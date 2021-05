Mascarucci: Por qué estamos con Viganò contra los engaños del Vaticano II

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, el amigo Americo Mascarucci nos ofrece este comentario a la reciente entrevista que el arzobispo Carlo Maria Viganò concedió a Radio Spada. Y lo compartimos a vuestra atención y reflexión. Disfruten la lectura.

§§§

Por qué estamos con Viganò contra los engaños del Vaticano II

Ya es evidente cómo monseñor Carlo Maria Viganò es un personaje incómodo tanto para los bergoglianos como para los nostálgicos del pontificado de Benedicto XVI, al haber recibido en la práctica “una paliza” de ambos bandos y siempre por haber denunciado la corrupción y las fechorías de los palacios sagrados. Pero sobre todo no se le perdona a monseñor Viganò su insistencia en denunciar el gran engaño del Concilio Vaticano II, que está en el origen de todos los desastres que hoy vive la Iglesia con el pontificado de Bergoglio. En la larga entrevista concedida a sus amigos de Radio Spada y reproducida por Stilum Curiae, Viganò -retomando también las tesis ya expresadas en parte en el prefacio de la Galleria Neovaticana de Marco Tosatti- volvió a insistir en el gran engaño que se ha introducido en la Iglesia debido al Concilio Vaticano II y a sus textos ambiguos, artificialmente falsificados por los progresistas y sus expertos, para hacer ingobernable a la Iglesia y sobre todo para facilitar su interpretación en clave modernista. Como hace sistemáticamente Bergoglio.

Una verdadera obra maestra (en sentido diabólico, por supuesto) que los conservadores no han podido, o no han querido remediar, contentándose con disfrutar de una muy discutida hermenéutica de la continuidad. Es una pena para los que consideran inútil discutir sobre el Concilio Vaticano II, pero nunca nos cansaremos de apoyar a monseñor Viganò en su noble intento de desvelar sus diabólicos engaños y en invocar la toma de conciencia de la Iglesia para volver a la sana doctrina. Viganò, a quien los grandes medios se acuerdan de mencionar sólo cuando hay que denigrarlo como enemigo del papa Francisco (y hay que reconocer que fue el único que con el pedido público de dimisión de Bergoglio por el caso McCarrick creó un terremoto mediático dentro y fuera de la Iglesia) y que sólo puede gozar del apoyo de Stilum Curiae, Radio Spada, La Verità de Belpietro, de Aldo Maria Valli y de muy pocos otros blogs, tiene la grave culpa de recordar cómo Benedicto XVI, que también está en las antípodas con respecto a Bergoglio, no fue capaz de abordar la cuestión durante los años de su pontificado y, de hecho, siguió el Concilio con respecto a muchos errores que ahora se han desbordado con el actual pontificado: el ecumenismo sobre todo y el diálogo con el mundo luterano, con tanto reconocimiento de la obra del reformador alemán; luego el intento de cerrar la herida con la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, liberalizando el rito tridentino pero sometiendo de hecho el regreso de los seguidores de Marcel Lefebvre en la Iglesia a la aceptación del Concilio Vaticano II. Y Monseñor Viganò también tiene el grave error de denunciar cómo Ratzinger fue todo menos previsor en la elección de sus colaboradores.

Dice Viganò: “Muchos de los actos de gobierno de Benedicto XVI están en línea con la ideología del Concilio, del que el teólogo Ratzinger ha sido siempre un partidario convencido y tenaz. Su enfoque filosófico hegeliano le ha llevado a aplicar el esquema tesis-antítesis-síntesis en el ámbito católico, por ejemplo, considerando los documentos del Vaticano II (tesis) y los excesos del postconcilio Vaticano (antítesis) conciliables en la famosa “hermenéutica de la continuidad” (síntesis); tampoco es una excepción la invención del papado emérito, donde entre ser Papa (tesis) y dejar de serlo (antítesis) se ha optado por el compromiso de seguir siendo Papa sólo en parte (síntesis)”.

