Fátima, Mons. Viganò. Supplicação a Nossa Senhora: para superar os planos da tirania diabólica!

Marco Tosatti

Caros amigos e inimigos de Stilum Curiae, graças ao portal Dies Irae oferecemos-vos a tradução portuguesa da súplica que o Arcebispo Carlo Maria Viganò compôs para o aniversário das aparições da Virgem na Cova de Iria. Boa leitura.

§§§

Há mais de um ano, o mundo inteiro é refém de uma elite que, sob o pretexto da pandemia, pretende criar as condições para o Great Reset e o estabelecimento da Nova Ordem Mundial. Esta última revolução, planeada pelos inimigos de Deus e do género humano, é, certamente, uma obra infernal e, como tal, deve ser combatida, recorrendo às armas espirituais da oração, do jejum e da penitência. Exorto os fiéis Católicos a recitarem o Santo Rosário diariamente, durante o mês dedicado à Santíssima Virgem, acrescentando esta súplica. Possa a Medianeira de todas as Graças, a Rainha das Vitórias, socorrer-nos com o Seu patrocínio nestes momentos de apostasia, conceder-nos a virtude da Fortaleza para saber resistir ao mal e obter a conversão dos pecadores.

† Carlo Maria Viganò, Arcebispo



Augusta Senhora e Rainha dos Céus, volvei o Vosso olhar sobre nós, Vossos filhos, nesta hora de escuridão e aflição. Não desdenheis ouvir e responder à nossa humilde e confiante oração num momento em que as forças do Inimigo se multiplicam no assalto infernal contra Deus, contra a Sua Igreja e contra a família humana.

Vós que sois modelo e exemplo de humildade e obediência à vontade de Deus, iluminai os nossos governantes, para que se lembrem que a autoridade que exercem pertence ao Senhor e que a Ele, justo Juiz, deverão responder pelo bem que não fizeram e o mal que cometeram. Vós que sois Virgem fiel, ensinai quem administra a coisa pública a honrar as obrigações morais das suas funções, recusando qualquer conivência com o vício e o erro.

Vós que, com a Vossa intercessão ao Trono de Deus, sarais os males da alma e do corpo, e justamente sois invocada como Saúde dos Enfermos, guiai os médicos e os profissionais de saúde na sua profissão, ajudando-os no cuidado dos enfermos e na assistência aos mais fracos, e dando-lhes coragem para se oporem a quem os quer forçar a dar a morte e causar a doença com tratamentos inadequados ou fármacos prejudiciais. Invocai ao divino Médico das almas, Nosso Senhor, para despertar nas suas consciências o conhecimento do seu papel e o dever de promover a vida e a saúde do corpo.

Vós que, na fuga para o Egipto, salvastes o Vosso divino Filho do massacre de Herodes, livrai os nossos filhos das ameaças morais e materiais que pesam sobre eles; protegei as crianças da verdadeira peste do pecado e do vício, e dos planos criminosos da ditadura ideológica que quer atingi-las no corpo e no espírito. Dai força aos pais e aos educadores para se oporem à experimentação nos nossos filhos de um fármaco experimental perigoso e moralmente ilícito. Tornai vãs as tentativas de quantos atentam contra a sua inocência, procurando pervertê-los desde pequenos com a corrupção dos costumes e o desvio do intelecto.

Vós que fostes consolada pela presença do Vosso Filho na passagem para a vida eterna, sede próxima dos enfermos, dos idosos e dos moribundos, especialmente daqueles que, por normas desumanas, enfrentam a morte na solidão de um leito de hospital e na privação dos Sacramentos. Dai-lhes conforto, inspirando neles o arrependimento das próprias culpas e o desejo de oferecer os seus sofrimentos em reparação dos pecados cometidos, para que possam fechar os olhos com a consolação da amizade com Deus.

Vós que sois invocada Mãe do Sacerdócio, iluminai os nossos Pastores, para que abram os olhos diante da ameaça presente, sejam testemunhas coerentes de Cristo Vosso Filho, corajosos defensores do rebanho que o Senhor lhes confiou, valorosos opositores do erro e do vício. Sacudi deles, Virgem Santíssima, todo o respeito humano e toda a conivência com o pecado. Inflamai-os do amor a Deus e ao próximo, iluminai as suas mentes e encorajai a sua vontade.

Vós diante de Quem fogem os demónios do Inferno, derrotai os planos diabólicos desta odiosa tirania, o engano da pandemia, a mentira dos operadores da iniquidade. Fazei brilhar a luz da Verdade sobre a mentira, como brilha a luz verdadeira de Cristo sobre as trevas do erro e do pecado. Confundi os Vossos inimigos e humilhai sob os Vossos pés a cabeça soberba daqueles que ousam desafiar o Céu e querem estabelecer o reino do Anticristo.

Vós que, por divino decreto, sois Medianeira de todas as Graças e nossa Co-Redentora, obtende-nos a graça de ver triunfar o Vosso Imaculado Coração, ao qual nos consagramos, as nossas famílias, as nossas comunidades, a Santa Igreja, a nossa Pátria, o mundo inteiro.

Que assim seja.

Carlo Maria Viganò, Arcebispo.

§§§

