Nobile: Al Barbero Farnetica, Parlando di San Francesco e Crociate.

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile torna sull’argomento Alessandro Barbero, dopo aver visto su You Tube alcuni video del suddetto in tema di islam, crociate e San Francesco. E ci invia questa riflessione colto da evidente indignazione…Buona lettura.

PARLANDO DI CROCIATE E DI S. FRANCESCO AL-BARBERO FARNETICA

Come ho scritto nell’articolo precedente, da decine di anni autorevoli studiosi e storici hanno sfatato innumerevoli luoghi comuni che miravano a delegittimare l’operato della Chiesa e dell’occidente cattolico. Ciò nonostante Al-Barbero, in arte Alessandro Barbero, sembra impantanato irrimedialmente nelle bufale. Forse perché ha capito che l’unico modo di calcare le scene che gli danno prestigio è quello di sparlare. Infatti nelle tv non si vedono storici e studiosi fuori dal coro, solo masochisti pro-islam. Per la memoria occidentale, uno più pericoloso dell’altro.

Seguendo la vulgata, Al-Barbero definisce le crociate invasioni per fini espansionistici ed economici. Ma, consapevole del suo tarlo anticattolico, per rendersi credibile ai suoi battezzati da salotto aggiunge, di sfuggita, che sono state fatte anche in nome di Dio.

Joseph Goebbels, ricalcando l’adagio di Voltaire, afferma che “Una bugia ripetuta dieci volte rimane una bugia, ripetuta diecimila volte diventa una verità”. Cosa che sappiamo da quando i media sono entrati nelle nostre case. Bene. È altrettanto vero che se la verità viene detta poche volte viene sommersa dalla menzogna, soprattutto quando quest’ultima viene strombazzata da tutti le fonti di informazione, scuola inclusa. Perdonate, dunque, se qualche volta mi ripeto e faccio auto-promozione dei miei libri. Ma data l’aria che tira gli apologeti cristiani, per non soccombere alle bugie ripetute diecimila volte, non hanno altra scelta. Permettetemi, dunque, di riprendere alcuni passi del mio “Quello che i cattolici devono sapere – Almeno per non fare una fine ridicola”.

Gli storici e i documenti dell’epoca confermano che gli stessi musulmani per secoli hanno considerato le cosiddette crociate una guerra contro i Franchi, e non uno scontro di religioni. Il che confermerebbe che non erano i cristiani interessati alla conquista e ai guadagni economici, ma i musulmani. Infatti, se i cosiddetti crociati si sono limitati a liberare Gerusalemme, i musulmani per secoli hanno tentato di invadere l’Europa, l’India e il resto dell’Asia. Non con la parola, come i nostri missionari, ma col simbolo dell’islam, la spada.

Al-Barbero utilizza la definizione crociata e poche volte, se non mai, pellegrinaggio. Infatti solo dopo la fondazione dello stato di Israele, i musulmani hanno iniziato a utilizzare la definizione crociata, creata in occidente. Tra i primi autori della calunnia sulle spedizioni crociate troviamo lo storico luterano Johann Lorenz von Mosheim (1693-1755), seguito dagli Illuministi. Nell’800 e nel ‘900 gli storici marxisti hanno sviluppato la leggenda aggiungendo altri falsi storici che sono stati divulgati nei testi scolastici e nei mezzi di comunicazione.

Le spedizioni in Terra Santa in realtà erano considerate pellegrinaggi per legittima difesa. J. Riley-Smith, considerato uno dei maggiori esperti anglosassoni, a proposito della leggenda che considera i crociati come uomini senza scrupoli che partivano al fine di arricchirsi, scrive: «Sarebbe stato un gioco d’azzardo stupido liquidare i beni patrimoniali per investire dopo una marcia di tremila chilometri a Oriente (…) Ha più senso supporre che i crociati, in particolar modo le famiglie dei crociati, fossero motivati da idealismo. (…) Dietro a molti crociati stava un gran numero di uomini e donne, disposti a sacrificare i loro interessi per aiutarli a prepararsi a partire». (Breve storia delle crociate ed. Mondadori).

Ma la principessa e storica bizantina Anna Comnena (1083-1153), non utilizza condizionali o supposizioni, anche perché, essendo testimone oculare, ne sa molto di più dello storico britannico. Nella sua Alessiade descrive come nella prima crociata indetta da papa Urbano II si mobilitarono anche le donne con i loro figli: «Si produsse allora un movimento di uomini e di donne come non si ricorda di averne mai visto l’uguale: le persone più semplici erano davvero animate dal desiderio di venerare il Sepolcro del Signore e di visitare i Luoghi Santi. […] L’ardore e lo slancio di questi uomini era tale, che tutte le strade ne furono coperte; i soldati franchi erano accompagnati da una moltitudine di gente senz’armi più numerosa dei granelli di sabbia e delle stelle del cielo, che portava palme e croci sulla spalla: uomini, donne e bambini che lasciavano i loro paesi». Certo, ingenui, ma con una fede granitica che fa arrossire i cattolici da salotto, seguaci di Al-Barbero.

La prima crociata è stata indetta nel 1095, circa quattro secoli dopo l’invasione islamica. Al contrario di quanto afferma Al-Barbero, la decisione che coinvolse la Cristianità non fu dovuta a interessi economici e perché l’Europa si sentiva più forte, ma la risposta alle continue violenze inflitte ai cristiani e alla distruzione dei luoghi sacri in Terra Santa.

