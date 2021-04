Mascarucci: Perché la Chiesa di Francesco Scomunica, e Non Risponde?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Americo Mascarucci ci offre questa riflessione su un fatto ecclesiale di attualità che ha colpito la sensibilità di molti. Lo ringraziamo, e vi auguriamo buona lettura.

§§§

In difesa di don Bernasconi: una scomunica sospetta che nasconde la paura della verità

Due coincidenze mi hanno impressionato leggendo l’assurda vicenda (almeno per me) che ha avuto per protagonista don Enrico Bernasconi, il sacerdote scomunicato per non aver riconosciuto Bergoglio come papa e aver continuato a ripetere che l’unico pontefice legittimo e tuttora regnante è Benedetto XVI. Confesso che questo dibattito non mi ha mai molto appassionato. Personalmente ritengo che il papa sia Francesco; soffro in quanto cattolico e figlio devoto dell’unica vera Chiesa in cui risiede la salvezza e in cui è depositata la verità di fede, nel dover sempre più spesso prendere le distanze da questo pontificato, criticandone le continue derive ideologiche mondialiste sempre più incentrate sull’agenda Soros e sempre meno sul Vangelo di Cristo (che non è quello liberamente interpretato da Bergoglio e dai bergogliani). Ma nonostante ciò sono convinto che il papa sia Francesco e che l’eucaristia vada celebrata in comunione con lui.

Parlavo di due coincidenze: la prima riguarda il fatto che la scomunica di don Enrico Bernasconi sia diventava pubblica a poche ore dalla morte di Hans Kung, il teologo svizzero che nonostante le sue posizioni chiaramente eretiche su molte fondamentali questioni di fede (dall’infallibilità papale alla divinità di Maria, finendo con la resurrezione di Cristo) non è stato mai scomunicato (nonostante si continui ad accusare san Giovanni Paolo II di essere stato un papa autoritario e di aver perseguitato i teologi non allineati); quello stesso Kung che autorevoli personalità della Chiesa e i principali media cattolici hanno omaggiato con tutti gli onori. Mentre il cardinale Walter Kasper, che pure era amico di Kung ed è un convinto progressista come era lui, ha avuto il merito di definire sbagliate le posizioni del teologo sulle principali questioni motivo di contrasto con la Chiesa, il vescovo di Chieti-Vasto Bruno Forte ha invece “sdoganato” le teorie del “nuovo Lutero” fino a definirle patrimonio della Chiesa e utili ad animare il dibattito sul ruolo del Concilio Vaticano II e su quanto ancora resta da compiere (pietà di noi o Signore).

La seconda coincidenza riguarda il fatto che la discussione intorno alla scomunica di don Bernasconi vada ad incanalarsi in una settimana fondamentale per la vita della Chiesa cattolica, ovvero la prima dopo Pasqua, conosciuta come la settimana della Divina Misericordia, istituita proprio dal reazionario e antidemocratico (così lo definiva Kung) Giovanni Paolo II. Va detto che Bergoglio non finisce mai di stupirci in fatto di misericordia, riportandoci alla mente un suo illustre predecessore, Paolo IV, al secolo Gian Pietro Carafa, che resse la Chiesa dal 1555 al 1559 passato alla storia come intransigente e inflessibile inquisitore contro cardinali, sacerdoti e teologi dell’epoca sospettati di simpatie luterane. Ma se Paolo IV aveva dalla sua un’ottima giustificazione, quella appunto di dover combattere e arginare le eresie protestanti che rischiavano di insinuarsi all’interno della Chiesa, oggi ci appare non soltanto ingiusta, ma diremmo addirittura infondata, una scomunica come quello impartita contro don Bernasconi.

Quale sarebbe la colpa di questo sacerdote? Quella di continuare a considerare Benedetto XVI il papa legittimo? Premesso che questa convinzione è profondamente radicata in larga parte del mondo cattolico, la scomunica impartita ci appare oggi contraddittoria non soltanto sul piano teologico, ma ancora di più sul piano storico.

