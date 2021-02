Monseñor Ics: si la Iglesia Impide Hoy Construir Caminos de Santidad

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales, monseñor ICS nos ha enviado una serie de reflexiones que encontramos justas, pero de las que no compartimos un cierto tono de resignación ante los acontecimientos. Vean ustedes que piensan de ellas. Buena lectura.

§§§

Monseñor ICS a Tosatti.

Querido Tosatti, he leído las reflexiones de Aldo Maria Valli (adjuntas al pie) sobre las declaraciones del papa Francisco y las correcciones de monseñor Carlo Maria Viganò, sobre el hecho de que todos debemos sentirnos hermanos.

Le ahorro los intentos de explicar que Bergoglio propone la paz universal, prescindiendo de la victoria de la guerra contra el pecado, y la declaro como un poema, sabiendo que la declaración será apreciada, siempre que esté vacía de contenidos operativos.

Es evidente que la bondad y las virtudes no se imponen por ley. Pero ni Bergoglio lo cree; le basta con decirlo, su magisterio de continuidad es consigo mismo.

Cómo cambiaron con Bergoglio las parábolas de Cristo.

No hay uno que esté de pie, desde el hijo pródigo hasta el sembrador; su magisterio los ha distorsionado al borrar el significado exegético de la tradición.

Nunca como hoy, en la Iglesia, quien quiere ser apóstol sabe que está trabajando solo para la gloria de Dios, con la oposición de la Iglesia misma y del Papa y obispos.

Nunca antes se le ha impedido construir caminos de santidad.

Impedidos por la propia Iglesia.

Los nuevos santos son aquellos que se complacen con sus vicios, los que se han convertido en virtudes. Virtudes resultantes del “conocimiento”; bíblico, por supuesto.

Nunca como hoy ninguna institución eclesial tiene miedo de señalar caminos de santidad. Debe referirse continuamente a lo que dijo Bergoglio. Si no lo hace, corre el riesgo de ser suprimida.

No hay homilía, no hay escrito, no hay entrevista con un hombre de Iglesia que no se refiera continuamente con esta frase: “… como dice el papa Francisco …”.

Esta frase es referida ininterrumpidamente por temor a espías y represalias curiales pero sin importar el hecho de que crea confusión en quienes la escuchan, porque confirma credibilidad no solo a lo que dijo el Papa en esa ocasión, sino por supuesto implícitamente también a cualquier otra cosa que dijo y enseñó.

La mente simple del oyente ya no distingue verdad o mentira, si “el papa Francisco lo dice…”.

¿Qué valor se necesita hoy para un santo? ¿Sobrevivir o testimoniar?

Las reglas del juego también han cambiado para la Iglesia.

De nada sirve, pues, expresar Dubia, Correctio, indignarse, escribir cartas abiertas, etc. Si la Iglesia de hoy todavía se opusiera a la moral dominante, quedaría impotente de inmediato gracias a los escándalos económicos, sexuales, etc.

Tal como le sucedería a un país que se opusiera al globalismo, proponiendo la defensa de la soberanía. Este país quedaría impotente con la difusión y los intercambios.

¿Este es el momento de santos, mártires, carismáticos, Savonarolas?… No sé.

Ya no sabemos qué hacer.

Esta es la verdad.

Publicado originalmente en italiano el 5 de febrero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/02/05/mons-ics-se-la- chiesa-oggi-impedisce-di- costruire-vie-di-santita/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

