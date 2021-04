RVC y el Mensaje del Pontífice a la Cumbre sobre el Clima. Qué Depresión…

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, Romana Vulneratus Curia ha leído el mensaje del pontífice reinante a la Cumbre sobre el Clima. Esto es lo que piensa sobre ello.¿Es suficiente para provocar un ataque de depresión a imagen de la Fosa de las Marianas? Creo que sí. Que Dios nos ayude, pero rápido…

§§§

El mensaje del pontífice a la Cumbre sobre el Clima – Ansa /CorriereTv

«La pandemia de Covid nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, la del Covid y la climática, demuestran que no tenemos más tiempo para esperar. Que el tiempo nos apremia y que, como nos enseñó el Covid-19, sí tenemos los medios para afrontar el desafío». Lo dijo el papa Francisco en un vídeo 0mensaje con motivo del Día Mundial de la Tierra.

***

Quién sabe cuáles son las recetas de Bergoglio para afrontar el desafío de ganar la guerra por el clima y salvar el planeta.

Teniendo en cuenta quiénes son sus consejeros y testigos, tanto en el evento Economía de Francisco, en Asís, como en el evento que está preparando el cardenal Ravasi para mayo (sobre la mente, el alma y el cuerpo), temo lo peor.

En el evento de Asís, que concluye con una encíclica (Fratelline Tutti), se auspicia de hecho el decrecimiento económico y la expropiación de bienes. El docto y santísimo obstinado cardenal Ravasi nos propondrá salvar la tierra intentando vivir como los chimpancés.

Tratando de aprender las prácticas de la Nueva Era.

Pero, ¿nos enseñará también a adorarla según el ejemplo clintoniano de asistir a misas negras donde se adora al rey de esta tierra?

Para el Papa de la Iglesia católica, el Covid y el clima son las dos “catástrofes globales”.

La apostasía, la abjuración y la herejía son, en cambio, los nombres de las fiestecitas a las que seremos invitados por Ravasi y Bergoglio.

No tenemos más tiempo para esperar. Pero Bergoglio no invita a convertirse, a confesarse, a comulgar. NO.

Invita a hacer lo que el futuro Papa new-age (Ravasi) enseña a poner en práctica para ganar la salvación.

Pero, querido Tosatti, ¿cómo puede haber católicos que sigan creyendo en lo que dice?

RVC

Publicado originalmente en italiano el 23 de abril de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/04/23/rvc-e-il-messaggio- del-pontefice-al-summit-sul- clima-che-depressione/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino