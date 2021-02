Agostino Nobile: Davos Trabaja para la Animalización Global de la Sociedad

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales, Agostino Nobile nos ha enviado esta reflexión bastante escalofriante sobre las intenciones que los Amos del Mundo tienen respecto a nosotros -los de ustedes, los míos. Y especialmente respecto a las generaciones más jóvenes. Vean el vídeo que adjunta Nobile, y descubran quién es el doctor Extraño Amor del comienzo del Milenio. Feliz lectura y ánimo. Nos esperan tiempos difíciles…

§§§

LO ÚLTIMO DE LA OMS : EL COVID NO INFECTA POR DEBAJO DE UN METRO

MIENTRAS TANTO, DAVOS TRABAJA POR LA ANIMALIZACIÓN DE LA HUMANIDAD

Todos los gobiernos del mundo han acogido la noticia como una auténtica panacea a la calamidad que está hundiendo a la economía. El gobierno italiano ya ha promulgado el nuevo decreto anti-Covid. Gracias a este nuevo descubrimiento, muchos de nosotros podemos prescindir de las mascarillas, lo que permite al Estado, y por tanto a los contribuyentes, ahorrar millones de euros. Por fin se podrá caminar y acceder a los lugares públicos sin mascarillas.

Será suficiente con arrastrarse. En otras palabras, gateando. Los restauradores tendrán que cortar las patas de las mesas, que no deben superar los treinta centímetros de altura. En lugar de sillas se prepararán almohadas en las que los clientes podrán sentarse con las piernas cruzadas (para evitar dolores o ciática se recomienda alternar la posición de la pierna izquierda con la derecha). Las personas mayores, ya que al arrastrarse pueden quedar inconscientes, tendidos en el piso siempre pueden llevar máscaras. Pero no se les permite entrar en los restaurantes, ya que las mesas a treinta centímetros por encima del suelo les pondrían en serias dificultades motrices. Obviamente, los que miden más de dos metros y los obesos tendrán que seguir las directrices de las personas mayores.

En los casos en que alguna persona malintencionada contravenga los consejos dictados por el Gobierno, se invita al ciudadano a alertar a las autoridades más cercanas. Como recompensa se le dará una pizza libre de Covid o un higo seco. Lo que elija.

¿He descrito una paradoja? Pero ya vivimos en una paradoja.

El ecologismo representa el totalitarismo del tercer milenio. El ser humano seguirá siendo probablemente un bípedo, pero se convertirá en un animal de pleno derecho. Disfruten, por así decirlo, del breve clip de SkyNews Australia. El presentador y periodista Rowan Dean lanza un mordaz ataque a las élites del Gran Reseteo de Davos. Estamos en manos de lunáticos delirantes que recuerdan al Joker psicópata de Batman. Pero si el horrendo personaje de las historietas tiene el deseo irrefrenable de hacer el mal sin fin, los psicópatas que han programado el Gran Reseteo tienen un plan que nos hará lamentar la suma total del mal creado por Lenin, Stalin, Mao, Hitler y similares.

A continuación el video https://www.detoxed. info/sky-news-australia- distrugge-elite-davos-e- grande-reset/ (subtítulos en italiano).

El programa de Klaus Schwab & C. lo he descrito en otros artículos: una moneda digital, biochips y puesta a cero de la propiedad privada. No seremos dueños de nada, ni siquiera de nuestro cuerpo, basta con pensar en la sexualidad líquida. Sólo la élite será dueña de todo y comerá lo que quiera. Antes del año 2030, mientras ellos se atiborran de carne y pescado, el pueblo llano inventará suculentas recetas de insectos. Se adaptarán como lo hicieron con los confinamientos domiciliarios, las mascarillas risueñas adornadas con símbolos inverosímiles y con los saludos con el codo. Seremos irrelevantes, sin dignidad, sin Dios y, a los setenta años, sometidos a la eutanasia. A menos que los achaques lleguen antes.

Este es el sueño de los señores de Davos, de la ONU, del FMI, de Bruselas, ayudados por la izquierda globalista y por no pocos derechistas. Algunos, como el que escribe, llevan años diciéndolo, pero fueron considerados conspiranoicos. Hoy, a pesar de que los molochs ecologistas se han quitado la careta, todavía tenemos que aguantar a intelectuales, incluso católicos, que hablan de derechas e izquierdas, y a un Bergoglio al que los ideólogos de la dictadura más inhumana de la historia lo hacen girar como a un muñeco. Mientras los personajes fieles al nuevo totalitarismo se infiltran en todos los gobiernos, la animalización del hombre se está difundiendo velozmente como una metástasis imparable. El Covid es una oportunidad única en la historia. El pueblo está demostrando que ante el miedo está dispuesto a arrastrarse y aguantar todos los abusos. Sin protestar. Por eso están acelerando la animalización.

Los Jokers son poderosos y ricos, pero sólo son unos pocos cientos de locos. No es imposible hacerles entrar en razón. Los periodistas deben tener el valor del mencionado Rowan Dean. ¿Quizás ignoran de que comerán insectos y caminarán en cuatro patas? Ingenuos. Y el Papa con sus sacerdotes, ¿están realmente convencidos de que no tendrán que trabajar como esclavos y participar de las delicias culinarias de la plebe? ¿Han olvidado que sin el Dios cristiano el hombre se convierte en un lobo?

Agostino Nobile

Publicado originalmente en italiano el 17 de febrero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/02/17/nobile-davos- lavora-per-lanimalizzazione- globale-della-societa/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

