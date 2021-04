RVC e il Messaggio del Pontefice al Summit sul Clima. Che Depressione…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia ha letto il messaggio del Pontefice regnante al Summit sul Clima. Ecco che cosa ne pensa. Ce n’è abbastanza per farsi venire un attacco di depressione modello Fossa delle Marianne? Secondo me, sì. Che Dio ci aiuti, ma in fretta…

§§§

Il messaggio del pontefice al summit sul clima – Ansa /CorriereTv

«La pandemia del Covid ci ha insegnato questa interdipendenza, questo condividere il pianeta. Ed entrambe le catastrofi globali, il Covid e il clima, dimostrano che non abbiamo più tempo per aspettare. Che il tempo ci incalza e che, come il Covid-19 ci ha insegnato, sì abbiamo i mezzi per affrontare la sfida». Lo ha detto papa Francesco in un videomessaggio in occasione della Giornata mondiale della terra.

***

Chissà qual sono le ricette di Bergoglio per affrontare la sfida per vincere la guerra per il clima e salvare il pianeta.

Visto chi sono i suoi consiglieri e testimoni, sia nell’evento di Assisi Economy of Francesco, sia nell’evento che sta preparando il card. Ravasi per maggio (su mente, anima e corpo), temo il peggio.

Nell’evento di Assisi che si conclude con una enciclichetta (Fratelline Tutti), di fatto si auspica decrescita economica ed esproprio dei beni. Il dotto e santissimo massocardinale Ravasi ci proporrà di salvare la terra cercando di vivere come gli scimpanzé.

Cercando di apprendere le pratiche new age.

Ma ci insegnerà anche ad adorarla secondo l’esempio clintoniano di partecipare a messe nere dove si adora il re di questa terra?

Per il Papa della Chiesa cattolica, il covid e il clima sono le due “catastrofi globali”.

L’apostasia, l’abiura, l’eresia invece sono i nomi delle festicciole dove verremo invitati da Ravasi e Bergoglio.

Non abbiamo più tempo per aspettare. Ma Bergoglio non invita a convertirsi, confessarsi, comunicarsi. NO.

Invita a fare quello che il futuro Papanewage (Ravasi) sta insegnando di attuare per guadagnarsi la salvezza.

Ma, caro Tosatti, come possono esistere cattolici che credono ancora a quello che costui dice?

RVC

§§§

