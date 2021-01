RVC. La Binetti Sponsor di Conte? Ma che Votiamo a Fare i “Cattolici”?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, RVC commenta – in calce troverete l’articolo di riferimento – la possibilità che la senatrice Binetti, il cui riferimento ecclesiale, se non erro, è l’Opus Dei, sostenga in qualche modo il governo Conte. Cioè il governo del DDL liberticida Zan, il governo che vuole l’ideologia gender insegnata nelle scuole e così via. Strano, no? Romana Vulneratus Curia dall’alto della sua esperienza offre qualche possibile chiave di lettura. Resta – alla luce di tante delusioni – la domanda fondamentale: ma questi cattolici che si dicono tali per ottenere appoggi dei creduli (non dimentichiamoci che anche l’ex ministro della Famiglia, Elena Bonetti, Italia Viva sbandiera la sua cattolicità. Un po’ come Biden…); ma questi “cattolici” che li votiamo a fare?

§§§

RVC a Tosatti.

Quale è il ruolo dei cattolici in Italia? Si fanno eleggere dall’elettorato cattolico promettendo di lottare per i valori cattolici.

Poi finiscono per sostenere gli avversari del mondo cattolico.

Chissà perché. Cercherò con questo esempio di spiegare come la CEI stia cercando di imporre il sostegno a Conte, figlioccio del card.Silvestrini, elettore di Papa Bergoglio. (Si legga il bel commento di ieri 25 gennaio, di mons. ICS in proposito).

Allego un articolo de Il Giornale.it che racconta come la senatrice Binetti sarebbe pronta a sostenere il governo Conte.

Se ciò avvenisse, non ho dubbi, significa qualcosa di molto più complesso della solita “compravendita di voti”.

Significherebbe che la CEI sta “minacciando” una serissima istituzione cattolica cui la Binetti fa riferimento. Lei smentirà, vedremo.

Ma se la Binetti, dopo queste anticipazioni provocatorie dei giornali decidesse di sostenere Conte, significherebbe che la CEI starebbe usando tutta la sua capacità di pressione per riuscirci.

La decisione della Binetti di sostenere Conte sarà personale, la responsabilità delle proprie azioni e scelte è sempre e solo personale.

Pertanto se la dottoressa Binetti deciderà di sostenere Conte, buon o mal per lei.

Speriamo si renda conto dei danni di reputazione che provocherà alle istituzioni cui lei fa riferimento, che non meritano questo oltraggio.

Appoggiare Conte in questo momento è un atto di irresponsabilità e di viltà, di tradimento del Paese. Capiamo che la Binetti sia influenzata dalla Cei e da Bergoglio, ma se accettasse di sottomettersi dimostrerebbe di non aver capito nulla, né di politica, né di scienza, né di morale.

Come ha peraltro dimostrato negli anni di sua vita politica. Quando nel 2006 fu eletta fra i TeoDem della Margherita, dichiarò che l’aveva chiamata il card. Ruini, che smentì immediatamente.

Allora la Binetti spiegò che i valori cattolici in Italia erano nella sinistra (!). Andò a fare un viaggetto in Spagna e quando tornò disse (più o meno) che nella Spagna di Zapatero si respiravano valori cattolici.

Quando non votò la mozione parlamentare contro la distruzione degli embrioni i Ciellini a Rimini le fecero sentire i fischi cattolici…

La Binetti nel 2008 viene rieletta nel suo amato PD, poi passa all’UDC, poi a Scelta Civica, poi a Forza Italia…Dove sarà mai oggi?

Boh!. Certo sta aspettando che si formi il partito CEI-Bergoglio (quello con Zamagni) dove confluiranno tutti i cattocomunisti disoccupati e falliti.

Ma quel che questo commento si propone anche di affermare è l’inutilità in politica dei cattolici, eletti in quanto cattolici, e l’inconsistenza di un partito che si dichiari a sostegno dei valori cattolici.

RVC

***

§§§

