Vincenzo Fedele Risponde alle Considerazioni di Mario Adinolfi.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, volentieri pubblichiamo questa risposta di Vincenzo Fedele alle considerazioni che Mario Adinolfi ha fatto ieri su Stilum Curiae, in relazione a un articolo dello stesso Vincenzo Fedele. Buona lettura.

CONSIDERAZIONI SULLA REPLICA DI ADINOLFI

Non avrei mai pensato che una frase delle mie riflessioni, redatte per altri motivi, avrebbe smosso l’ira funesta di Mario Adinolfi.

Commosso da tanto onore sono contento che si inizi a riflettere in merito, anche se con il piede sbagliato, nel senso che proprio il commento piccato di Adinolfi centra l’argomento che in realtà avevo cercato di evitare per non nuocere, in campagna elettorale, con un inopportuno “fuoco amico”: sentirsi ed atteggiarsi a salvatori della Patria, millantando inesistenti medaglie. Sentivo che questa sindrome fosse in espansione. Adesso ne sono certo.

Anche il fascismo, come tutti sanno, venne sconfitto dai partigiani, mentre io pensavo fossero state le forze alleate a piegare la Germania nazista ed il suo alleato italiano.

Essere dalla parte giusta della barricata non crea (o non dovrebbe creare), in automatico primogeniture improbabili. Non mi sembra, ma forse mi sbaglio, che il DDL Zan sia stato sconfitto con i voti determinanti del Popolo della Famiglia. Anche per l’eutanasia i ricordi mi riconducono al medesimo risultato.

Adinolfi parla anche della “voce mediatica” tenuta accesa, ma forse anche altri hanno contribuito in questo.

Massimo Viglione, ad esempio, non mi sembra che sia silente. Aldo Maria Valli, Sabino Paciolla, Blondet, Stilum Curiae stesso può appuntarsi qualche medaglia, ma Tosatti non sbandiera primogeniture di sorta.

Mi sembra che, almeno su DDL Zan ed eutanasia, Salvini non si sia limitato ad esibire rosari, così come altri nel centro destra, anche se poi, su altri argomenti, hanno lasciato la trincea sguarnita per appoggiare il nemico.

Capisco che in campagna elettorale avere visibilità sia fondamentale, ma a volte porta ad atteggiamenti scostanti che poi sono controproducenti.

Stracciarsi, ora, le vesti per inveire con epiteti poco edificanti (buoni a nulla del cattolicesimo da convegno …..gente abituata a non smuoversi dal loro comodo divano da cui puntano il dito …. la loro ignavia non li mette alla mia altezza ……. ci criticano senza aver mai mosso un dito ……non avendo né il talento né la capacità, ne la tenacia …. frustrazione mista a invidia …. ) contro chi, come me, cerca solo di descrivere la situazione, mi sembra proprio la riprova di quello che avrei voluto evitare di dire.

Dicevo che questo protagonismo, in fondo, è lo stesso che ha portato alla nascita del Popolo della Famiglia che fa cadere le braccia ad Adinolfi (…. quando leggo nel testo di Vincenzo Fedele che io avrei distrutto il movimento pro vita del Circo Massimo …..).

Tutto il movimento pro-vita del Circo Massimo cercava di creare una sponda politica. Non c’era alcuna fretta a realizzarla con urgenza perchè era più importante realizzarla bene, condivisa, operativa, con un programma, ecc. Potrei riportare qui i ragionamenti fatti nell’articolo sulla nascita dei partitini che tanto ha indignato Adinolfi.

Adinolfi invece, insieme all’Avv. Amato e Nicola di Matteo, pensò di mettere tutti davanti al fatto compiuto: cosa fatta capo ha.

Rimasi sconcertato, ma lo seguii, dicendomi che ormai il dado era tratto ed era meglio appoggiare il tentativo. Partecipai attivamente, dalla provincia di Torino, allo sviluppo del movimento, alla raccolta firme (Torino, Orbassano, Vinovo, ecc). Ho collaborato con Angela Ciconte, ho partecipato agli incontri di formazione nella collina torinese. Anche quando l’avv. Amato ha capito l’errore ed ha abbandonato, io ho continuato. Quando anche Angela Ciconte ha abbandonato io ho continuato, ma gradualmente mi sono allontanato anche io.

