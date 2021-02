¿Cuán letal es el Covid-19? Quizás menos de lo que dicen

Marco Tosatti

La cuestión de las personas que murieron a causa del Coronavirus, y las que murieron por otras causas, aunque hayan dado positivo, es uno de los temas más discutidos y sobre el que hay incertidumbre y falta de claridad. Nos impactaron dos artículos que les presentamos aquí, uno proveniente de Italia y otro de Kobe (Japón), los cuales ofrecen elementos de juicio ciertamente diferentes de la campaña de terror implementada diariamente por los medios de comunicación y el régimen televisivo dominante. Buena lectura, y reflexión…

§§§

Desde La Voce Apuana

MASSA-CARRARA – Cada vez hay más muertes que acaban en los boletines diarios del coronavirus, pero cuya causa de muerte, en realidad, no es el coronavirus. Para saber más, nos pusimos en contacto con la Asl Toscana Nord Ovest y, en particular, con la directora de zona de los Alpes Apuanos, Monica Guglielmi, quien nos explicó muy claramente que “en el boletín se incluyen todos los hisopados positivos y siempre especificamos que los datos deben ser validados por el Instituto Superior de Salud”.

Dicho con otras palabras, si una persona acaba en una lista de “covídicos” porque da positivo a través del hisopado -ya sea sintomático o asintomático- y pierde la vida incluso por causas muy alejadas del covídico -como un infarto o enfermedades previas como el cáncer-, esta muerte se incluye en el boletín de covídicos. “Son disposiciones nacionales a las que se han adaptado todas las Asl”, especifica Sirio Del Grande, de la oficina de prensa de Asl Tno. “Para cada muerte entonces -añade- estará después el Instituto Superior de Salud para confirmar si, efectivamente, la causa de la muerte fue o no el virus Sars-Cov2”.

A menudo -por no decir siempre- en este triste periodo hemos visto titulares en los diarios como “el covid se cobra otra víctima…”. A este respecto debemos añadir un dato un tanto sensacional, si pensamos que el caso descrito no es una excepción, sino la regla. Según nos ha comunicado una fuente sanitaria que maneja estos datos todos los días, el 80% (ochenta por ciento) de las muertes que hoy terminan en el boletín del covid no son muertes por el coronavirus. Así que sólo el 20% de las muertes que se insertan en el boletín cada día serían causadas por el virus.

Algunos, con razón, a la luz de estos datos pensarán que esto es absurdo. Legítimo y comprensible. Lo importante es saber qué metodología se utiliza para elaborar los boletines diarios y, en consecuencia, acercarse a esos datos de forma correcta. Sin alarma. Sin alarmismo.

§§§

Desde La Stampa

TOKIO. La mortalidad del covid19 podría ser muy inferior a la que los científicos habían considerado hasta ahora. Precisamente uno por cada diez mil. Es lo que surge de un estudio dirigido por el Hospital General Central Médico de la ciudad de Kobe, que recogió 1.000 muestras de sangre de pacientes que visitaron el hospital entre fines de marzo y comienzos de abril.

En la muestra se excluyeron a los pacientes afectados por sintomatología de coronavirus. Sobre estas mil, 33 personas, el 3,3%, resultaron positivos a los anticuerpos del Covid19.

I medici che hanno effettuato i test restano cauti in quanto si tratta comunque di campioni prelevati esclusivamente da pazienti ambulatoriali, ma il direttore dell’ospedale, Kihara Yasuki, ha comunque ribadito che c’è un alta possibilità che molte più persone siano state effettivamente infettate dal Covid19 rispetto alle ipotesi avanzate sinora. A questi dati si aggiungono centinaia di pazienti affetti dalla stagionale influenza che già a gennaio avevano notato sintomi «inusuali».

Si los análisis fuesen confirmados por ulteriores exámenes en otras prefecturas de Japón, la tasa de mortalidad del Covid19 se reduciría al 0,01%, la cual es incluso inferior a la de la gripe estacional.

Los médicos que llevaron a cabo las pruebas siguen siendo cautelosos, porque se trata todavía de muestras tomadas sólo de pacientes ambulatorios, pero el director del hospital, Kihara Yasuki, reiteró sin embargo que existe una gran posibilidad de que muchas más personas se hayan infectado realmente por Covid19 respecto a las hipótesis planteadas hasta ahora. A estos datos se agregan cientos de pacientes afectados por la gripe estacional que ya habían notado síntomas “inusuales”.

Kobe, es una de las ciudades japonesas más cosmopolitas, por lo que no es improbable que el Covid19 haya llegado allí ya a finales del año pasado.

Este descubrimiento podría tener importantes consecuencias no sólo desde el punto de vista psicológico, sino también práctico: podría llevar a una relajación de las medidas de emergencia adoptadas desde mediados de abril. Cierre de las escuelas, cancelación de eventos y solicitud a clubes y restaurantes de permanecer cerrados.

Y es precisamente esta última recomendación la que ha tenido las repercusiones más devastadoras. Cuando la curva de infectados por Covid19 vuelva a niveles que ya no sean alarmantes habrá que contabilizar no tanto el exceso de muertes causadas por el virus, sino a las debidas a las consecuencias del cierre de la economía.

Es difícil determinar cuántos pequeños empresarios y dueños de restaurantes entran en la fría estadística de los c1.700 suicidios en marzo, pero en las noticias de estos días surgen historias desgarradoras. Como el gerente de un izakaya [restaurante japonés] de Sapporo, que se ahorcó después de haberse endeudado para renovar el local de cara a los Juegos Olímpicos, que luego fueron aplazados. Misma suerte corrió el propietario de un muy conocido restaurante de tonkatsu (chuletas fritas) de Nerima, al norte de Tokio, que decidió prenderse fuego en su propio restaurante.

Es precisamente porque historias como éstas ya son habituales, el gobernador de Osaka tiene previsto suavizar las medidas de emergencia ya a mediados de mayo.

Publicada originalmente en italiano el 26 de febrero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/02/26/quanto-e-letale-il- covid-19-forse-molto-meno-di- quello-che-dicono/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: cvid, muertos, vacunas



Categoria: Generale