Nobile. La Rivoluzione del Quantum Financial System. Che Trump Voleva.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci manda un articolo che offre una visione totalmente nuova e senza precedenti sulla possibile realtà futura della finanza. Qualche cosa di rivoluzionario e di straordinario. Buona lettura.

IL QUANTUM FINANCIAL SYSTEM CI LIBERERÀ DAI GLI USURAI?

In questi giorni ho letto una notizia che ha dell’incredibile. Prima di scriverci un articolo ho fatto una breve ricerca nei siti americani che la confermerebbe.

Si tratta del Quantum Financial System (QFS) Sistema Finanziario Quantistico.

Poco si sa, ma sembra che questo nuovo sistema è stato progettato per il rilevamento del sistema di debito monetario della Banca Centrale per porre fine alla schiavitù finanziaria e al controllo sul popolo. Gruppi di personalità dell’economia e della finanza, che i siti definiscono Alleanza, mira a rilevare il vecchio sistema degli intrallazzi bancari o, se vogliamo, a spezzare il potere dei grandi banchieri e dei tycoon che hanno creato voragini di debiti in tutti paesi del mondo.

Per descrivere il progetto QFS mi avvalgo degli articoli del Generale americano in congedo Paul Vallely e del professore di Storia Americana Ron Giles.

Questo nuovo sistema considera la valuta come certificati d’oro. Il vecchio sistema delle banche centrali è disfunzionale e deve essere scartato perché stampano denaro privo di valore, tranne quello che escogitano e usano per giustificare le loro attività illegali. Sembra, dunque, che abbiano progettato un nuovo sistema finanziario con una nuova valuta sostenuta dall’oro e un sistema informatico, il QFS, che garantisce la sicurezza di ogni transazione. Il certificato d’oro si riferisce al numero di serie sul lingotto d’oro. Così, il valore della valuta è sostenuto da un mattone d’oro identificato assegnato a quella valuta dal certificato d’oro digitale.

Una volta assegnato, il certificato d’oro non sarà cambiato e agirà come valuta digitale memorizzata nel computer Quantum. Una volta che la nuova valuta avrà luogo, i certificati d’oro digitali saranno dati ad ogni incremento di valuta in ogni valuta nazionale. Grazie al Global Currency Reset un certificato d’oro può rappresentare qualsiasi valuta nazionale.

Una volta impostato e funzionante nel QFS, il cambiamento del prezzo dell’oro non influenzerà il valore di nessuna valuta in quanto tutte le valute saranno tra loro alla pari. Se il prezzo dell’oro sale o scende, il valore di tutte le valute salirà o scenderà senza cambiare il valore tra le valute. Le nuove valute sostenute dall’oro nel QFS stabilizzeranno il valore di tutto nel nuovo sistema economico.

Sembra che Trump sia stato perseguitato dai governi e dai media di tutto il mondo – al soldo degli usurai – perché sostenuto da coloro che hanno progettato il Quantum Financial System. È altrettanto probabile che il Covid-19 sia una mossa che mira a rallentare o a cancellare il progetto. Un altro aspetto da non sottovalutare è la totalità dei governi occidentali che, nonostante le cure esistenti, hanno imposto con metodi dittatoriali e antiscientifici i lockdown e i vaccini.

Il Generale Paul Vallely, nell’articolo https://www.truthbreaksthematrix.com/post/the-quantium-financial-system-qfs-the-restoration-of-the-organic-republic-of-the-united-states, pubblicato il 18 febbraio 2021, tra l’altro scrive: “Qualcuno che ha padronanza della fisica quantistica può capire l’effetto che questa tecnologia di informazione quantistica ha su ogni transazione finanziaria che passa attraverso il sistema finanziario quantistico. Non può essere modificato. La conferma e la divulgazione di questa fortunata componente del QFS è l’assicurazione e il segno distintivo di un sistema di trasferimento affidabile, neutrale e sicuro al cento per cento. Alcune persone cercano di screditare il QFS che è il più grande progresso finanziario di tutti i tempi. Questo equivoco può essere il risultato del fatto che il QFS non ha paragoni con nulla che sia mai stato presentato al mondo prima. È come una macchina antigravità paragonata ad un’automobile. Non c’è una base reale per capire questa tecnologia. Non ha pari; non ha equivalenti nella tecnologia avanzata che qualcuno ha avuto prima. Regna supremo nella tecnologia che usa per realizzare la sicurezza finanziaria e la trasparenza necessaria ai possessori di moneta per eseguire tutti gli obiettivi umanitari finanziari. Con il QFS, il mondo può essere inondato di valute sostenute dall’oro che sono progettate per eliminare il vecchio sistema finanziario della Cabala con i banchieri centrali in controllo di tutte le transazioni finanziarie. Il QFS distrugge il sistema bancario centrale. Con l’attivazione del QFS, l’Alleanza avrà completamente distrutto il sistema bancario centrale Rothschild che è stato progettato da Meyer Amschel Rothschild (1744 – 1812) per controllare l’economia mondiale e mettere la popolazione mondiale in schiavitù del debito.”

Per chi vuole saperne di più consiglio la visione dell’intervista a Gabriele Sannino https://www.youtube.com/watch?v=h9GW2g0B5Gs

Se le cose descritte saranno confermate dovremmo chiederne conto ai governi che, attraverso dati corrotti, hanno seminato paura, disperazione e morte. Considerando il numero dei decessi causati dalle false informazioni, le devastazioni economiche e psicologiche di milioni di persone, bambini inclusi, una nuova Norimberga non sarebbe una richiesta eccessiva.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: nobile, qfs, sistema finanziario quantistico



Categoria: Nobile