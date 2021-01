Il Vaticano Blocca una Lettera dei Vescovi Usa a Biden. Parlava di Aborto.

Marco Tosatti

Vi rilanciamo da Il Sismografo questa notizia, che se confermata, non può non apparire agghiacciante. Buona desolata lettura.

§§§

La Santa Sede ha bloccato una lettera della Conferenza episcopale statunitense indirizzata al presidente Usa Joe Biden, nella quale era contenuto l’appello al nuovo inquilino della Casa Bianca a “non rimanere in silenzio” sul tema dell’aborto. Lo riferisce il quotidiano “Washington Times”, secondo cui la lettera è stata “di fatto silenziata” dalla Santa Sede ieri, 20 gennaio, allo scadere dell’embargo che era stato imposto alla missiva in attesa dell’insediamento di Biden alla Casa Bianca.

La missiva era stata già pubblicata dalla Diocesi di Tucson e da altre poco prima della cerimonia di insediamento di Biden, ma è stata subito rimossa, pare dopo un intervento diretto della Santa Sede. Secondo fonti della Segreteria di Stato vaticana e della Conferenza episcopale Usa citate dal portale d’informazione cattolica “The Pillar”, la lettera-appello al nuovo presidente Usa, di cui è nota la fede cattolica, è stata stralciata proprio a seguito di un intervento diretto della Segreteria di Stato. La lettera avrebbe causato una frattura all’interno della Conferenza episcopale statunitense: avrebbero obiettato alla sua pubblicazione il cardinale di Newark, Joseph Tobin, e quello di Chicago, Blase Cupich. (Entrambi, dobbiamo ricordarlo, nella filiera McCarrick. N.d:R.).

Nella lettera, il presidente della Conferenza episcopale Usa, arcivescovo José Gomez, scriveva di Biden che “la sua pietà e storia personale, la sua toccante testimonianza di come la sua fede gli sia stata di conforto in tempi di oscurità e tragedia, e il suo impegno di lungo corso alla priorità del Vangelo per i poveri, sono a mio modo di vedere fonte di speranza e ispirazione. Al contempo, nella loro veste di pastori, i vescovi hanno il dovere di proclamare il Vangelo in tutta la sua verità e potenza, (…) anche quando i suoi insegnamenti suonano inconvenienti, e le sue verità contrarie alla direzione della società e della cultura nel suo complesso. Devo dunque evidenziare – ha affermato Gomez – che il nuovo presidente si è impegnato a perseguire alcune politiche che avanzerebbero mali morali, e minaccerebbero la vita e la dignità umana, specie per quanto riguarda l’aborto, la contraccezione, il matrimonio e le teorie di genere”. La missiva affermava che far fronte alla “ingiustizia continua dell’aborto” dovrebbe essere una “priorità preminente” di ogni fedele cattolico.

§§§

Ecco nella nostra traduzione la parte del messaggio relativa all’aborto:

Per i vescovi della nazione, la continua ingiustizia dell’aborto rimane la “priorità preminente”. Preminente non significa “unica”. Siamo profondamente preoccupati per molte minacce alla vita e alla dignità umana nella nostra società. Ma come insegna Papa Francesco, non possiamo rimanere in silenzio quando quasi un milione di vite non ancora nate vengono messe da parte nel nostro paese anno dopo anno attraverso l’aborto.

L’aborto è un attacco diretto alla vita che ferisce anche la donna e mina la famiglia. Non è solo una questione privata, ma solleva preoccupanti e fondamentali questioni di fraternità, solidarietà e inclusione nella comunità umana. È anche una questione di giustizia sociale. Non possiamo ignorare la realtà che i tassi di aborto sono molto più alti tra i poveri e le minoranze, e che la procedura è regolarmente usata per eliminare bambini che sarebbero nati con disabilità.

Piuttosto che imporre ulteriori espansioni dell’aborto e della contraccezione, come ha promesso, spero che il nuovo presidente e la sua amministrazione lavoreranno con la Chiesa e altri di buona volontà. La mia speranza è che possiamo iniziare un dialogo per affrontare i complicati fattori culturali ed economici che spingono all’aborto e scoraggiano le famiglie. La mia speranza, inoltre, è che possiamo lavorare insieme per mettere finalmente in atto una politica familiare coerente in questo paese, che riconosca l’importanza cruciale di matrimoni e genitori forti per il benessere dei bambini e la stabilità delle comunità. Se il presidente, nel pieno rispetto della libertà religiosa della Chiesa, si impegnasse in questa conversazione, si farebbe molta strada per ristabilire l’equilibrio civile e guarire le necessità del nostro paese.

Statement on the Inauguration of Joseph R. Biden, Jr., as 46th President of the United States of America (USCCB)

§§§

