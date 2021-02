Nobile: la Próxima Pandemia Podría Ser un Ataque Informático… Dice Schwab

Marco Tosatti

Estimados amigos y enemigos de Stilum Curiae, Agostino Nobile nos invita a reflexionar sobre las alarmas lanzadas por el fundador del Foro Económico Mundial en un tema de ataque informático. Una perspectiva absolutamente rospettiva assolutamente escalofriante. Buena lectura.

§§§

PARA KLAUS SCHWAB UN ATAQUE INFORMÁTICO PODRÍA REPRESENTAR LA PRÓXIMA PANDEMIA

El 8 de julio de 2020, el fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, habló de un probable ciberataque a escala mundial que, en comparación con el Covid-19, es una “preocupación menor”.

“Todos lo sabemos”, afirma Schwab, “pero todavía no prestamos suficiente atención al aterrador escenario de un ciberataque global que podría provocar el cierre total del suministro eléctrico, del transporte, de los servicios hospitalarios, de nuestra sociedad en su conjunto”. La crisis del Covid-19 se vería en este sentido como una perturbación menor comparada con un ciberataque de gran envergadura. Utilizar la crisis del Covid-19 como una oportunidad oportuna para reflexionar sobre las lecciones que la comunidad de ciberseguridad puede aprender y mejorar nuestra falta de preparación para una potencial ciberpandemia”. Vídeo en inglés aquí:

Hay dos cosas, o Schwab es un catastrofista o un vidente. Pero podría tratarse de un programa ya establecido para acelerar lo que llaman el Gran Reseteo. ¿Por qué la sospecha?

En primer lugar, para llevar a cabo, como dice Schawb, un ataque informático global se necesitan grupos de personas malintencionadas en todos los continentes. ¿Utilizarán satélites desde el espacio que puedan ser manejados por simples smartphones? Claro que existen, https://www.wired.it/internet/ tlc/2020/03/04/vodafone- internet-spazio-spacemobile/? refresh_ce=, y esperamos que los responsables hayan tomado medidas para protegerlos. De lo contrario, estamos fritos, ya que significa que el programa del Gran Reseteo está apoyado por las mayores potencias del planeta.

Pero más todavía. ¿Es posible que frente a una amenaza tan devastadora en la que quien escribe, y no sólo él, piensa desde los apagones de 2003 en el noreste de Estados Unidos, nadie se haya preocupado por ese peligro? Después de la experiencia de los apagones, repetidos varias veces, que durante unas horas dejaron sin efecto todas las actividades de al menos cincuenta millones de estadounidenses, ¿necesitábamos que Schwab nos lo recordara? ¿Son los gobiernos de los países más ricos y poderosos menos inteligentes que el pesimista teutón? Semejante catástrofe sólo podría ocurrir sólo con el consentimiento de quienes tienen intereses inconfesables: los mismos que montaron el terror del Covid-19, es decir, los promotores del Gran Reseteo.

¿Cómo podemos tomar en serio a los gobernantes, a la OMS y a los amigos de Schwab que durante un año han callado la boca a miles de médicos que trataban a la bestia del Covid-19 con los medicamentos existentes? No podemos dar crédito a los gobiernos que han callado el número de suicidios y el aumento de personas deprimidas provocado por su terrorismo mediático. No podemos dar crédito a quienes han llevado a la ruina sistemática a miles de pequeñas y grandes empresas e, increíblemente, han obligado a los hospitales a no admitir a pacientes que no sufran de covid-19. Han hecho morir a ancianos solos, sin el consuelo de sus familiares, han mantenido a nuestros hijos encerrados en casa para que sigan las lecciones del colegio a través de las computadoras. Han impedido que millones de ciudadanos salieran de sus casas durante meses, multando incluso a los que necesitaban dar un paseo nocturno en solitario para no volverse locos. Suficiente política criminal para instituir un juicio tipo Nuremberg.

A proposito di Covid, concludo con un brevissimo appunto relativo al neo governo Draghi. Se si continuerà a parlare del sacro vaccino, a imporre lockdown, senza dare spazio ai medici che hanno curato il virus con semplici farmaci, significa una sola cosa: si salvi chi può. Se Gates qualche anno fa prevedeva la pandemia Covid, dovremo aspettarci anche la cyber-pandemia.

Consiglio di comprarsi un pezzo di terra, alcune galline e una capra per il latte. Oltre all’aiuto di Dio, l’alternativa è una sola: i giovani devono organizzarsi e agire.

A propósito del Covid, concluyo con una nota muy breve respecto al nuevo gobierno de Draghi. Si van a seguir hablando de la vacuna sagrada, para imponer el confinamiento, sin dar espacio a los médicos que curaron el virus con simples medicamentos, sólo significa una cosa: sálvese quien pueda. Si Gates predijo hace unos años la pandemia del Covid, deberíamos esperar también la ciberpandemia.

Recomiendo comprar un terreno, algunas gallinas y una cabra para la leche. Aparte de la ayuda de Dios, sólo hay una alternativa: los jóvenes deben organizarse y pasar a la acción.

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 20 de febrero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/02/20/nobile-la-prossima- pandemia-potrebbe-essere-un- cyberattack-dice-schwab/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: cyberattack, nobile, reset, Schwab



Categoria: Nobile