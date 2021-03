Agostino Nobile. Relativismo, Vaccinismo, Idiotismo.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Il nostro Agostino Nobile ci offe questa mesta riflessione sullo stato mentale della grande maggioranza dei nostri contemporanei. Non c’è molto da aggiungere, ahimè. Buona lettura.

RELATIVISMO, VACCINISMO E IDIOTISMO

La teoria di Rousseau secondo cui l’educazione dell’uomo viene fornita dalla natura, dagli uomini e dalle cose, oggi più che mai è sostenuta da tutti i centri di potere e d’influenza.

Da questa teoria nascono la Rivoluzione francese, le dittature del secolo scorso e quella attuale.

Stiamo parlando del buonismo/relativismo, una ideologia che annichilisce la coscienza.

Oggi in molti paesi si può affittare l’utero usando la donna come un panificio che sforna bambini. Il relativismo ha fatto cadere l’umanità sotto il livello animale. Per averne conferma provate a rubare un cucciolo di animale. Se la madre è debole la vedrete soffrire, se invece è forte dovrete ritenervi fortunati se riportate a casa i cocci.

Prima che negli anni sessanta imponessero questo tarlo contro il buon senso, nessuno di mente sana pensava al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nemmeno il comunismo e il nazismo sono arrivati a questa disumanizzazione.

Le leggi col suffisso fobia, per esempio, sono state imposte per tappare la bocca a chi dice che il re è nudo. Il relativismo annulla il senso critico, e se pensiamo che l’essere umano si è evoluto grazie all’innato senso critico si capisce che questa ideologia mira all’istupidimento dell’uomo. Perché, alla fine, senza la scintilla della ragione instillata da Dio l’ideologia finisce sempre a catafascio.

Il vaccinismo non è altro che un bubbone del relativismo che ha inebetito milioni di persone.

Fondamentalmente il vaccinista è privo di fede, crede nella bontà della sua fazione politica e ha terrore della morte. Se lo chiudi in casa per dargli una sicurezza fittizia scende sotto il livello animale. Infatti, se l’animale non è chiuso in gabbia a chiave scappa.

Il beota vaccinista, al contrario, resta nella gabbia anche se potrebbe filarsela. Se poi possiede computer e smartphone non lo muovi nemmeno se lo prendi a calci nel sedere.

Voltaire, come sappiamo, è stato il mangiapreti per antonomasia, ma al contrario del suo contemporaneo filosofo ginevrino, conosceva la natura dell’uomo: «Certo non vorrei aver a che fare con un principe ateo perché, nel caso si mettesse in mente d’avere interesse a farmi pestare in un mortaio, son ben certo che lo farebbe senza esitazione.» (Dizionario filosofico – Athéisme, Athée).

I principi atei attuali sono presenti nella finanza internazionale, nella farmaceutica, nei governi, nella giustizia, nelle scuole, in Vaticano.

Il vaccinista/relativista agli arresti domiciliari (tradotto con l’inglese lockdown perché fa figo), non vede oltre un palmo del suo naso. Dall’altro lato i giornalisti che espongono senza vergogna la loro faccia nelle reti Tv dicono che solo il vaccino salva dal Covid 19. Intervistano esclusivamente chi è allineato al non-pensiero unico. In Tv non mostrano mai persone che con gli arresti domiciliari e privi di lavoro sono vicini a una profonda depressione e al suicidio. Arrivano a fare molto di più. Conoscendo la natura degli sprovveduti i nostri bravi giornalisti seguono la tattica della psicologia della folla.

Alimentano la corsa al vaccino denunciando i furbetti che si fanno il santo vaccino senza aspettare il loro turno. Come dire che il vaccino è talmente prezioso da andare a ruba. Fate presto, correte, correte! Così il beota, senza fare la minima ricerca che sconfessa con prove scientifiche questa pseudo panacea, si alza anche alle sei del mattino per farsi iniettare il supposto elisir della vita.

Non esistono farmaci in commercio senza foglietti illustrativi che riportano i principi attivi e le controindicazioni. Ma i vaccini sembrano al di sopra di ogni sospetto. Lo iniettano a scatola chiusa. Per non dare adito a “inutili allarmismi” in Tv raramente invitano autorevoli ricercatori, dottori in prima linea e virologi che confermano che esistono le medicine in grado di salvare dal Covid senza controindicazioni. Tutto è cinesamente oscurato.

I vaccinisti confermano ampiamente il pensiero scritto qualche anno fa dal filosofo cattolico francese Fabrice Hadjadj. L’ho già riportato precedentemente, ma vale la pena riproporlo. Si tratta di una intervista di qualche anno fa: «Noi non viviamo più nella fede ma a credito». Il progresso ha creato il «massacro sistematico delle anime, di abbrutimento incredibile dell’uomo ridotto a un maiale, accarezzato e nutrito mentre gli viene nascosto il perché gli vien fatto questo, per poi macellarlo! […] L’UOMO NON CRESCE UMANAMENTE SE NON SPIRITUALMENTE. […] La verità è che se la nostra vita non ha un senso, noi finiamo per lavorare come bruti e consumiamo all’inverosimile per dimenticare di tirarci una pallottola in testa. La speranza di diventare un docile schiavo del sistema non è una speranza, questo ottimismo di bassa lega corrisponde alla disperazione più profonda. In verità, ormai da mezzo secolo ci troviamo in una disperazione alla quale non osiamo dare un nome».

Hadjadj parlava dell’uomo schiavo del mercato. Col Covid 19 l’uomo è caduto più in basso. Per la sua miserabile vita rinuncia anche alla libertà e al consumismo. Educato dall’ideologia relativista si estinguerà come una candela, ma la sua fiducia nella Tv e ai politici che l’hanno reso un prodotto usa e getta non sarà scalfita. Prima di esalare l’ultimo respiro, magari strisciando sul pavimento di casa con l’immancabile mascherina, penserà di aver fatto il proprio dovere e di essersi comportato da cittadino modello. Ma soprattutto muore da fiero eroe antifascista e antisovranista.

Agostino Nobile

