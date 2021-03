La Nota Fantasma sobre los Ritos en San Pedro. Adivinen Quién la Inventó…

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, gracias sitio web Korazym.org, un sitio que conocéis bien y que ustedes saben lo mucho que se aprecia por estos lares, hemos llegado a entender algo más de la misteriosa nota no firmada ni protocolarizada que salió de la Sección Primera de la Secretaría de Estado sobre la regulación de las Misas en la basílica de San Pedro, sin que el nuevo arcipreste, recientemente nombrado en lugar del cardenal Comastri, supiera algo al respecto. Al parecer, la aportación al asunto vino del número uno, a quien Henry Sire describió muy acertadamente en su libro El Papa Dictador. Y de hecho, además de ser insólito, la nota semiclandestina (tanto que hubo quien pensó que podía ser una especie de bulo, una falsificación) tiene todas las probabilidades de ser ilegítima. ¡Pero a quién le importa! Si el Pontífice quiere, ¿qué importancia pueden tener las leyes? Disfruten la lectura.

En el Estado de la Ciudad del Vaticano no se mueve una hoja que Bergoglio no quiera

Las disposiciones emitidas con el insólito documento de la Secretaría de Estado, que imparte -fuera de su propia competencia, violando el derecho canónico y la doctrina de la Iglesia Católica Romana- disposiciones para las funciones litúrgicas en la Basílica Papal de San Pedro, serán efectivas a partir del 22 de marzo de 2021. A partir de ese día ya no se permitirá la celebración de Misas individuales en la basílica de San Pedro, celebradas por un solo sacerdote, sin los fieles, y la reducción drástica, con la limitación a un solo altar, en la cripta de la Basílica, para las Misas en la Forma Extraordinaria del Rito Romano.

Recibimos la confirmación cierta -de una fuente interna- de que el autor de esta disposición es el Sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado y que el sello de la nota es auténtico, es decir, suyo. Esto confirma que el sustituto sólo es un fiel ejecutor de órdenes superiores. Lo era Becciu, lo es Peña Parra. Además, nos enteramos -por la misma fuente interna- que la insólita disposición fue emitida por voluntad del papa Francisco. En consecuencia, el motivo de la comunicación impartida con esta inusual e irritante modalidad es la absoluta discreción que exige el Pontífice, para que la disposición sea recibida con un perfil bajo.

El momento en que se emitió esta nota es sorprendente: no ha pasado ni un mes desde la dimisión del cardenal Angelo Comastri [AQUÍ]http://www.korazym.org/…/lasciano-i-cardinali-di-curia-sar…/. Todo esto da una buena idea -y nos convence- de que la operación está organizada desde hace tiempo.

El documento se remite como una nota interna, en la que el sustituto acostumbra a poner sólo sus iniciales. Pero hay más. El documento no tiene número de protocolo, lo que es una clara señal de que el documento no puede ser rastreado oficialmente.

El Sustituto cumplió lo que el Papa le ordenó y lo hizo con la discreción requerida. El cardenal Burke ha declarado ilegítima la disposición, ya que está fuera de la competencia de la Secretaría de Estado. Por ello, el cardenal Burke ha solicitado que sea retirada antes del 22 de marzo, fecha en la que entra en vigor.

La cuestión crucial en este extraño caso sigue siendo, para usar un eufemismo: si el documento fue solicitado por el Papa, a pesar de la violación del Derecho canónico y de la Doctrina de la Iglesia Católica Romana, ¿es legítima la disposición?

Anteriormente Korazym había publicado esta nota:

La Primera Sección de la Secretaría de Estado, encabezada por el Sustituto para Asuntos Generales, monseñor Edgar Peña Parra, con una Nota fechada el 12 de marzo dispuso que a partir del 22 de marzo de 2021 no habrá más permiso para la celebración de las Santas Misas individuales en la basílica de San Pedro, celebradas por un solo sacerdote, sin fieles, y la reducción drástica, con la limitación a un solo altar, en la cripta de la basílica, para las Misas en la Forma Extraordinaria del Rito Romano. Los destinatarios son tres: el Comisario Extraordinario de la Fábrica de San Pedro, monseñor Mario Giordana, encargado de la administración y mantenimiento de la Basílica; los canónigos del Capítulo Vaticano y el Servicio de Celebraciones Litúrgicas de la Basílica. Hasta ahora la práctica en la Basílica de San Pedro ha sido muy diferente, con muchos sacerdotes celebrando la Misa cada mañana en los altares laterales de la basílica, a menudo solos y a menudo en la Forma Extraordinaria del Rito Romano.

En un primer momento se dudó de la autenticidad de la Nota de la Sección Segunda de la Secretaría de Estado, ya que no estaba firmada y no estaba protocolarizada. Resulta que es auténtica y quedan muchas preguntas respecto a la violación del Derecho canónico y de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Ciertamente, el Sustituto de la Secretaría de Estado (que rubricó la carta, pero no la firmó) se considera competente en la materia, porque se dirige al Comisario Extraordinario de la Fábrica de San Pedro, pero al mismo tiempo desprecia al Arcipreste recién nombrado por el Papa, el Cardenal Mauro Gambetti, O.F.M.Conv. (y podemos imaginar lo que piensa). Todavía estamos esperando una declaración sobre el asunto por parte de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Mientras tanto, informamos en nuestra traducción italiana de trabajo del inglés la Declaración del Cardenal Raymond Leo Burke, quien presenta el caso clamoroso y formula claramente el punctum dolens de la cuestión [AQUÍ en inglés, alemán, español, portugués y polaco]. Hay que tener en cuenta que el cardenal Burke es uno de los mayores expertos en Derecho canónico, ex prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, presidente del Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano y desde el 2008 hasta el 2014presidente de la Comisión de Juristas.