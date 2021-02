Nobile: Se Non ci Muoviamo, i Blog Non Allineati Saranno Presto Oscurati.

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci esorta, in questi tempi difficili e intrisi di menzogna, a tutti i livelli, a svegliarci, e senza trascurare l’arma fondamentale di chi crede, la preghiera, a non tralasciare le azioni che possano contrastare la marea di falsità e malvagità che rischia di sommergercerci. Nel nostro piccolo, Stilum Curiae cerca di farlo. Una piccola luce può illuminare un grande buio…Deo Adiuvante. Buona lettura.

§§§

SE NON CI DIAMO UNA MOSSA, I BLOG NON ALLINEATI SARANNO PRESTO OSCURATI DEFINITIVAMENTE

L’analisi sui metodi usati dalla sinistra per eliminare Trump, descritti dallo studioso cattolico americano John Horvat non fa una piega, www.marcotosatti.com/2021/02/01/john-horvat-quattro-lezioni-su-come-la-sinistra-ha-eliminato-trump/#comments.

Horvart, dopo aver descritto magnificamente le ignobili tattiche della sinistra mondialista, conclude: “Fare appello a Dio e alla sua Santissima Madre è l’unico modo per allontanarsi dalla strada del disastro. Qualsiasi altra strategia politica che escluda questo appello è destinata a fallire”.

Consapevoli che senza la preghiera non si va lontano, è necessario aggiungere che senza l’azione la menzogna ha quasi sempre avuto la meglio.

La cosiddetta cultura di sinistra imperversa solo perché le calunnie e le bugie vengono diffuse come verità dalla scuola e dai maggiori media del pianeta, ai quali si accodano i personaggi più famosi del momento.

Senza mezzi di comunicazione asserviti all’ideologia, la sinistra non avrebbe nessuna possibilità di diffondersi, perché è falsa, innaturale e antiumana.

Con la politica della sola preghiera e la rinuncia a difendere la verità, i cristiani stanno abdicando al sacrosanto e umano diritto di lottare per dare spazio a chi li renderà insignificanti.

Il cristianesimo è sopravvissuto per duemila anni perché i nostri avi, pur costituiti da tutte le tipologie umane, non si limitavano alla preghiera. La stragrande maggioranza non avrebbero mai tradito Dio per i soldi, per il proprio ego o per la buona convivenza. Non perché ignorante, ma di fede granitica. Davano la propria vita per salvare l’anima. Oggi, al contrario, i preti hanno terrore di dare conforto agli ammalati di Covid19 col sacramento stabilito da Gesù Cristo, l’unzione degli infermi.

Grazie a una teologia errata, smentita anche dal CV II, molti fedeli sono convinti che comportarsi come il Cristo davanti a Ponzio Pilato rappresenta l’esempio aureo da seguire. Ma a nessuno viene il dubbio che Gesù non ha reagito perché tutto era già stato stabilito? Senza la morte il Cristo non sarebbe risuscitato, e come dice san Paolo: se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede (1 Cor.)

Più volte ho scritto su questo soggetto. Chi vuole può leggere l’articolo del giugno scorso e diffonderlo, poiché gli articoli sui blog, a differenza delle reti Tv, vanno a piccoli passi (sempre meglio dell’immobilismo). https://www.marcotosatti.com/2020/06/19/nobile-a-pg-e-vigano-preghiera-si-ma-anche-lazione/

Dato che, come abbiamo detto, l’arma principale dell’inganno anticristiano è la pervasiva e potentissima Tv, dovremmo rispondere con la stessa arma. I blog e i libri al confronto della Tv sono come fionde contro la bomba atomica. Non c’è molto da spiegare, è evidente come il sole. Da quando esistono radio e Tv il numero dei cristiani veramente credenti è sempre più ridotto.

Già nei lontani anni ‘90, esattamente nel 1991, avevo scritto ad alcuni bravi apologeti cattolici, consigliando di realizzare una rete Tv cattolica gestita da laici ben preparati, che tra l’altro potesse diffondere le ricerche di autorevoli storici. Risposte? Evasive.

Se oggi milioni di cattolici sono convinti che Galileo Galilei è stato messo al rogo dalla Chiesa, le crociate rappresentano una gigantesca mascalzonata dei papi, e i pedofili esistono solo nelle chiese, lo dobbiamo anche alla mancanza di un mezzo di larghissima diffusione. Soprattutto oggi che alla lettura si preferisce massacrare il pollice sul telecomando della Tv o sulla tastiera dello smartphone.

Noi siamo certi che se la preghiera non è sostenuta dalla verità storica e diffusa in tutti gli angoli della terra – come insegna Gesù Cristo – a breve i pochi cristiani saranno forse costretti nelle catacombe. Dico forse perché attraverso i controlli elettronici l’ultima dittatura controlla già ogni passo che facciamo, i nostri gusti, le nostre tendenze sessuali, politiche e religiose.

I blog sono necessari, ma sappiamo che quelli non allineati periodicamente vengono oscurati e, a quanto pare, tra breve in maniera definitiva. Finché i siti indipendenti dal Sistema si limitano a poche migliaia di visitatori i censori chiudono un occhio. Non appena superano un certo numero di visite inizia la persecuzione. Quanto tempo abbiamo ancora a disposizione prima di creare un mezzo di comunicazione ad alta diffusione come la rete Tv?

Concludo ricordando che decine di blog pro-Trump, molto seguiti, non sono stati sufficienti a cancellare l’odio mondiale diffuso dalle reti Tv. Se il Presidente non avesse avuto dalla sua parte la rete FoxNews (seconda più seguita dopo la pravdesca CNN) non avrebbe nemmeno aumentato il numero dei suoi elettori, poi tradito con i brogli. Infatti, una delle prime promesse fatte da The Donald è stata quella di creare una rete Tv.

Nei paesi musulmani non manca una rete d’ispirazione islamica, così in quelli buddisti e induisti. I cattolici italiani, cosa aspettano?

Agostino Nobile

§§§

