano nei loro discorsi voleva dare conto che a parlare non era una persona privata, ma un ufficio.

Del resto tutto questo è presente anche a livello popolare, quando si parla di genitori indegni si sente comunque esclamare “è pure sempre la madre, è pur sempre il padre”, anche a questo livello istintivamente si separa la persona dal suo ufficio. Quando le persone vanno a san Pietro non vanno per vedere Jorge Mario Bergoglio, Achille Ratti o Joseph Ratzinger, vanno per vedere il Papa. L’apparato cerimoniale, anche liturgico, richiama l’importanza della funzione e non riguarda la persona privata, che può esercitare la sua umiltà in quello che lo tocca personalmente ma non in quello che lo interpella pubblicamente.

§§§