Hoy nos encontramos con la paradoja de Enzo Bianchi, el máximo profeta del progresismo postconciliar, exiliado y reducido al silencio por un Bergoglio que además interpreta a la perfección el papel del pontífice “demoledor de la doctrina católica” que Bianchi siempre esperó. Obviamente, los motivos que han llevado al papa Francisco a exiliar al ex prior no tienen nada que ver con sus posturas rayanas en la herejía, sino que pueden vincularse a los acontecimientos en el seno de la Comunidad de Bose y a las luchas de poder entre la vieja guardia (Bianchi) y la nueva (Manicardi y compañeros); pero el hecho es que el ex contador, amigo y alumno de Kung, gozó en el pasado de la estima y el apoyo de Benedicto XVI, quien no sólo nunca tomó medidas contra él por sus posiciones tan controvertidas sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, el culto mariano, la naturaleza divina de Cristo hombre, etc., sino que incluso lo quiso como experto en el sínodo de obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. El hombre adecuado en el lugar adecuado en definitiva (y es inútil subrayar que es pura ironía).

Se me objetó que el papa Benedicto (que claramente goza de mi estima y al que prefería con mucho a Bergoglio) no podía limpiar a todos los modernistas, porque su tarea era promover la unidad de la Iglesia. Pero si no podía llevar a cabo una purga a gran escala, ¿era necesario que promoviera a Bianchi y siguiera reconociendo su autoridad teológica? ¿Que recibiera a Hans Kung en el Vaticano, reconociéndolo como un interlocutor legítimo en lugar de tratarlo como lo que realmente era, un hereje? ¿Que definiera la doctrina de Lutero como “perfectamente cristocéntrica” en la reunión de Erfurt en septiembre de 2011, contradiciendo la visión de la beata María Serafina Micheli que lo vio arder en el infierno?

Así que, a costa de hacer despotricar a los fieles del Papa emérito, monseñor Viganò tiene razón al afirmar: “Desgraciadamente las desviaciones ecuménicas no cesaron ni siquiera con Ratzinger, y con ellas la ideología conciliar que las justificaba. El abandono de Benedicto y el advenimiento de Bergoglio siguen abriendo los ojos a muchas personas, especialmente a los fieles laicos”. Esto sin quitar nada a la grandeza del teólogo y sin negar su muy noble intento de contrarrestar el relativismo, el nihilismo y todas las nefastas doctrinas secularistas que han entrado en la Iglesia actual. Gracias también al Concilio y a los partidarios de la hermenéutica de la continuidad que, en su intento de frenar los errores, han legitimado en todo caso el mal.

Una última consideración: como ya he escrito en otras ocasiones, es justo y necesario que la Iglesia aclare la validez de la renuncia de Benedicto XVI (Viganò también lo pide) y que se diga claramente y de una vez por todas que sólo hay un Papa. Pero también estoy convencido de que nunca llegaremos al fondo de este asunto porque Benedicto XVI nunca nos dirá cómo son realmente las cosas. No lo hará porque carece de la lucidez necesaria para hacerlo. Me pregunto cómo se puede reconocer al verdadero Ratzinger en una declaración sobre el presidente estadounidense Biden: “Es cierto, es católico y observante. Y personalmente está en contra del aborto. Pero como presidente, tiende a presentarse en continuidad con la línea del Partido Demócrata… Y en materia de política de género todavía no hemos entendido bien cuál es su posición” (de la última entrevista con Massimo Franco). ¿Podemos considerar realmente lúcido a un Ratzinger que habla un lenguaje tan “políticamente correcto” si lo comparamos con Benedicto XVI, que bramó contra el relativismo ético y no aceptó compromisos ni contradicciones entre el compromiso político y la fe? Y cómo conciliar la tesis de la renuncia inválida que, en consecuencia, dejaría sin efecto todos los actos realizados por Bergoglio como “Papa ilegítimo”, con las bendiciones dadas por el emérito a los cardenales (¿ilegítimos?) nombrados por su sucesor al final de cada consistorio? ¿Cae esto también en la “estrategia de distracción” que supuestamente practica Ratzinger para despistar a sus enemigos?

Americo Mascarucci- periodista y escritor

Publicado originalmente en italiano el 7 de mayo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/05/07/mascarucci-perche- stiamo-con-vigano-contro-gli- inganni-del-vaticano-ii/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