Come tutti sanno infatti la Chiesa cattolica venera come santi due illustre figure provenienti dall’ordine domenicano: si tratta di santa Caterina da Siena e di san Vincenzo Ferreri, due giganti della fede che però, essendo vissuti all’epoca del grande scisma d’Occidente che divise la Chiesa dal 1378 al 1417 si trovarono su fronti opposti. Santa Caterina a sostegno del papa di Roma e san Vincenzo al fianco dell’antipapa di Avignone. Dopo il Concilio di Costanza che riportò l’unità nella Chiesa e soprattutto definì quali fossero i papi da considerare legittimi e quali gli antipapi, nulla impedì di riconoscere come santo Vincenzo Ferreri che, pur essendosi impegnato per ricomporre lo scisma pressando l’antipapa Benedetto XIII affinché rinunciasse al trono in favore di un nuovo papa universale, di fatto si trovò dalla parte sbagliata, ovvero dalla parte di quella che poi è stata identificata come l’anti-Chiesa, o Chiesa scismatica (va detto che nell’arco di quei quarant’anni entrambi i papi rivendicavano la piena legittimità e gli stessi ordini religiosi, i domenicani su tutti, erano lacerati al proprio interno dalla disputa verso quale papa dovesse essere riconosciuta obbedienza).

Nel caso di Benedetto XVI va detto che il suo modus operandi rappresenta un fatto unico nella storia della Chiesa che inevitabilmente apre una serie di dubbi e interrogativi perfettamente legittimi (indipendentemente dal fatto che li si possa o meno condividere).

Personalmente ritengo che vada chiarito una volta per tutte il grande equivoco relativo alle modalità con cui Benedetto XVI si è dimesso. Non sono un esperto canonista, quindi evito di addentrarmi nel merito del dibattito inerente il “munus petrino” anche se ritengo che il tacere questo aspetto evitando di fornire i necessari chiarimenti, faccia sorgere il legittimo sospetto che forse si preferisca non smuovere delle acque che potrebbero dar corso ad una tempesta. In fondo Ratzinger non ha mai rivendicato nulla, Bergoglio fa il papa a tutti gli effetti, le accuse di chi solleva dubbi sulla legittimità delle dimissioni di Benedetto e dell’elezione di Francesco restano nell’alveo delle ipotesi sollevate dai “soliti ambienti tradizionalisti” e dunque perché fornire spiegazioni e confutare tutti i dubbi sollevati, quando si può tranquillamente far finta che il problema non esista?

Il fatto che la scomunica di don Enrico sia avvenuta senza un processo canonico, nell’ambito del quale il sacerdote avrebbe potuto difendersi portando prove a supporto della tesi secondo la quale Benedetto XVI sarebbe tuttora l’unico papa della Chiesa, sembra tanto l’ennesima prova a conferma della volontà di non scoperchiare il pentolone e innescare un dibattito dentro la Chiesa dagli esiti imprevedibili (ma persino l’Inquisizione concedeva agli accusati la possibilità di difendersi).

Tuttavia senza entrare nei dettagli più specificatamente “tecnici”, basta fare alcune considerazioni terra-terra, da “sora Maria” per poter affermare che la scomunica di don Bernasconi non ha motivo di esistere visto che non riguarda questioni di fede ma aspetti puramente canonici e giuridici. Basta porsi delle semplicissime e banali domande alla portata di tutti.

Perché Benedetto XVI dopo essersi dimesso ha scelto di restare in Vaticano? Perché non si è ritirato ad esempio in Germania o in un monastero comunque lontano dalle mura leonine? Ratzinger è forse prigioniero di Bergoglio come Celestino V lo fu di Bonifacio VIII che lo rinchiuse nella Rocca di Fumone per timore che i francesi, che proprio come oggi contestavano la legittimità delle dimissioni del pontefice e l’elezione del suo successore, potessero rimetterlo sul trono dopo aver deposto Bonifacio? Considerando che questa ipotesi è da scartare senza ombra di dubbio per quale motivo allora Ratzinger ha deciso di restare in Vaticano di fatto avvalorando l’idea dei “due papi”?

