Nobile: la Prossima Pandemia Potrebbe Essere un Cyberattack…Dice Schwab.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci invita a riflettere sull’allarme lanciato dal fondatore del World Economic Forum in tema di attacco informatico. Una prospettiva assolutamente agghiacciante. Buona lettura.

§§§

PER KLAUS SCHWAB UN ATTACCO INFORMATICO POTREBBE RAPPRESENTARE LA PROSSIMA PANDEMIA

L’8 luglio del 2020, il fondatore del World Economic Forum Klaus Schwab ha parlato di un probabile attacco informatico su scala mondiale che al confronto il Covid-19 è un “piccolo disturbo”.

«Noi tutti lo sappiamo» afferma Schwab «ma ancora non prestiamo sufficiente attenzione, allo spaventoso scenario di un attacco informatico globale che potrebbe portare ad un arresto completo della fornitura di energia elettrica, dei trasporti, dei servizi ospedalieri, della nostra società nel suo complesso. La crisi Covid-19 sarebbe vista in questo senso come un piccolo disturbo rispetto a un grande attacco informatico. Utilizzare la crisi Covid-19 come un’opportunità tempestiva per riflettere sulle lezioni che la comunità di cyber security può trarre e migliorare la nostra impreparazione per una potenziale cyber-pandemia.» Qui il video in inglese

Le cose sono due, o Schwab è un catastrofista o un sensitivo. Ma potrebbe trattarsi di un programma già stabilito per velocizzare quello che definiscono il Great Reset. Perché il sospetto?

Innanzitutto, per attuare, come dice, Schawb, un attacco informatico globale sono necessari gruppi di malintenzionati in tutti i continenti. Utilizzeranno satelliti dallo spazio gestibili da semplici smartphone? Certo, esistono, https://www.wired.it/internet/tlc/2020/03/04/vodafone-internet-spazio-spacemobile/?refresh_ce= , e ci auguriamo che i responsabili abbiano provveduto a proteggerli. Altrimenti siamo fritti, poiché significa che il programma Great Reset è sostenuto dalle maggiori potenze del pianeta.

Ma poi. È possibile che di fronte a una minaccia così devastante alla quale chi scrive, e non solo, ci pensa da quando nel 2003 nel nord est degli Stati Uniti ci furono i blackout, nessuno si sia preoccupato di tale pericolo? Dopo l’esperienza dei blackout, ripetutasi più volte, che ha azzerato per alcune ore tutte le attività di almeno cinquanta milioni di americani, avevamo bisogno di Schwab che ce lo ricordasse? I governi dei paesi più ricchi e potenti sono meno intelligenti del pessimista teutonico? Una tale catastrofe potrebbe realizzarsi solo col consenso di chi ha interessi indicibili: gli stessi che hanno montato il terrore Covid-19, ovvero i promotori del Great Reset.

Come prendere seriamente i governanti, l’OMS e gli amici di Schwab che per un anno hanno tappato la bocca a migliaia di medici che hanno curato la bestia Covid-19 con farmaci esistenti? Non possiamo dar credito a governi che hanno taciuto sul numero dei suicidi e sull’aumento dei depressi causato dal loro terrorismo mediatico. Non possiamo dare fiducia a chi ha portato alla rovina sistematica migliaia di piccole e grandi aziende e, incredibilmente, imposto agli ospedali di non accogliere i malati non Covid. Hanno fatto morire anziani soli senza il conforto dei familiari, tenuto i nostri figli chiusi in casa per seguire le lezioni di scuola attraverso i computer. Impedito a milioni di cittadini di uscire di casa per mesi, multando anche chi aveva bisogno di farsi una solitaria passeggiata notturna per non impazzire. Una politica criminale sufficiente per istituire un processo tipo Norimberga.

A proposito di Covid, concludo con un brevissimo appunto relativo al neo governo Draghi. Se si continuerà a parlare del sacro vaccino, a imporre lockdown, senza dare spazio ai medici che hanno curato il virus con semplici farmaci, significa una sola cosa: si salvi chi può. Se Gates qualche anno fa prevedeva la pandemia Covid, dovremo aspettarci anche la cyber-pandemia.

Consiglio di comprarsi un pezzo di terra, alcune galline e una capra per il latte. Oltre all’aiuto di Dio, l’alternativa è una sola: i giovani devono organizzarsi e agire.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: cyberattack, nobile, pandemia, Schwab



Categoria: Nobile