Nobile: Il Razzismo di Adolf Hitler è Stato Creato dai “Progressisti”.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile prende spunto da un elemento di cronaca televisiva recente – una provocazione del solito Vittorio Feltri – per mettere sul tavolo alcune verità troppo spesso e troppo volentieri ignorate dalla cultura “progressista”, italiana ma non solo. Buona lettura.

IL RAZZISMO DI HITLER È STATO CREATO DAI PROGRESSISTI

Venerdì 5 febbraio su Rete4, durante la trasmissione Stasera Italia, la conduttrice Palombelli ha chiesto a Vittorio Feltri «faccia dei nomi di persone importanti che vorrebbe al governo», il giornalista ha risposto provocatoriamente «Hitler». Non sappiamo se era tutto organizzato, ma lo sconcerto stampato sui volti della presentatrice e dei presenti fa pensare che non era previsto. Ovviamente tutti i quotidiani ne hanno parlato strappandosi le vesti. Il che conferma il grado di conoscenza storica di chi dovrebbe informare gli italiani.

Nessuno dubita che Hitler sia stato un nemico dell’umanità, ma farne un’icona del male è una posizione meramente ideologica. Le leggi razziali del dittatore non sono nate dal niente. Hitler non ha inventato nulla, ha fatto quello che prima di lui avevano realizzato alcuni paesi democratici, dove i governi misero in atto il pensiero e gli studi “scientifici” di personaggi oggi considerati padri dei progressisti.

François-Marie Arouet in arte Voltaire, nel suo Dizionario filosofico considera i neri alla stregua delle scimmie, mentre gli ebrei “il più abominevole popolo della terra”, “il popolo più intollerante e crudele di tutta l’antichità”. Ma i primi della classe sono i cristiani che considera «i più intolleranti tra tutti gli uomini».

All’inizio del Novecento, prima della salita al potere di Hitler, abbiamo i progressisti che del razzismo e del disumanesimo hanno fatto una scienza.

Continuo avvalendomi di alcuni passi del mio Anticristo Superstar (2014).

Nel 1909 i coniugi Whetham pubblicano il libro The Family and the Nation, dove stabilirono che gli europei si dividevano in tre categorie, i nordici, tra i quali gli inglesi, gli alpini, tipo gli svizzeri, e i mediterranei. I nordici, secondo i Whetham, avevano una supremazia riconosciuta. Secondo loro la cosa più preoccupante, in Inghilterra, era l’immigrazione delle razze mediterranee che abitavano le parti più povere delle città, e la cui tendenza conigliesca alla riproduzione costituiva un serio problema per la nazione e per tutta l’Europa.

Nel 1916, il genetista americano Madison Grant, seguendo la teoria dei Whetham, pubblica il libro di successo The Passing of the Great Race, in cui riafferma l’esistenza di tre differenti razze europee: i Nordici, dominatori, avventurieri, aristocratici, individualisti, fiduciosi in sé stessi e, come risultato, protestanti. Gli Alpini, sottomessi all’autorità politica e religiosa e, infine, i Mediterranei, i perfetti schiavi.

Non mancano esempi tra gli statisti. Il presidente Theodore Roosevelt sostenne che le donne in buona salute fisica e mentale che scelgono di non avere figli devono essere considerate come «criminali della razza». Mentre «non è di alcun vantaggio consentire una simile perpetuazione di cittadini di razza sbagliata. Il grande problema della civiltà» dice Theodore Roosevelt «è riuscire ad ottenere, nella popolazione, l’aumento degli elementi di valore rispetto a quelli di poco valore o che risultano addirittura nocivi». Così gli Stati Uniti d’America rappresentano il primo paese che approva delle leggi eugenetiche.

Nel XIX secolo, negli anni in cui i neri erano considerati unanimemente dalla “scienza” più animali che esseri umani, troviamo personaggi accreditati come lo psichiatra, criminologo e giurista italiano Cesare Lombroso (1835-1909). Esponente del positivismo scientifico, nel 1907 fu presidente della neonata Croce Verde di emanazione massonica. Il professor Lombroso sosteneva che il comportamento criminale è insito nelle caratteristiche anatomiche, nella fisiognomica. Secondo questa tesi, influenzata dal darwinismo sociale, la fisiognomica è la chiave che apre le porte della psiche umana. Dunque chi ha la faccia da delinquente deve essere isolato e curato, perché tendente a commettere atti criminosi. Se oggi questa tesi fosse considerata scientifica, il numero dei pazienti sarebbe talmente alto che saremmo costretti a creare mega cliniche di neurologia, recintate e controllate a vista.

