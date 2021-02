Dante Alighieri: un Anniversario da Non Dimenticare. Streaming, alle 18.00.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, l’appuntamento di questa domenica guidato dal M° Aurelio Porfiri ha come tema un gigante, un personaggio dalla statura ciclopica: Dante Alighieri. Qui sotto potete leggere di che cosa si tratta.

Un poeta come Dante Alighieri non è semplice materia d’interesse per gli addetti alla cultura, ma è un monumento alla grandezza dell’Italia, alla sua storia e tradizione. Il presente anniversario riguardante il sommo poeta ci dona un’occasione per riflettere sul suo mondo e sulla sua opera.

Lo faremo con Matteo Belli, Laura Pasquini, Gabriele Via e Mariano Pérez Carrasco. Modera Aurelio Porfiri. Il programma sarà trasmesso in live streaming sul canale You Tube RITORNO A ITACA , su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