Già nel 1009 il califfo Al-Hakim bin-Amr scatenò una brutale repressione contro i cristiani, dove anche le tombe dei cristiani furono devastate. La domenica 13 agosto fece abbattere la chiesa dedicata a Maria di Al-Qantarah, nel vecchio Cairo. Ma l’episodio che provocò la reazione della Cristianità fu la distruzione della Basilica della Risurrezione di Gerusalemme. Fu una persecuzione e una distruzione continua, i musulmani cercarono di rimuovere anche il Santo Sepolcro, distruggendone gran parte.

La Terra Santa, per i cristiani di quegli anni, era molto più importante di quanto siano stati per noi le torri del World Trade Center abbattute l’11 settembre 2001 e l’attacco al Pentagono, ed era molto più umiliante del terrorismo nelle città occidentali. Se a noi turba l’idea di morire ammazzati mentre andiamo a lavorare o mentre siamo seduti al caffè, i nostri antenati erano sconvolti dal fatto che non avrebbero potuto mai più visitare i luoghi dove è nato Gesù Cristo, accogliendo con orrore la notizia sulla distruzione dei luoghi sacri e del Santo Sepolcro.

Per quanto riguarda le prove che confermano i motivi della reazione cristiana alla violenza musulmana, si apprende, tra l’altro, che lo storico siriaco del XII secolo Al-‘Azimi «riconosce che nel 1093 i musulmani della Palestina impedirono ai pellegrini cristiani di raggiungere Gerusalemme. Secondo lo stesso Al-‘Azimi furono proprio i racconti dei pellegrini sopravvissuti e ritornati in patria a causare l’inizio delle prime crociate» (R. Stark – “Gli eserciti” di Dio”).

I soprusi esistevano da anni, come le tasse esose per chi non si convertiva all’islam, o l’obbligo per i cristiani di portare al collo una croce di circa due chili, come accadeva nel periodo in cui salì al trono il sesto imam al-Hakim. Dunque, le crociate furono la reazione contro gli invasori violenti che distruggevano i luoghi sacri e tormentavano i cristiani che vivevano in quelle terre da sei secoli prima del loro arrivo. Ma per Al-Barbero gli invasori sono i cristiani.

Non contento, farnetica anche parlando di S. Francesco, rappresentato come un pacifisca che detestava le crociate.

La sinistra progressista da un lato cerca di cancellare Gesù Cristo dalla faccia della terra, dall’altro tenta di accapararsi san Francecso d’Assisi dipingendolo come un uomo di sinistra e antipapista. Bergoglio, che ne ha preso indegnamente il nome, ne è l’esempio più squallido.

Ma non mancano i frati francescani, più figli del mondo che del loro fondatore, che lo rappresentano come un uomo del volemmoce bbene. Abbiamo biografie e fiction televisive che lo vogliono addirittura amico dei musulmani. In realtà, nelle memorie di frate Illuminato, compagno di Francesco nella spedizione in terra musulmana, scrive che il sultano Al-Kamil si rivolse a Francesco dicendo: «Il vostro Dio ha insegnato nei suoi Vangeli che non si deve rendere male per male… Quanto più dunque i cristiani non devono invadere la nostra terra!». La replica di Francesco: «Non sembra che abbiate letto per intero il Vangelo di Cristo nostro Signore. Altrove dice infatti: “Se un tuo occhio ti scandalizza, cavalo e gettalo lontano da te”…, con il che ci volle insegnare che dobbiamo sradicare completamente un uomo, per quanto caro o vicino – anche se ci fosse caro come un occhio della testa – che cerchi di toglierci dalla fede e dall’amore del nostro Dio. Per questo i cristiani giustamente attaccano voi e la terra che avete occupato, perché bestemmiate il nome di Cristo e allontanate dal suo culto quelli che potete. Se però voleste conoscere il creatore e redentore, confessarlo e adorarlo, vi amerebbero come loro stessi». Il santo d’Assisi difende l’opera dei crociati e l’unicità salvifica di Gesù Cristo. Nonostante questa evidenza i progressisti, come abbiamo detto, cercano di intrupparlo tra le loro fila. Ci chiediamo se hanno mai letto una lettera del santo d’Assisi che li riguarda personalmente. «Lettera ai reggitori dei popoli: A tutti i podestà e consoli, magistrati e reggitori d’ogni parte del mondo, e a tutti gli altri ai quali giungerà questa lettera, frate Francesco, vostro servo nel Signore Dio, piccolo e spregevole, a tutti voi augura salute e pace. Considerate e vedete che il giorno della morte si avvicina. Vi supplico perciò, con tutta la reverenza di cui sono capace, di non dimenticare il Signore, assorbiti come siete dalle cure e preoccupazioni di questo mondo, e di non deviare dai suoi comandamenti, poiché tutti coloro che dimenticano il Signore e si allontanano dai comandamenti di lui, sono maledetti e saranno dimenticati da lui. E quando verrà il giorno della morte, tutte quelle cose che credevano di possedere saranno loro tolte. E quanto più sapienti e potenti saranno stati in questo mondo, tanto maggiori saranno i tormenti che dovranno patire nell’inferno. Perciò io con fermezza consiglio a voi, miei signori, che, messa da parte ogni cura e preoccupazione, riceviate volentieri il santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo in sua santa memoria. E siete tenuti ad attribuire al Signore tanto onore fra il popolo a voi affidato, che ogni sera si annunci, mediante un banditore o qualche altro segno, che siano rese lodi e grazie all’onnipotente Signore Iddio da tutto il popolo. E se non farete questo, sappiate che dovrete renderne ragione a Dio davanti al Signore vostro Gesù Cristo nel giorno del giudizio. Coloro che riterranno presso di sé questo scritto e lo metteranno in pratica, sappiano che saranno benedetti dal Signore Iddio».

Agostino Nobile