Il professor Lombroso era talmente famoso che le sue teorie influenzarono gran parte della intellighenzia internazionale, tra i quali ricordiamo personaggi come Anatole France, Émile Zola e Fernando Pessoa. Il criminologo si occupò anche di parapsicologia, per poi diventare un assertore dello spiritismo. Ed anche in questo era in buona compagnia. In pieno Ottocento ateo positivista, non pochi intellettuali, politici, scienziati, filosofi, giornalisti e artisti, partecipano a sedute spiritiche. Tra gli altri intellettuali che si occupano dello spiritismo, troviamo il filosofo Henri Bergson, Marie Curie, Carl Gustav Jung, il geologo Charles Lyell, che ha influenzato le teorie dell’amico Darwin, Mark Twain, il fisico Premio Nobel John W. Rayleig, Lewis Carroll, Arthur Conan Doyle. A Londra nel 1882 venne fondata la Society for Psychical Research, così come in alcuni paesi europei e negli USA. Non mancano personaggi come Giuseppe Garibaldi, il quale presiedeva una società spiritica. Tutti anticristiani.

Nel 1900 a Parigi i positivisti, figli di quell’illuminismo che volevano cancellare la Chiesa oscurantista, bandirono un premio di 100 mila franchi per chi riuscisse a stabilire un contatto con gli extraterrestri. Venne però escluso il pianeta Marte, perché lo consideravano troppo facile.

Nella Germania prussiana lo psichiatra Alfred Hoche, e il giurista Karl Binding nel 1920

pubblicarono il libro dal titolo “L’autorizzazione all’eliminazione delle vite non più degne di essere vissute”. Oggi lo stesso tipo di logica “umanitaria” è rientrata prepotentemente nelle società definite democratiche. Ma in modi molto più raffinati e perversi. Se oggi si istituzionalizza l’eutanasia come un atto compassionevole verso il malato terminale, è certo che domani sarà un dovere del cittadino nei confronti della Comunità. Di questo passo è molto probabile che tra breve sarà lo Stato ad intimarci la cosiddetta dolce morte.

Dicono che con l’eugenetica si potranno sconfiggere gravi malattie. In realtà, seguendo i consigli dell’Anticristo, si potranno allevare tipi di uomini che potranno avere un futuro degno di essere vissuto. Già adesso, attraverso la tecnologia, si possono impiantare microchip in silicio nel corpo umano che, tra l’altro, possono aumentare le capacità fisiche e mentali. Ma poi, non ha senso allevare i malriusciti, è più pratico utilizzare la manipolazione genetica. Questa tecnica permette di produrre umani con le caratteristiche desiderate. Il bambino sarà codificato secondo i gusti e le tendenze degli acquirenti. Se non saranno prodotti direttamente dallo Stato, secondo criteri di razionalizzazione sociale, i bambini si potranno scegliere attraverso immagini virtuali. Forma e colore degli occhi, altezza, colore dei capelli, etc. Più o meno sarà come acquistare un oggetto personalizzato: si entra nel negozio, si consulta lo schermo virtuale, qualche aggiustatina che soddisfi pienamente e si esce genitore 1 e genitore 2. Se poi i geni appartengono a più donatori, basterà aggiungere il numero progressivo sul contratto stipulato. Gli esperimenti sono iniziati già da molti anni, tanto che nel 2013 il governo di Sua Maestà britannica ha dato il via libera alla fecondazione in vitro mediante l’utilizzazione del Dna di tre persone diverse. Per il miglioramento della specie umana e l’eliminazione di possibili patologie genetiche, i bambini avranno tre e forse più genitori biologici. Il tutto potrà essere “arricchito” producendo ibridi umani-animali e chi lo sa quali altre nefandezze.

Razionalizzare il lavoro e l’economia è necessario, ma quando si parla di razionalizzare l’essere umano dovremmo alzare le antenne. Razionalizzazione significa ridurre le differenze o eliminarle, omologare e uniformare, perché l’economia possa trarne vantaggi. Un po’ come le catene di montaggio. La razionalizzazione non è altro che l’assassinio della natura, della coerenza e della bellezza. La monocultura che vogliono imporre, renderà il pianeta come un gigantesco Lego, rigoroso, asettico e disumano, dove si nasce, si vive e si muore allo stesso modo, senza mai domandarsi perché si vive. Solo la tecnologia avrà il privilegio di progredire.

Alla luce di questi fatti possiamo affermare che l’unica religione/filosofia che rispetta tutti gli esseri umani del pianeta è il cristianesimo, guarda caso la fede più detestata dai progressisti, comunisti, islamisti e induisti. I progressisti, mentre giocano a fare i buonisti, stanno organizzando la più crudele e disumana dittatura della storia. Hitler al confronto era un carmelitano scalzo.

Per fermare il transumanesimo non possiamo contare su personaggi privi di spessore umano e di raziocinio che continuano a cavalcare la politica di destra e di sinistra. È ormai evidente che con la logica dei tornaconti politici e dell’élite finanziaria andiamo dritti nel baratro. È altrettanto chiaro che soltanto gli uomini e le donne di fede granitica sono incorruttibili. Persone in grado di dare la loro vita per difenderci da chi sta corrompendo la nostra coscienza in maniera sempre più subdola e devastante. La coscienza infusaci da Dio non morirà, ma per evitare danni che potrebbero protrarsi per decine di anni, se non secoli, bisogna agire il prima possibile.

Agostino Nobile

