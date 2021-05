Fatima, Mgr Viganò. Supplication à la Vierge : vaincre les plans de la tyrannie diabolique!

Marco Tosatti

Chers Stilumcuriali, nous recevons et publions avec grand plaisir cette supplique à Notre Dame de Fatima – à l’occasion de l’anniversaire de l’apparition à Cova de Iria – composée par l’archevêque Carlo Maria Viganoò. Bonne lecture.

§§§

SUPPLIQUE

à la Très Sainte Vierge Marie

Depuis plus d’un an, le monde entier est pris en otage par une élite qui, sous le prétexte de la pandémie, entend créer les conditions du Great Reset [Grande Réinitialisation] et de l’instauration du Nouvel Ordre Mondial. Cette dernière révolution, planifiée par les ennemis de Dieu et de l’humanité, est certainement une œuvre infernale et, en tant que telle, doit être combattue en utilisant les armes spirituelles de la prière, du jeûne et de la pénitence. J’invite les fidèles catholiques à réciter quotidiennement le Saint Rosaire pendant le mois consacré à la Sainte Vierge, en y ajoutant cette supplication. Que la Médiatrice de toutes les grâces, la Reine des Victoires, nous secoure de son patronage en ces temps d’apostasie, en nous accordant la vertu de force pour savoir résister au mal et en obtenant la conversion des pécheurs.

+ Carlo Maria Viganò, archevêque

AUGUSTE Dame et Reine du Ciel, tournez votre regard vers nous, vos enfants, en cette heure de ténèbres et d’affliction. Ne dédaignez pas d’entendre et d’exaucer notre humble et confiante prière, à l’heure où les forces de l’Ennemi se multiplient dans un assaut infernal contre Dieu, contre son Église et contre la famille humaine.

Vous qui êtes un modèle et un exemple d’humilité et d’obéissance à la volonté de Dieu, éclairez nos gouvernants afin qu’ils se souviennent que l’autorité qu’ils exercent appartient au Seigneur et qu’ils devront répondre devant Lui, le juste Juge, du bien qu’ils ont omis et du mal qu’ils ont commis. Vous qui êtes la Vierge fidèle, apprenez à ceux qui administrent les affaires publiques à honorer les obligations morales de leurs fonctions, en refusant toute connivence avec le vice et l’erreur.

Vous qui, par votre intercession devant le Trône de Dieu, guérissez les maux de l’âme et du corps et qui êtes invoquée à juste titre comme Santé des Malades, guidez les médecins et le personnel soignant dans leur profession, en les aidant dans le soin des malades et dans l’assistance aux plus faibles, et en leur donnant le courage de s’opposer à ceux qui voudraient leur imposer de donner la mort et de provoquer la maladie par des traitements inappropriés ou des médicaments nocifs. Demandez au divin Médecin des âmes, Notre-Seigneur, d’éveiller dans leur conscience le sentiment de leur rôle et de leur devoir de promouvoir la vie et la santé du corps.

Vous qui, dans la fuite en Égypte, avez sauvé votre divin Fils du massacre d’Hérode, sauvez nos enfants des menaces morales et matérielles qui planent sur eux ; protégez les enfants de la véritable peste du péché et du vice, et des plans criminels de la dictature idéologique qui veut les terrasser dans leur corps et leur esprit. Donnez de la force aux parents et aux éducateurs, afin qu’ils puissent s’opposer à l’essai sur nos enfants d’une drogue expérimentale dangereuse et moralement illicite. Rendez vaines les tentatives de ceux qui s’attaquent à leur innocence en essayant de les pervertir dès leur plus jeune âge en corrompant leurs mœurs et en égarant leur intelligence.

Vous qui avez été consolée par la présence de votre Fils dans le passage à la vie éternelle, soyez proche des malades, des personnes âgées et des mourants, surtout de ceux qui, à cause de règles inhumaines, affrontent la mort dans la solitude d’un lit d’hôpital et dans la privation des sacrements. Apportez-leur du réconfort, en leur inspirant le repentir de leurs péchés et le désir d’offrir leurs souffrances en réparation des péchés commis, afin qu’ils puissent fermer les yeux avec la consolation de l’amitié avec Dieu.

Vous qui êtes invoquée comme Mère du Sacerdoce, éclairez nos Pasteurs, afin qu’ils ouvrent les yeux devant la menace actuelle, qu’ils soient des témoins cohérents du Christ votre Fils, des défenseurs courageux du troupeau que le Seigneur leur a confié, des adversaires valeureux de l’erreur et du vice. Délivez-les, Vierge très sainte, de tout respect humain et de toute connivence avec le péché. Enflammez-les de l’amour de Dieu et du prochain, éclairez leur esprit et stimulez leur volonté.

Vous, devant qui fuient les démons de l’enfer, détruisez les plans diaboliques de cette tyrannie haineuse, la tromperie de la pandémie, les mensonges des ouvriers de l’iniquité. Laissez la lumière de la vérité briller par-dessus le mensonge, comme la vraie lumière du Christ brille par-dessus les ténèbres de l’erreur et du péché. Confondez vos ennemis, et humiliez sous vos pieds la tête orgueilleuse de ceux qui osent défier le Ciel et veulent établir le royaume de l’Antéchrist.

Vous qui, par un décret divin, êtes Médiatrice de toutes les grâces et notre Corédemptrice, obtenez-nous la grâce de voir triompher votre Cœur Immaculé, auquel nous nous consacrons, ainsi que nos familles, nos communautés, la Sainte Église, notre Patrie et le monde entier.

Ainsi soit-il.

13 mai 2021

In Ascensione Domini

In Apparitione B.M.V. Immaculatæ §§§