Sino allo scorso anno ho continuato a leggere La Croce, (ho la collezione archiviata) anche se mi dava un fastidio tremendo vedere la continua ed acritica pubblicazione dei dati del COVID (infettati, ricoverati, morti, ecc.). Adesso non la leggo più. Era peggio dei TG di regime. Nessuna riflessione su limitazioni delle libertà personali, prevaricazioni sanitarie, nessuno spazio a studi di premi Nobel che contestavano gli errori nel merito e nel metodo. Non una presa di posizione contro le idiozie del green pass o sugli studi internazionali che avanzavano dubbi sui vaccini. Nessuna difesa dei piccoli, anche quando le vaccinazioni hanno toccato pure gli under 12.

Sarebbe bastato informarsi su STILUM CURIAE, e porsi qualche dubbio, se è vero che Adinolfi segue “quotidianamente” il lavoro del nostro ospite, come dice in apertura di missiva.

Le pagine culturali de “La Croce” erano puro incenso all’opera meritoria e illuminata di Papa Francesco I e della Curia. Non ho memoria di molte proteste contro le Pachamama di turno o di critica verso Traditionis Custodes. Ha prevalso l’odore dell’incenso nella totale assenza della pur mInima critica alle gerarchie ecclesiastiche sperando, forse, in un appoggio della Curia o dei Vescovi che non è mai arrivato. Che senso ha chiedersi perchè i “cattolici” non vi seguono ? I “cattolici adulti”, alla Prodi per intenderci, sono catechizzati dagli idolatri di Papa Francesco, dai dossettiani e dai loro successori e preferiscono farsi rappresentare dai vari Letta, Renzi & C. La chiesa oggi, purtroppo, si appoggia ad Andrea Riccardi, non ad APLI, e privilegia, neanche tanto sottobanco, l’accoglienza migranti ed i cambiamenti climatici.

Chi proprio si è stufato apre il cuore alla speranza guardando, oltre che ad APLI, anche a ITALEXIT, VITA, O ITALIA SOVRANA E POPOLARE (anche se di sinistra).

Voi venite da 6 anni di …. rinvii e anche se vi proponete come nuovo penso sia duro accreditarvi come tale.

Ma torniamo al ragionamento di Adinolfi “….. l’unico che ha messo in campo fin dal 2016 un’organizzazione politica autonoma, cristianamente ispirata capace di prendere alle elezioni 220.000 voti (il triplo del presenti al Circo Massimo) …..”

Di grazia : 220.000 voti su quanti milioni in totale ?

Il triplo dei presenti al Circo Massimo ? Ma sappiamo di cosa stiamo parlando ?

Al circo massimo tutti (TUTTI) ci eravamo spostati da tutt’Italia, a nostre spese, con sacrifici enormi e doppiando, in numero, le truppe cammellate, spesate e con cestino pic nic al seguito, che riuscivano a spostare i sindacati.

Io c’ero e lo so.

Da quella base potevano partire numeri milionari e non di decine, o centinaia, di migliaia.

Qualcuno del Popolo della Famiglia, anzichè esaltare le magnifiche sorti e progressive, si è chiesto perchè così non è stato? C’era stato qualche errore ? Qualche dimenticanza ? Qualche strappo di troppo ? Poteva essere migliorato qualche rapporto o smussato qualche angolo ? Qualche strategia comunicativa era da migliorare ?

No. E’ evidente che nessuno se lo sia chiesto. Il PdF, adesso APLI, ha ragione. E’ quello che comunica meglio. Sono gli altri che non capiscono e che boicottano.

Non impariamo mai nulla neanche dai nostri avversari.

I radicali, quando facevano le adunate oceaniche, si contavano sulle dita di una mano, poche volte di due mani, eppure sono riusciti a stravolgere la vita politica italiana.

Questo mi fa tornare alla mente un altra perla mancata della strategia del PdF.

La Bonino è stata eletta l’ultima volta a Roma, nel medesimo collegio uninominale in cui era candidato Adinolfi.

