Nobile: Davos Lavora per l’Animalizzazione Globale della Società

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha mandato questa riflessione, piuttosto agghiacciante, sulle intenzioni che i Padroni del Mondo hanno nei nostri – vostri, miei – confronti. E soprattutto nei confronti delle più giovani generazioni. Guardate il video che Nobile allega, e scoprite chi è il dottor Stranamore dell’inizio del Millennio. Buona lettura, e coraggio. Ci aspettano tempi difficili…

ULTIME DALL’OMS: ILCOVID NON INFETTA AL DI SOTTO DI UN METRO

NEL FRATTEMPO DAVOS LAVORA PER L’ANIMALIZZAZIONE DELL’UMANITÀ

Tutti i governi del mondo hanno accolto la notizia come una vera panacea alla calamità che sta affondando l’economia. Il governo italiano ha già diramato il nuovo decreto anti-Covid. Grazie a questa nuova scoperta molti di noi possono fare a meno delle mascherine, permettendo allo Stato, dunque ai contribuenti, di risparmiare milioni di euro. Si potrà finalmente passeggiare e avere accesso nei luoghi pubblici senza mascherine.

Sarà sufficiente muoversi a carponi. Per intenderci, a gattoni. I ristoratori dovranno tagliare le gambe dei tavoli, che non devono essere più alte di trenta centimetri. In luogo di sedie saranno predisposti cuscini su cui i clienti potranno sedersi a gambe incrociate (per evitare indolenzimenti o sciatiche si consiglia di alternare la posizione della gamba sinistra con la destra). Gli anziani, dato che col gattonare potrebbero ricevere il colpo della strega e stenderli sul posto, potranno sempre indossare le mascherine. Tuttavia non è loro permesso di accedere nei ristoranti, poiché i tavoli a trenta centimetri dal pavimento li metterebbero in grave difficoltà motoria. Ovviamente chi è più alto di un metro e ottanta e gli obesi dovranno seguire le direttive degli anziani.

Nei casi in cui qualche malintenzionato dovesse contravvenire ai consigli dettati dal Governo, il cittadino/a è invitato ad avvisare le autorità più vicine. Come premio gli sarà donata una pizza freecovid o un ficosecco. A scelta.

Ho descritto un paradosso? Ma noi viviamo già in un paradosso.

L’Ecologismo rappresenta il totalitarismo del terzo millennio. L’essere umano probabilmente sarà ancora un bipede, ma diventerà un animale a tutti gli effetti. Godetevi – si fa per dire – il breve filmato di SkyNews Australia. Il conduttore e giornalista Rowan Dean scaglia un duro attacco contro le élite del Great Reset di Davos. Siamo in mano a pazzi furiosi che ricordano lo psicopatico Joker di Batman. Ma se l’orrendo personaggio dei fumetti ha l’insopprimibile desiderio di far male senza un fine, gli psicopatici che hanno programmato il Great Reset hanno un piano che ci farà rimpiangere la somma del male creato da Lenin, Stalin, Mao, Hitler e simili.

Qui il video https://www.detoxed.info/sky-news-australia-distrugge-elite-davos-e-grande-reset/ (sottotitoli in italiano)

Il programma di Klaus Schwab & C. l’ho descritto in altri articoli: moneta digitale, biochip e azzeramento della proprietà privata. Non possederemo nulla, nemmeno il nostro corpo, basti pensare alla sessualità liquida. Solo l’élite possiederà tutto e mangerà quello che desidera. Prima dell’anno 2030, mentre loro s’ingozzeranno di carne e pesce, il popolino s’inventerà succulenti ricette di insetti. Si adatterà come ha fatto con i lockdown, le mascherine ridanciane ornate di simboli improbabili e con i saluti a colpi di gomito. Saremo irrilevanti, senza dignità, senza Dio e, intorno ai settant’anni, eutanasizzati. A meno che gli acciacchi non arrivino prima.

Questo è il sogno dei signori di Davos, ONU, FMI, Bruxelles coadiuvati della sinistra mondialista e da non pochi personaggi di destra. Alcuni, come chi scrive, lo dicono da anni, ma erano considerati cospirazionisti. Oggi, nonostante i moloch ecologisti abbiano tolto la maschera, dobbiamo sorbirci ancora gli intellettuali, cattolici inclusi, che parlano di destra e di sinistra, e di un Bergoglio che viene girato come una bambolina dagli ideologi della dittatura più disumana della storia. Mentre i personaggi fedeli al nuovo totalitarismo s’infiltrano in tutti i governi, l’animalizzazione dell’uomo si sta diffondendo velocemente come una metastasi inarrestabile. Il Covid è una oportunità unica nella storia. Il popolino dimostra che davanti alla paura è pronto a muoversi a gattoni e a sopportare tutte le angherie. Senza protestare. Per questo motivo stanno velocizzando l’animalizzazione.

I Joker sono potenti e straricchi, ma sono poche centinaia di matti. Non è impossibile farli tornare alla ragione. I giornalisti devono avere il coraggio del su citato Rowan Dean. Forse ignorano che mangeranno insetti e cammineranno a carponi? Ingenui. E il papa con i suoi preti, sono davvero convinti che non dovranno lavorare come schiavi e partecipare alle delizie culinarie della plebe? Hanno dimenticato che senza il Dio cristiano l’uomo diventa lupo?

Agostino Nobile

