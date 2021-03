Maurizio Ragazzi: ¿Grados de inmoralidad entre las vacunas Anti-Covid?

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, el doctor Maurizio Ragazzi nos envía desde Washington esta reflexión sobre un tema de gran actualidad y conmovedor: el hecho de que algunas vacunas utilicen células fetales de abortos voluntarios, y cómo esto toca afecta la conciencia de los católicos. Disfruten la lectura.

§§§

¿GRADOS DE INMORALIDAD ENTRE LAS VACUNAS ANTI-COVID?

Por el doctor Maurizio Ragazzi

En Estados Unidos se han autorizado hasta ahora tres vacunas contra el Covid: junto con la de Pfizer y la de Moderna, la última en llegar es la fabricada por Janssen, del grupo Johnson & Johnson[1]. Pero dos diócesis, la de San Luis y la de Nueva Orleans, han advertido a sus fieles contra esta nueva vacuna. Aunque confirmando la permisibilidad de recibir la vacuna Janssen cuando no hay alternativas, el arzobispo Rozanski, de San Luis, animó a los católicos a examinar su moralidad:

“Como en el caso de la vacuna de Astra Zeneca, una línea celular derivada del aborto parece haber sido utilizada en el desarrollo y producción de la vacuna de Johnson & Johnson, lo que la hace éticamente comprometida. En relación con la vacuna de Astra Zeneca, el arzobispo Joseph Naumann, presidente del Comité Pro-Vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, dijo que esta vacuna ‘debería evitarse si existen alternativas (como Pfizer y Moderna)’. Lo mismo vale la vacuna de Johnson & Johnson”[2].

Similar es el pronunciamiento de la arquidiócesis de Nueva Orleans. Para justificar la preferencia por las vacunas de Pfizer y Moderna, en el comunicado de Nueva Orleans la arquidiócesis advierte a los católicos “que la última vacuna de Janssen/Johnson & Johnson está éticamente comprometida, ya que utiliza líneas celulares abortivas en la fabricación y el desarrollo, así como en la fase de las pruebas”[3].

Los comunicados de ambas diócesis son escasos, en el sentido de que no especifican si la cooperación con el mal de los que las utilizan sigue siendo material y remota para ambas vacunas, en las que las células abortivas sólo han sido probadas para los que las han utilizado también para el desarrollo y la producción, ni ‘especifican si la diferente evaluación de su inmoralidad se refiere al testimonio pro-vida que tanto los católicos y los que todavía están atentos a la moralidad de las vacunas están llamados a dar, incluso en el caso de que su uso sea juzgado lícito en una vacuna que de alguna manera ha tenido que ver con las células abortivas. En cuanto a la equiparación moral de las vacunas Pfizer y Moderna, no todos están convencidos, en el sentido de que la vacuna Moderna sería más problemática[4].

Sin embargo, el mensaje que las dos diócesis han comunicado a sus fieles es, en esencia, el siguiente: “Si pueden, aléjense por razones éticas de las vacunas anti-Covid de Johnson & Johnson y Astra Zeneca, y recurran en cambio a las de Pfizer y Moderna”. Eso, al menos, en lo que respecta a las vacunas actualmente aprobadas en Estados Unidos y Europa. Es posible que otros le sigan en breve, y aquellos que se preocupan por la causa provida (como exige la rectitud moral y el verdadero testimonio cristiano) deberían estar atentos a los sitios que actualizan continuamente la información sobre el desarrollo de las vacunas anti-Covid desde el punto de vista ético[5].

Más allá de los distintos grados de inmoralidad (que, por supuesto, no son una solución satisfactoria), ¿existe todavía una esperanza fundada de obtener una vacuna ética anti-Covid? Mi esposa y yo pasamos un fin de semana reciente considerando los pros y los contras (a la luz del protocolo pertinente) de participar en la actual fase de experimentación de la vacuna Sanofi-GSK (que no debe confundirse con la otra vacuna de Sanofi-TranslateBio, en fase de desarrollo, que utiliza tecnología de ARN). La esperanza es que la vacuna de Sanofi-GSK (por ahora ética, al no haber utilizado células abortivas, ni habiendo sido probada en ellas) resulte eficaz para todos los grupos de edad y esté disponible a finales de año. En Europa, el sitio web de la Comisión[6] también menciona las vacunas CureVac y Valneva. Éstas también, por ahora, están en las listas de vacunas éticas. Y, por último, hay vacunas (¿éticas, al menos según la información disponible?) que se están desarrollando y produciendo actualmente fuera de la cuenca euroamericana, como la vacuna india Covaxin de Bharat Biotech, para la que se ha firmado un acuerdo de comercialización en Estados Unidos[7].

Por lo tanto, sigue viva la esperanza de disponer de una vacuna ética anti-Covid. No es un asunto menor, si queremos evitar que el uso de líneas celulares abortivas se convierta en una práctica tan habitual en la producción de vacunas de todo tipo, de tal modo que las vacunas éticas no puedan llegar al mercado. ¡Dios no lo quiera!

[1] La página web de la FDA (aproximadamente la EMA americana), sobre las vacunas anti-Covid, está en https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines. La documentación sobre la autorización de la vacuna Janssen está en https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/janssen-covid-19-vaccine.

[2] En: https://www.archstl.org/Portals/0/Documents/Communication_Planning/PressReleases/MEDIA%20RELEASE.JJ%20COVID19%20Vaccine_2021-03-02.pdf?ver=2021-03-02-125703-727.

[3] En: https://nolacatholic.org/news/a-statement-regarding-the-janssen-johnson-johnson-covid-19-vaccine.

[4] Véase https://cogforlife.org/2020/11/16/moderna-covid-19-vaccine-facts-not-fiction/.

[5] Véase, ante todo, la lista preparada por la benemérita Debi Vinnedge (cuya petición a la Academia Pontificia para la Vida dio lugar al documento sobre las vacunas y el aborto en 2005): https://cogforlife.org/wp-content/uploads/CovidCompareMoralImmoral.pdf. (Y Vinnedge preparó también una lista de vacuns morales/inmorales distintas de las anti-Covid: https://cogforlife.org/wp-content/uploads/vaccineListOrigFormat.pdf). Véase también la lista de vacunas anti-Covid preparada por David Prentice: https://lozierinstitute.org/update-covid-19-vaccine-candidates-and-abortion-derived-cell-lines/.

[6] En https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en.

[7] En https://www.globenewswire.com/news-release/2021/02/02/2168331/0/en/Ocugen-and-Bharat-Biotech-Announce-Execution-of-Definitive-Agreement-for-the-Commercialization-of-COVAXIN-in-the-US-Market.html.

Publicado originalmente en italiano el 11 de marzo de 2021, en https://www.marcotosatti.com/2021/03/11/maurizio-ragazzi-gradi-di-immoralita-fra-vaccini-anti-covid/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

