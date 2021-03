Domingo de Ramos. El grito desde el corazón de un fiel católico

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, un amigo del blog publicó este comentario, que me parece tan hermoso y sentido que quiero compartirlo con todos los lectores. Feliz Domingo de Ramos.

§§§

Jesús, querría llevarte por las calles, pero no me lo permiten, querría gritar mi Hosanna, pero mi mascarilla me lo impide, quisiera lavar los pies de mis hermanos, pero me han impuesto el distanciamiento social, querría besar tu cruz el Viernes Santo, pero me acusarían de ser un contagiador, querría estrechar tu mano en señal de buenos deseos por tu resurrección (que es también la nuestra), pero debo respetar las distancias que dicta el protocolo sanitario.

Pero si se me impide todo esto, nada ni nadie podrá impedirme llegar al corazón de mis hermanos y decirles que los amo en Cristo y que Cristo vence el miedo, vence la muerte, Cristo es la única vacuna que nos hará sanos para toda la eternidad.

Paz, paz a todos ustedes queridos, la paz de Jesús inunde sus corazones y sus vidas. Ni las mágicas Pfizer, ni la propuesta de salvación Moderna, ni las propuestas astrales de la filosofía Zéneca, ni los Sputniks que viajan por el espacio, ni los Johnson & Johnson (que significa Jehová te ha favorecido) podrán favorecer jamás nada decisivo, porque sólo Dios, en Cristo Jesús, puede todo.

Mis mejores deseos.

Publicado originalmente en italiano el 28 de marzo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/03/28/domenica-delle- palme-il-grido-dal-cuore-di- un-fedele-cattolico/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

