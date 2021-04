Malta. Explosiva carta de Chile del Presidente de la Orden sobre la Reforma.

dispensando algún tercer o cuarto apellido, sea disminuyendo en algo la antigüedad necesaria en la prueba inglesa, u otras fórmulas realistas y moderadas, y siempre conservando que los candidatos deban ser Caballeros Profesos con tiempo suficiente en Votos Solemnes. La referencia a la “nobleza del corazón” aparece insuficiente. Ella es exigible de todos los miembros de la Orden, incluso de los que no están en las categorías nobiliarias. La nobleza es una presunción de virtud, pero también el resultado de acciones meritorias y heroicas, distinguidas y acumuladas al servicio del bien común, confirmadas según los casos y las épocas por la comunidad o la autoridad. Esa herencia debe ser mantenida e incrementada, y obliga a exigir a las generaciones actuales que vivan a la altura moral de sus antepasados. Por esto, la sola nobleza no constituye un derecho de ingresar a la Orden. Pero la presunción que ella implica y el respeto por la tradición que es también un ejemplo, están en la tradición de la Orden constitutivamente, por lo que no puede ser eliminada. (Vid. Benedicto XV, Alocución al Patriciado y a la Nobleza romana del 5 de enero de 1920; Alocución al Patriciado y a la Nobleza romana; 1920; y Pío XII, Alocuciones al Patriciado y a la Nobleza romana de 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 y 1958).

b. Lo anterior hace necesario, además, ampliar el número de los Caballeros Profesos, para lo cual se deberían favorecer las vocaciones a esa primera Clase. (Ya tocado en punto 1.a.).

c. La Orden no es una empresa moderna ni una democracia. Ha sido siempre una monarquía electiva y efectiva, no absoluta. Alguna limitación de los poderes del Gran Maestre, si se demuestra necesaria, debe ser contenida y muy bien estudiada y justificada; pero, en todo caso, no debiera desnaturalizar su calidad de monarca. Estimamos que la idea de que el Gran Canciller se constituya como Jefe de Gobierno no aparece compatible con la naturaleza de la Orden y puede llevar fácilmente a situaciones conflictivas.

3. Mejoras en las estructuras gubernamentales y regionales de la Orden.

a. Aunque desde un punto de vista racionalista administrativo parece atractivo el criterio de una sola organización por cada territorio, nos parece que, aunque sea más complejo y aunque a veces surjan conflictos, la coexistencia con subprioratos facilita, sin obligarlos a la vida en común, el desarrollo y actividad espiritual de los religiosos. Desde allí pueden aportar. De lo contrario se les

Alcántara 200, oficina 1202 – Las Condes – Santiago de Chile Tel. (56 2) 26955331- e-mail mcorrea23@uc.cl