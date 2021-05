Diario del card. Pell. Soldi a Sette Cifre dal Vaticano all’Australia. A Chi? Mistero…

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, il cardinale George Pell ha scritto e pubblicato per i tipi di Cantagalli un diario della sua vicenda, tanto più incredibile in quanto, come ben sapete se avete letto quanto abbiamo pubblicato nel corso di questi anni, il crimine di cui era accusato e per cui ha trascorso 404 giorni in carcere semplicemente non poteva essere stato commesso. Forse qualcuno può trovare consolazione nel pensiero che la Magistratura è qualcosa di arbitrario e ben lontano da una verosimiglianza di giustizia non solo nel nostro sventurato Paese (stiamo pensando alla vergogna dell’azione giudiziaria contro Marco Gervasoni e Francesca Totolo, al caso Palamara, all’occupazione della Magistratura da parte di un partito politico, che casualmente è lo stesso del Presidente del CSM, Mattarella, alla “Loggia Ungheria”; tutti casi in cui le cosiddette alte autorità dello Stato si guardano bene dall’intervenire); ma è una consolazione ben magra.

Pubblichiamo qualche riga dell’introduzione, scritta da George Weigel:

“Questo diario di prigionia non avrebbe mai dovuto vedere la luce.

Il fatto che sia stato scritto testimonia la capacità della grazia di Dio di ispirare discernimento, magnanimità e bontà in mezzo a situazioni in cui regnano male, cattiveria e ingiustizia. Che poi sia stato scritto con tanta eleganza è indice dell’impronta cristiana che la grazia di Dio ha impresso nel suo Autore, il Cardinale George Pell.

Come e perché egli si sia ritrovato in prigione, e per più di tredici mesi, per dei crimini che non ha commesso e, anzi, che non poteva nemmeno commettere, è un’altra storia, e molto meno edificante. Tuttavia, un breve resoconto di questa ignobile vicenda fornirà il contesto necessario per quanto il lettore si accinge a leggere, o quantomeno aiuterà a comprendere quanto straordinario sia questo diario”.

Weigel compie poi un parallelo con un altro famoso caso di ingiusta Giustizia:

“La pubblica ostilità che circondava il Cardinale, soprattutto nel Victoria di cui è originario, era analoga alla velenosa atmosfera che si respirò attorno all’Affare Dreyfus, in Francia, alla fine del XIX se- colo. Nel 1894, una politica senza scrupoli, antichi rancori, funzio- nari corrotti, una stampa assetata di sangue e un grave pregiudizio religioso cospirarono per condannare con l’accusa di tradimento un innocente ufficiale dell’esercito francese di origine ebraica, il Capita- no Alfred Dreyfus. Dreyfus fu congedato dall’esercito e condannato alla prigione nel terribile inferno dell’Isola del Diavolo, al largo della costa della Guyana Francese. La Melbourne Assessment Prison e la Her Majesty’s Prison di Barwon, le due strutture in cui George Pell è stato incarcerato, non sono certo l’Isola del Diavolo. Tutta- via, molti degli elementi che hanno condotto all’ingiusta condanna di Alfred Dreyfus potevano essere rintracciati anche nell’atmosfera pesante che si respirava nel Victoria durante la caccia alle streghe, in corso da diversi anni, contro il Cardinale Pell”.

Ma attenzione: questa atmosfera si respira ormai ovunque in occidente, nei confronti dei laici, sacerdoti, vescovi e cardinali che sono noti per non asservirsi alla cultura dominante. Ma c’è una lezione, da trarre, per ognuno di noi, come scrive George Weigel: “Il diario di prigionia del Cardinale Pell dimostra che la decisione dell’Alta Corte ha restituito la libertà a un uomo che non si può spezzare: un uomo al centro di incredibili pressioni sostenuto da una vibrante fede cristiana…proprio come More e Fisher, il Cardinale George Pell ha preso posizione in difesa della verità, consapevole che la verità renda liberi nel senso più profondo della libertà umana. Il diario che il lettore è in procinto di leggere è una luminosa attestazione di questa liberazione”.

Pell era stato incaricato da papa Bergoglio di mettere ordine nelle finanze e nell’economia della Santa Sede, con un Motu Proprio che gli concedeva poteri grandissimi, che piano piano con la tecnica del carciofo gli sono stati sottratti, dai vari centri di potere e interesse vulnerati dalla sua azione, con il beneplacito del Pontefice. In un’intervista concessa a “Oggi” il cardinale tocca questo aspetto. Riportiamo due frasi centrali:

Pensa che qualcuno abbia tramato contro di lei?

«Non ci sono prove di un legame tra il mio lavoro di riforma finanziaria in Vaticano e la mia vicenda giudiziaria. anche se molti dei miei collaboratori a Roma lo ritengono possibile. Dalla Segreteria di Stato fu inviata in Australia una somma di a sette cifre, ma si sa perché né dove sia finita. La non è chiara e potrebbe non esserlo mai. Un altro fatto curioso è rappresentato dal testo di un presunto messaggio di una persona esterna. indirizzato a un funzionario della Segreteria di Stato. che afferma: “Pell è in prigione. è fuori gioco; abbiamo la strada spianata”».

E sulla sua vicenda: Perché è finito in cella se era innocente?

Non so quanto le affermazioni del mio accusatore siano state frutto di fantasia o di speculazione. Ha cambiato versione ben 24 volte e il suo resoconto dei fatti era impossibile. Non voleva che il primo processo andasse avanti e si è opposto a un secondo processo, dopo che la prima giuria non era riuscita a trovare un accordo unanime. Ho il sospetto che venisse imbeccato. Non credo che avesse la capacità di inventare una storia tanto bizzarra: un’aggressione in una sacrestia affollata dopo la Messa domenicale in Cattedrale. Purtroppo la legislazione australiana non consente alla giuria di essere informata di eventuali problemi psichiatrici e dell’uso di stupefacenti da parte dell’accusatore».

Buona lettura!

§§§

