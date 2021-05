Gli Ufo e Noi. Una Riflessione Cattolica sugli Extraterrestri di Aurelio Porfiri.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Aurelio Porfiri ci offre una riflessione – in chiave cristiana e cattolica – della possibile esistenza di altre forme di vita nell’universo. Buona lettura.

Gli UFO e noi

Non so se avete a mente quei bei versetti del Salmo 8: “Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi?”. Ora, noi abbiamo certamente una visione del cielo molto più approfondita del salmista, la tecnologia ci ha permesso esplorazioni incredibili, anche se, riflettendo sulla vastità dell’universo, dobbiamo riconoscere che ne sappiamo troppo poco.

Ecco perché ci colpiscono le notizie, come quelle di questi giorni, riguardo agli UFO, cioè gli oggetti volanti non identificati. Come sapete, le autorità americane hanno confermato l’autenticità di un video girato nel 2019 e di cui non possono dare una spiegazione certa sull’oggetto volante identifucato in quelle brevi sequenze e che poi si inabissa.

Anche le dichiarazioni dell’ex presidente americano Barack Obama fanno riflettere, dove ammette la serietà del problema degli UFO. Ora, io dichiaro che gli UFO sicuramente esistono e ne sono stati avvistati migliaia negli ultimi decenni, ma bisogna intendere cosa si definisce con questo termine.

Sono, appunto, oggetti volanti non identificati, cioè oggetti che volano e di cui non si può al momento identificare la provenienza. Non è sinonimo di extraterrestri. Potrebbero essere tecnologie di paesi tecnologicamente più avanzati di quello che noi conosciamo. È vero che il fatto che apparati militari americani, sicuramente a contatto con tecnologie avanzatissime, dichiarino che alcune tecnologie osservate in questi video sono sconosciute qualche dubbio ce lo fa venire, ma non bisogna saltare a conclusioni: “Alla domanda se siamo soli nell’universo, la risposta ancora non c’è. Eppure oggi è stata nientemeno che la Marina militare americana ad ammettere che alcuni filmati che mostrano strani oggetti volanti non solo sono “autentici”, ma anche di non essere in grado di spiegare di cosa si tratti. “Fenomeni aerei non identificati”, li ha chiamati il portavoce della Us Navy Joe Gradisher. Meglio noti al grande pubblico come Ufo (Unidentified Flying Object o Unidentified Aerial Phenomena). Anche se questo non significa che siamo di fronte a oggetti o fenomeni di origine extraterrestre. Un fatto oggi non spiegabile, potrebbe esserlo domani, come è sempre stato nella storia della scienza. Che poi sia il prodotto di un’intelligenza aliena… beh per dirlo dobbiamo verificarlo” (Avvenire).

Detto questo, non bisogna neanche escludere che forme di vita extraterrestre possano esistere. Certo bisogna intendersi su cosa si intende per la parola “vita” in quanto essa, in altre condizioni atmosferiche, potrebbe essersi sviluppata in modo completamente diverso. Comunque non possiamo escludere che forme di vita extraterrestre possano esistere e certo la Chiesa deve anche porsi questo problema. Il gesuita José Gabriel Funes, argentino e direttore della Specola Vaticana, ad una domanda sulla possibilità dell’esistenza di forme di vita extraterrestri, così rispondeva nel 2008: “A mio giudizio questa possibilità esiste. Gli astronomi ritengono che l’universo sia formato da cento miliardi di galassie, ciascuna delle quali è composta da cento miliardi di stelle. Molte di queste, o quasi tutte, potrebbero avere dei pianeti. Come si può escludere che la vita si sia sviluppata anche altrove? C’è un ramo dell’astronomia, l’astrobiologia, che studia proprio questo aspetto e che ha fatto molti progressi negli ultimi anni. Esaminando gli spettri della luce che viene dalle stelle e dai pianeti, presto si potranno individuare gli elementi delle loro atmosfere – i cosiddetti biomakers – e capire se ci sono le condizioni per la nascita e lo sviluppo della vita. Del resto, forme di vita potrebbero esistere in teoria perfino senza ossigeno o idrogeno” (vatican.va). Il padre gesuita ritiene che non è bene mettere un limite alla libertà creatrice di Dio e che teoricamente, come chiamiamo fratelli e sorelle i nostri compagni di avventura sulla terra, non possiamo escludere che esistano dei fratelli extraterrestri.

