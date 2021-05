Diario del cardenal Pell. Dinero de siete cifras del Vaticano a Australia. ¿A quién? Misterio…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, el cardenal George Pell ha escrito y publicado para los tipos de Cantagalli un diario de su historia, tanto más increíble cuanto que, como bien sabéis si habéis leído lo que hemos publicado a lo largo de estos años, el delito del que se le acusó y por el que pasó 404 días en la cárcel simplemente no pudo haberse cometido. Tal vez alguien pueda encontrar consuelo en el pensamiento de que la Magistratura es algo arbitrario y bien alejado de la verosimilitud de la justicia no sólo en nuestro desafortunado país (pensemos en el vergonzoso procesamiento de Marco Gervasoni y Francesca Totolo, en el caso Palamara, en la ocupación de la Magistratura por un partido político, que casualmente es el mismo que el del presidente del CSM, Mattarella, de la “Logia Hungría”; todos casos en los que las llamadas altas autoridades del Estado se cuidan de no intervenir); pero es un pobre consuelo.

Publicamos algunas líneas de la introducción, escrita por George Weigel:

“Este Diario de la prisión nunca debería haber salido a la luz.

El hecho de que se haya escrito atestigua la capacidad de la gracia de Dios para inspirar discernimiento, magnanimidad y bondad en medio de situaciones en las que reinan el mal, la malicia y la injusticia. Que además haya sido escrito con tanta elegancia es una muestra de la impronta cristiana que la gracia de Dios ha impreso en su autor, el cardenal George Pell.

Cómo y por qué se encontró en la cárcel, y durante más de trece meses, por delitos que no cometió y, de hecho, ni siquiera podía haber cometido, es otra historia, y mucho menos edificante. Sin embargo, un breve relato de esta innoble experiencia proporcionará el contexto necesario para lo que el lector va a leer, o al menos ayudará a comprender qué extraordinario es este diario.”

A continuación, Weigel establece un paralelismo con otro famoso caso de Justicia injusta:

“La hostilidad pública que rodeaba al cardenal, especialmente en su Victoria natal, era análoga a la atmósfera venenosa que se respiró en torno al asunto Dreyfus en Francia a finales del siglo XIX. En 1894, una política sin escrúpulos, viejos rencores, funcionarios corruptos, una prensa sedienta de sangre y graves prejuicios religiosos conspiraron para condenar por traición a un inocente oficial del ejército francés de origen judío, el capitán Alfred Dreyfus. Dreyfus fue licenciado del ejército y condenado a prisión en el terrible infierno de la Isla del Diablo, frente a la costa de la Guayana Francesa. La Prisión de Evaluación de Melbourne y la Prisión de Su Majestad en Barwon, las dos instalaciones donde George Pell estuvo encarcelado, no son ciertamente la Isla del Diablo. Sin embargo, muchos de los elementos que condujeron a la injusta condena de Alfred Dreyfus también se podrían relacionar con la pesada atmósfera que se respiraba en Victoria durante los años de caza de brujas contra el cardenal Pell.

Pero atención: esta atmósfera se respira ahora por todas partes en Occidente, con respecto a los laicos, los sacerdotes, los obispos y los cardenales que se sabe que no están al servicio de la cultura dominante. Pero hay una lección, que debe ser aprendida por cada uno de nosotros, como escribe George Weigel: “El Diario de la prisión del Cardenal Pell demuestra que la decisión del Alto Tribunal ha devuelto la libertad a un hombre que no puede ser quebrado: un hombre en el centro de increíbles presiones sostenido por una vibrante fe cristiana… al igual que More y Fisher, el cardenal George Pell ha tomado posición en defensa de la verdad, sabiendo que la verdad hace libre en el sentido más profundo de la libertad humana. El Diario que el lector va a leer es un testimonio luminoso de esta liberación”.

El papa Bergoglio le había encomendado a Pell que pusiera orden en las finanzas y en la economía de la Santa Sede, con un Motu Proprio que le otorgaba enormes poderes, que poco a poco, con la técnica de la alcachofa, le fueron sustraídos, desde los distintos centros de poder e intereses vulnerados por su actuación, con el beneplácito del Pontífice. En una entrevista concedida a “Oggi”, el cardenal aborda este aspecto. Informamos dos frases centrales:

¿Piensa que alguien ha complotado contra usted?

“No hay pruebas de que exista una relación entre mi trabajo de reforma financiera en el Vaticano y mis vicisitudes judiciales. aunque muchos de mis colaboradores en Roma lo consideran posible. Desde la Secretaría de Estado se envió a Australia una suma de siete cifras, pero no se sabe por qué ni dónde fue a parar. No está claro y posiblemente nunca lo esté. Otro hecho curioso lo constituye el texto de un supuesto mensaje de una persona externa. dirigido a un funcionario de la Secretaría de Estado. que dice: ‘Pell está en la cárcel. está fuera de juego; tenemos el camino allanado’”.

Y sobre su experiencia: ¿Por qué terminó en la cárcel si era inocente?

No sé hasta qué punto las afirmaciones de mi acusador fueron fruto de la fantasía o de especulaciones. Él cambió su historia hasta 24 veces y su relato de los hechos era imposible. No quiso que el primer juicio siguiera adelante y se opuso a un segundo juicio después de que el primer jurado no se pusiera de acuerdo por unanimidad. Sospecho que estaba siendo entrenado. No creo que tuviera la capacidad de inventar una historia tan bizarra: una agresión en una sacristía abarrotada después de la Misa dominical en la Catedral. Desgraciadamente, la legislación australiana no permite que el jurado sea informado de eventuales problemas psiquiátricos o del consumo de drogas por parte del acusador”.

¡Disfruten la lectura!

Publicado originalmente en italiano el 13 de mayo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/05/13/diario-del-card- pell-soldi-a-sette-cifre-dal- vaticano-allaustralia-a-chi- mistero/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

