El Vaticano Bloquea una Carta de los Obispos Estadounidenses a Biden. En ella se hablaba de aborto

Marco Tosatti

Desde Il Sismografo les presentamos esta noticia, que si se confirma, no puede ser más que escalofriante. Buena y desoladora lectura.

La Santa Sede bloqueó una carta de la Conferencia Episcopal Estadounidense dirigida al presidente estadounidense Joe Biden, en la que estaba contenida la apelación al nuevo inquilino de la Casa Blanca a “no permanecer en silencio” sobre el tema del aborto. Se refiere a ello el diario Washington Times, según el cual la carta ha sido “silenciada de hecho” ayer, 20 de enero, terminando en el embargo que se había impuesto a la carta en espera de la investidura de Biden en la Casa Blanca.

La carta ya había sido publicada por la diócesis de Tucson y por otras entidades poco antes de la ceremonia de investidura de Biden, pero fue retirada inmediatamente, al parecer después de una intervención directa de la Santa Sede. Según fuentes de la Secretaría de Estado del Vaticano y de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, citadas por el portal de noticias católico “El Pilar”, la carta-apelación al nuevo presidente de Estados Unidos, cuya fe católica es bien conocida, fue retirada justamente a continuación de una intervención directa de la Secretaría de Estado. La carta habría provocado una fractura dentro de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos: habrían objetado su publicación los cardenales de Newark, Joseph Tobin, y de Chicago, Blase Cupich (ambos, hay que recordarlo, en la cadena de McCarrick. Nota del editor).

En la carta, el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el arzobispo José Gómez, escribió sobre Biden que “su piedad e historia personal, su conmovedor testimonio de cómo su fe ha sido un consuelo para él en tiempos de oscuridad y tragedia, y su prolongado compromiso con la prioridad del Evangelio para los pobres, son, según mi modo de ver, una fuente de esperanza e inspiración. Al mismo tiempo, en su calidad de pastores, los obispos tienen el deber de anunciar el Evangelio en toda su verdad y poder, (…) incluso cuando sus enseñanzas suenan inconvenientes, y sus verdades contrarias a la dirección de la sociedad y la cultura en su conjunto. Por lo tanto, debo señalar”, afirmó Gómez, “que el nuevo presidente se ha comprometido a llevar a cabo ciertas políticas que promoverían males morales y amenazarían la vida y la dignidad humana, especialmente con respecto al aborto, la anticoncepción, el matrimonio y las teorías de género”. La misiva afirmaba que afrontar la “continua injusticia del aborto” debería ser una “prioridad preeminente” de todo fiel católico.

A continuación presentamos nuestra traducción de la parte del mensaje referida al aborto:

Para los obispos del país la continua injusticia del aborto sigue siendo la “prioridad preeminente”. Preeminente no significa “única”. Estamos profundamente preocupados por las numerosas amenazas a la vida y la dignidad humana en nuestra sociedad. Pero como enseña el papa Francisco, no podemos permanecer en silencio cuando casi un millón de vidas todavía no nacidas son desechadas en nuestro país año tras año a través del aborto.

El aborto es un ataque directo a la vida que además perjudica a la mujer y socava la familia. No es sólo una cuestión privada, sino que plantea cuestiones preocupantes y fundamentales de fraternidad, solidaridad e inclusión en la comunidad humana. También es una cuestión de justicia social. No podemos ignorar la realidad de que las tasas de aborto son mucho más altas entre los pobres y las minorías, y que el procedimiento se utiliza regularmente para eliminar niños que habrían nacido con discapacidades.

En lugar de imponer nuevas expansiones del aborto y de la anticoncepción, como ha prometido, espero que el nuevo presidente y su administración trabajen con la Iglesia y otras personas de buena voluntad. Mi esperanza es que podamos iniciar un diálogo para afrontar los complicados factores culturales y económicos que impulsan el aborto y desaniman a las familias. Mi esperanza también es que podamos trabajar juntos para promulgar por fin una política familiar coherente en este país, que reconozca la importancia crucial de matrimonios y padres fuertes para el bienestar de los niños y la estabilidad de las comunidades. Si el presidente, con pleno respeto a la libertad religiosa de la Iglesia, se compromete en esta conversación, contribuiría en gran medida a restablecer el equilibrio civil y a sanar las necesidades de nuestro país.

Statement on the Inauguration of Joseph R. Biden, Jr., as 46th President of the United States of America (USCCB)

Publicado originalmente en italiano el 21 de enero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/01/21/il-vaticano-blocca- una-lettera-dei-vescovi-usa-a- biden-parlava-di-aborto/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