Ma questo non crea problemi in merito alla redenzione? Il gesuita Funes non è di questo avviso: “Prendiamo in prestito l’immagine evangelica della pecora smarrita. Il pastore lascia le novantanove nell’ovile per andare a cercare quella che si è persa. Pensiamo che in questo universo possano esserci cento pecore, corrispondenti a diverse forme di creature. Noi che apparteniamo al genere umano potremmo essere proprio la pecora smarrita, i peccatori che hanno bisogno del pastore. Dio si è fatto uomo in Gesù per salvarci. Così, se anche esistessero altri esseri intelligenti, non è detto che essi debbano aver bisogno della redenzione. Potrebbero essere rimasti nell’amicizia piena con il loro Creatore”.

Insomma, come si dice, potrebbero essere messi meglio di noi. Giovanni Marcotullio su Aleteia porta avanti la riflessione in questo modo: “Poiché tuttavia la mera ipotesi dell’esistenza di forme di vita extraterrestre nell’universo non appaia a oggi escludibile a priori, si capisce che la teologia cristiana si sia più volte provata a gettare qualche linea di riflessione in vista di ulteriori sviluppi. Con risultati alterni, normalmente proporzionali al rigore metodologico e alla prudenza delle ipotesi avanzate. Ad esempio Armin Kreiner, docente di teologia alla Ludwig Maximilians Universität di Monaco, ha pubblicato uno dei titoli più celebri (e più sbilanciati) del settore: il suo Gesù, gli ufo e gli alieni raccoglieva il dossier ufologico e lo poneva sul tavolo da lavoro del teologo cristiano. Correttamente Kreiner osservava che dal punto di vista cristologico la questione nodale sta nel comprendere la rilevanza dell’evento di Gesù rispetto a forme di vita extraterrestre. Più o meno come la questione dell’umanità degli indios tra XVI e XVII secolo, ma all’ennesima potenza perché stavolta dovremmo escludere non solo l’ipotesi monogenista in senso stretto, bensì ogni pensabile partecipazione degli alieni alla “natura umana”. Fin dal principio, per ipotesi”.

Poi però Marcotullio osserva alcune mancanze nelle tesi di Kreiner: “L’errore di Kreiner sta in un incauto riferimento alle teologie di Bonaventura e Duns Scoto, i quali riferiscono sì la necessità dell’incarnazione di Cristo a tutto il mondo e non solo al peccato di Adamo, ma con questo intendevano che tutta la creazione è ipso facto precipitata nella maledizione dell’uomo, e assolutamente non prendevano in considerazione l’ipotesi – allora inconcepibile seriamente – di forme extraterrestri di vita intelligente. Insomma Kreiner prende due grandi dottori medievali e sulla loro scorta si spinge a dire che degli “avatar di Gesù” si potrebbero (o si sarebbero già potuti) incarnare altrove nell’universo. Cosa che oltre a risultare occamisticamente ridondante sarebbe cristologicamente inammissibile”. Questo perchè la redenzione di Cristo ha valore cosmico, cioè vale per tutti. San Paolo, nella lettera ai Colossesi, dice: “Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli”. Quindi la redenzione, malgrado quanto detto dal padre Funes, riguarda anche le cose che sono nei cieli, se ci sono forme di vita intelligente.

Un testo disponibile sul sito della Pontificia Università della Santa Croce afferma: “La Chiesa cattolica, dai tempi di Giordano Bruno a oggi, ha cambiato notevolmente atteggiamento sull’argomento vite aliene e pluralità dei mondi come anche su altre questioni che l’ hanno vista in passato scontrarsi duramente con diversi orientamenti religiosi, scientifici e culturali in generale. Forte del fatto di avere incoraggiato la nascita e lo sviluppo di uffici scientifici di prim’ordine in seno alla sua struttura organizzativa, sul problema vita nell’Universo è oggi in grado di esprimere un contributo notevole nella ricerca filosofica e scientifica sostenendo le idee di quanti, all’interno della dottrina più ortodossa, vogliono vedere la vita come una volontà divina che si estende ben al di là del nostro piccolo pianeta”. Certo, altro è l’uso distorto che delle possibilità di vite aliene viene fatto da fanatici e complottisti, che usano questa possibilità per giustificare le loro visioni distorte della realtà. Ma la Chiesa certo non può cessare di interrogarsi perché alcuni abusano di questi argomenti.

Tag: extraterrestri, porfiri, ufo