Perché Bergoglio ha accettato che potesse esistere un “papa emerito” figura mai contemplata in precedenza nella storia della Chiesa? Perché non ha preteso che Benedetto XVI tornasse cardinale come avvenuto per esempio dopo il Concilio di Costanza nel caso dell’antipapa Giovanni XXIII? Baldassarre Cossa che fu eletto papa dai cardinali della cosiddetta “obbedienza pisana”, quella che scaturì dal Concilio di Pisa (il primo convocato per ricomporre lo scisma d’Occidente e che fu rigettato sia dal papa romano che da quello avignonese dividendo ulteriormente la Chiesa), dopo essersi sottoposto all’autorità del nuovo papa Martino V eletto dal Concilio di Costanza che lui stesso aveva convocato prima di essere deposto, fu riammesso nel sacro collegio in veste di cardinale ma senza il titolo di “papa emerito” (per secoli nella Chiesa si è dibattuto inoltre se fosse giusto considerare Giovanni XXIII un papa legittimo prima della deposizione, controversia conclusa soltanto nel secolo scorso con l’esclusione del Cossa dall’annuario pontificio). E’ vero che Ratzinger non è stato deposto ma si è dimesso come Celestino V, ma perché si è creata questa figura “ambigua” del papa emerito quando si sarebbe potuto tranquillamente ritirare tornando cardinale?

Quando a Pio XII giunse la notizia che Hitler aveva ordito un piano per rapirlo e deportarlo in un convento austriaco, il pontefice scrisse un atto di rinuncia consegnato nelle mani di suor Pascalina Lehner alla quale riferì, come dalla stessa dichiarato anni dopo: “Qualora dovessi cadere nelle mani dei tedeschi renda pubblica la mia rinuncia in modo che il mondo sappia che è stato fatto prigioniero il cardinale Pacelli e non il papa”. Perché Pio XII sapeva perfettamente che la rinuncia al pontificato avrebbe comportato il ritorno allo status precedente, quello appunto di cardinale.

Perché Benedetto XVI si è voluto ritagliare questo ruolo di papa emerito e perché Francesco l’ha accettato? E perché Ratzinger ha continuato a vestirsi di bianco e a ribadire in questi otto anni le sue posizioni spesso in aperto contrasto con quelle di Bergoglio fino a farsi bollare come “antipapa”(come ai tempi del Sinodo sulla famiglia quando ribadì il suo no alla comunione ai divorziati risposati e alle unioni civili)? E perché ha sempre sostenuto che nella Chiesa c’è un solo papa senza mai aggiungere però che questo papa non è lui ma Francesco, come invece hanno sempre liberamente interpretato i media forse dando per scontato ciò che scontato in realtà non sarebbe?

Insomma, sono tanti gli aspetti da chiarire intorno alla rinuncia di Benedetto XVI, al modo e alla forma in cui è avvenuta e al perché si sia deciso di lasciar “coabitare” i due papi sotto lo stesso tetto. Dubbi che non possono essere chiariti scomunicando senza processo tutti coloro che, dentro la Chiesa e fra i membri del clero, sollevano legittimi dubbi sull’effettiva rinuncia di Ratzinger e sulla legittimità dell’elezione di Bergoglio. Dubbi per altro rafforzati dai pareri di esperti canonisti che hanno passato al vaglio la dichiarazione di rinuncia di Benedetto scoprendo tante sospette anomalie, errori di latino impensabili per un teologo della competenza del papa emerito che in Vaticano si è corsi a correggere maldestramente, passaggi sibillini che sembrerebbero disseminati apposta per innescare dubbi di legittimità. Perché Ratzinger lo abbia fatto è tutto da capire, al di là delle ipotesi più o meno credibili che sono state avanzate.

Ma resta la domanda di fondo: perché la Chiesa di papa Francesco preferisce mettere a tacere e intimidire con la scomunica chi avanza dubbi invece di confutare certe accuse nel merito? E tornando al punto di partenza, la riposta più plausibile sembra proprio risiedere nel timore di scoprire che effettivamente non tutto è chiaro e trasparente all’ombra del Cupolone a cominciare da chi, fra i due papi, sia davvero quello regnante; magari “di fatto” ma non “di diritto”. Forse si preferisce aspettare che il papa emerito lasci questo mondo per chiudere definitivamente la questione evitando un dibattito che potrebbe riservare spiacevoli sorprese?

Americo Mascarucci – giornalista e scrittore

§§§

