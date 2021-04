RVC sulle Esequie di Filippo di Inghilterra e un Evento un po’ Demoniaco…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) Ci ha mandato questa riflessione sulle esequie del principe Filippo di Inghilterra. E questo commento è corredato da un Post Scriptum di carattere vaticano, non poco desolato e disgustato…Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, riferendomi a quel grande show che è stato il funerale del “fratello (reale) massone” Filippo di Edimburgo, n. 2612 della Navy Lodge della Gran Loggia Unita d’Inghilterra, mi sono solo meravigliato che Papa Bergoglio non fosse andato anche lui al funerale o almeno non avesse mandato a rappresentarlo il card. Ravasi.

Sono rimasto impressionato dalla capacità di marketing e comunicazione della UK Real Casa, ma soprattutto della capacità di controllo dei media internazionali, cui son riusciti a fare dire le stesse identiche cose.

Si pensi solo alla – neo solitudine della Regina Elisabetta in Bentley sulle note di God Save the Queen. Poi alla foto della regina distratta in chiesa, interpretata quale ricerca con lo sguardo del suo principe.

Ovviamente con lacrime silenziose (le lacrime normalmente fanno rumore?).

Carletto commosso, figli, nipoti tutti commossi (olo Camilla pare non si fosse commossa sufficientemente).

I sarti inglesi hanno lavorato ininterrottamente per preparare le mascherine nere – lutto anti Covid – per la cerimonia.

La mia preoccupazione ora, caro Tosatti, è che Filippo, fondatore e presidente onorario del WWF, si reincarni. Lei certo sa che nel 1988 in una intervista alla Deutsche Press Agentur disse: “Se dovessi reincarnarmi vorrei esser un virus letale per eliminare la sovrappopolazione. La crescita dell’uomo è la più grande minaccia per il pianeta..”.

E dai Phil, ma già con ‘sto Covid non ne abbiamo abbastanza? Ce ne vuoi propinare un altro per far gioire i virologi???

A fine anni novanta (il 18 maggio 1990) a Washington in un convegno su Ecologia e Religioni, raccomandò calorosamente l’abbandono del cristianesimo e il ritorno alle religioni pagane più rispettose della natura.

Fra queste consigliò quelle degli indios americano-amazzonici, quelle polinesiane e quelle degli aborigeni australiani.

Sembra che Bergoglio possa essersi ispirato a questa raccomandazione per il Sinodo Amazzonico.

Anche lui naturalmente cercando di cominciare a metter in discussione creazionismo e Genesi?

Insomma io mi aspetto che si dichiari il lutto anche in Vaticano.

RVC

***

P.S.

Caro Dottor Tosatti , sono schifato , provo ribrezzo a pensare che un cardinale (Ravasi) sappia organizzare questi eventi demoniaci. No comment.

Suo RVC

§§§

