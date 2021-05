Nobile: Giovedì 27 Maggio la Rai ha Diffuso la Millesima Bufala. S. Francesco.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile, con un coraggio e uno sprezzo del pericolo e della nausea che invidiamo, vede ancora dei programmi televisivi e dei programmi sulla TV appaltata dallo Stato alla sinistra militante. E giovedì sera è incappato nell’ennesima falsificazione storica. Su chi? Su una qualche storia relativa alla vita di Maometto? Ma ti pare! Quelli si arrabbiano. Su san Francesco, naturalmente. Il santo più strumentalizzato, diffamato e mail rappresentato della schiera dei santi. Buona lettura…

Giovedì 27 maggio la Rai ha diffuso la millesima bufala

Nel suo programma Ulisse il conduttore Alberto Angela ci ha appioppato l’ennesima torta storica al cianuro. Questa volta si tratta di una produzione di qualche anno fa che pretende di fare chiarezza sui due grandi santi della Chiesa Francesco d’Assisi e Chiara. Riferimento storico di Angela è la medievista Chiara Frugoni. Chi è? Basti dire che scrive su La Repubblica e il Manifesto. Beh, direbbe qualcuno, niente di male. Forse. Ma ve lo immaginate se un musulmano di Hamas racconta in tv la storia di Israele, o viceversa? Il degno figlio del signor Piero di Superquark, non poteva invitare uno storico oggettivo o, peggio, un credente, così ha optato per la signora Frugoni, dichiaratamente atea.

Angela mette in forse tutto ciò che i biografi san Bonaventura e Tommaso da Celano hanno scritto sul santo d’Assisi. Anche la storia delle stigmate, dice il nostro conduttore, va accolta con riserva. A parte il fatto che non siamo terrorizzati da tale teoria, poiché le stigmate non provano la santità, ma siamo certi che un santo molto più vicino a noi nel tempo, san Padre Pio, ha avuto le stigmate e fatto cose che un comune mortale non farebbe nemmeno col supporto attivo dell’intera squadra di tecnici della NASA. Ora, se san Pio da Pietrelcina ha avuto il segno divino delle stigmate, perché negare quelle di un santo che ha cambiato la storia della Chiesa?

Il santo di Assisi, secondo Angela, non era contro la Chiesa (bontà sua) ma predicava l’amore per la natura, per gli animali e per tutta l’umanità. Sognava un mondo dove i fedeli di tutte le religioni si riconoscessero figli della stessa famiglia. Infatti il Santo non andò in Egitto per convertire il Sultano Malik al Kamil, ma per farsi una bella spaghettata. Dopo mangiato Francesco invitò al Kamil a farsi una passeggiata sul fuoco, tanto per aiutare la digestione. Quest’ultimo, preoccupato e col garbo di una damigella lascia cadere la cosa lì. Ma il fuoco, chiarisce Alberto Angela, non fu acceso, perché il sultano temeva di essere fatto fuori dalla propria gente. Ovviamente non dice le motivazioni che fecero venire le farfalle allo stomaco del sultano.

Ma forse il bravo conduttore, dato che poco prima rappresenta san Francesco come un affiliato alla massoneria mondialista, ecumenico e interreligioso, per non contraddirsi ha lasciato la questione alla fervida immaginazione degli spettatori. Chissà, si saranno detti i catto tv dipendenti, forse il sultano non ha accettato l’invito a camminare sul fuoco perché sapeva bene che per digerire dopo una bella spaghettata non si passeggia scioccamente sul fuoco. Basta un antiacido.

Evviva la RAI!

Agostino Nobile

