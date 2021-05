Mons. Ics. Come nella Chiesa si Cerca di Soffocare il Grano con la Zizzania.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, mons. Ics ci offre oggi la sua versione – modificata – di una famosa parabola evangelica. Ma più trasparente di così…buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, oggi domenica di Ascensione, mi sono concesso una passeggiata in campagna. Le spighe di grano sono già abbastanza alte a metà maggio e nell’osservarle ringraziando il Creatore per le sue grazie, mi è sovvenuta la parabola di nostro Signore, riportata da San Matteo( Mt 13, 24-30): <Il buon grano e la zizzania>.

Ho pensato a ciò che sta avvenendo nella Chiesa di Cristo e la mia fantasia ha trasformato detta parabola nella seguente parabola, immaginaria, paradossale e solo esemplificativa:

“Un uomo venuto dalla “fine del mondo”, esperto di coltivazioni in zone equatoriali, si trasferì nell’agro romano, a Roma, proprio nel centro della città eterna, prese in affitto un campo e lo seminò con loglio (zizzania), non solo perché sapeva cosa farne, ma soprattutto perché la zizzania piantata in quel luogo specifico avrebbe potuto diventare una coltivazione esemplare per cambiare il mondo intero (oltreché sostenibile ambientalmente ).

I suoi contadini gli dissero che un “nemico”, durante la notte, aveva anche lui seminato, nello stesso campo, del “buon grano” in mezzo alla zizzania e gli chiesero se dovevano estirparlo, data la sua pericolosità per la zizzania.

Il padrone del campo rispose di farlo solo simbolicamente, per scoraggiare il nemico a seminare altro buon grano. Suggerì loro di scegliere gruppi di spighe di buon grano particolarmente rigogliose e tagliarle, ma solo quale esempio. Spiegò loro che non voleva rischiare, estirpando così presto e bruscamente il buon grano, di danneggiare la crescita della sua amata zizzania.

Ordinò pertanto di aspettare il momento del raccolto, lasciando che la sua zizzania crescesse, più rapidamente, ma insieme al buon grano del nemico, cercando di soffocarlo in modo naturale. Ciò per non insospettire troppo il suo nemico che aveva seminato il buon grano. Ordinò di aspettare il momento della messe per mietere e separare l’una (la zizzania) e l’altro (il buon grano), legando poi in fasci il buon grano per bruciarlo e ammassare invece la zizzania nei suoi magazzini, al fine di produrre semi necessari per coltivare la zizzania nel mondo globale intero, inclusa la sua terra di origine.

I contadini non capirono e chiesero di spiegar loro il senso di questa decisione pericolosa, poiché non capivano come il buon grano, anche se molto inferiore alla zizzania, potesse rovinare il raccolto. Il padrone rispose spiegando che la zizzania era stata seminata dal principe di questo mondo, che il campo era il mondo e la zizzania serviva a “cambiare il mondo, migliorandolo”.

Mentre il buon grano veniva seminato dal suo nemico Re, ma non re di questo mondo, però più potente di lui e non poteva impedirlo, poteva solo sfidarlo fino alla mietitura finale e poi contare il raccolto di buon grano e quello di zizzania. Nel frattempo poteva solo cercare di soffocare il buon grano con maggior zizzania possibile.

Chi ha orecchi per intendere, intenda.

Appunto.

Mons.ICS