A parte lo zero virgola raggranellato in quell’occasione e che, anche sommato al centrodestra, non avrebbe consentito, numericamente parlando, di sbarrare il passo alla Bonino, riflettevo già all’epoca che enorme valore avrebbe avuto una pubblica, esplicita e pubblicizzata dichiarazione di Adinolfi, ad esempio sul tenore “NON ci presenteremo al collegio romano perchè riteniamo più importante una sconfitta degli abortisti, di cui la Bonino è l’emblema, ai pur copiosi consensi che potremmo raccogliere a Roma dove siamo ben radicati, Facciamo, quindi, un passo indietro ed invitiamo tutti a concentrare i voti sul candidato di centrodestra perchè è più importante lasciare la signora Bonino fuori dal Parlamento italiano”

Ci sarebbe stata, forse, una presa d’atto della gravità del momento e una sottolineatura dell’importanza delle scelte. I cattolici avrebbero avuto un motivo in più, apprezzando il sacrificio del PdF per recarsi alle urne e riflettere sull’importanza di fermare la Bonino. Avrebbe anche evitato la conta impietosa di quanti hanno risposto, da cattolici convinti, all’appello a votare Popolo della Famiglia e, non ultimo, avrebbe aumentato di molto la credibilità politica dello stesso Popolo della Famiglia, sia nell’immediato che per il futuro, anche verso lo stesso centrodestra allora un pò allo sbando.

Una simile dichiarazione non c’è stata. Il centrodestra in quel collegio è uscito sconfitto e la Bonino è entrata in Parlamento. La promozione del partito aveva vinto rispetto all’obiettivo di screditare la battaglia radicale lasciando fuori dal Palazzo una esponente del valore simbolico della Bonino.

Mi spiace per l’ostilità che patisce Adinolfi, e di questo gli do atto per il suo coraggio e la sua perseveranza, anche perché l’ho vissuta e la vivo anch’io, nel mio piccolo, pur senza minacce di morte. Ma non si fà politica continuando a fare le vittime.

Si fa politica parlando dei problemi della gente, di tutti i problemi, soprattutto di quelli più urgenti e più sentiti, ponendo l’accento, nel nostro caso, sull’ottica cristiana alle soluzioni: la dottrina sociale della Chiesa, il distributismo, la cultura, la vita, la condivisione, la Libertà, ecc. Oggi la gente non dorme la notte pensando alla crisi in atto, all’energia che manca e che costa, al lavoro, al COVID, ai rapporti con l’Europa, con la NATO, con la Russia, alla situazione in Ucraina, all’inflazione, ecc. Su questo voterà. Parlavo, nel mio articolo della triste esperienza di Giuliano Ferrara e della sua lista contro l’aborto, ma Adinolfi non ha colto il riferimento.

Magari penserà, o dirà, che sto dicendo che l’aborto non sia importante. E’ l’esatto opposto, ma dico che, insieme ad eutanasia, gender, famiglia, scuola ecc. deve essere calato nella realtà contingente, del quì ed adesso.

I missionari hanno evangelizzato l’Africa e l’Asia portando la parola di nostro Signore, ma insegnando anche ad zappare e ad irrigare bene. Con ora et labora i benedettini hanno fondato, o rifondato, l’Europa. E’ difficile che, anche il cattolico più integralista, voti solo pensando all’aborto, senza sapere se domani potrà mangiare, potrà scaldarsi, avrà lavoro o meno e se la sua pensione sarà divorata dall’inflazione oltre l’8 %.

Ho chiarito sopra che ho sempre fatto il portatore d’acqua ed è solo per questo che mi permetto di dire a voce alta le mie riflessioni.

Forse, invece di nascondere gli errori sotto al tappeto, sarebbe bene rifletterci sopra. Inveire e farsi cadere le braccia serve a poco. Forse guardarsi allo specchio potrebbe servire un po’ di più.

Anche se l’ira di Adinolfi non mi ha convinto auguro comunque al Popolo della Famiglia e ad APLI un buon risultato. Che almeno riescano a portare qualcuno in Parlamento a condurre la buona battaglia, anche se ci sono poche speranze in merito.

Vincenzo Fedele

