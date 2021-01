Una Lettera Sconsolata e Due Poesie dopo la Pagliacciata al Senato.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ieri ci ha scritto Paolo Deotto, un amico che ben conoscete, e che gestisce il sito web Il Nuovo Arengario. Condividiamo con voi la sua lettera, e poi ci riserviamo qualche commento.

***

Caro Marco, come stai?

Dopo l’ennesima pagliacciata di ieri sera, io mi sento sempre più italiano e quindi sempre più orfano. In questa sciagurata Patria ho sempre creduto, quando è stato il momento l’ho anche servita. Ma adesso dov’è l’Italia cristiana, un tempo luce del mondo? È in mano a un avvocaticchio che per il potere venderebbe anche sua madre e che si fa assistere e consigliare da un omosessuale?

È in mano a quella cinica mummia del Quirinale?

Mia nonna materna, tedesca di Baviera, venne a vivere in Italia con il marito nel 1910. Mi diceva sempre che per lei, come per tanti tedeschi e non solo, l’Italia era la terra “Benedetta da Dio”.

E ora?

Ho amato, e amo tuttora, due cose: la Chiesa e l’Italia. E vediamo bene in che condizioni miserevoli sono entrambe.

Sono tempi sciagurati, però se sfogliamo un po’ la Storia, vediamo che c’è una specie di malattia cronica, quasi che gli italiani godano un mondo a farsi del male.

Ti allego due estratti di poesie di Giuseppe Giusti. Sono scritte entrambe attorno al 1850, ma sembrano scritte ieri o ier l’altro, o anche domani…

E scusa il piccolo sfogo.

Comunque, non mi fermo e finché il Signore mi darà le energie farò quel poco che posso, sperando che sia utile. Ma ogni tanto cascano un po’ le braccia.

Tiremm innanz! E un forte abbraccio.

Paolo

***

La pagliacciata a cui si riferiva Paolo Deotto era la votazione al Senato, dove abbiamo assistito a tutto quello a cui potevamo assistere di sciagurato. Una delle cose che mi ha colpito di più non è stata l’improvvisa conversione di un paio di senatori motivata certo da grandi spinte ideali; di comprati e di venduti il Parlamento è sempre stato pieno. E solo in parte mi ha colpito il fatto che questa banda di sciagurati sia stata appoggiata e salvata dal voto dei Senatori a vita, a cui il buon gusto e l’eleganza dovrebbe consigliare di non interferire nelle questioni parlamentari, specialmente se appaiono così eticamente nauseanti. D’altronde era ciò che sosteneva l’ex Presidente della Repubblica Cossiga. I Senatori a vita, non eletti dal popolo, in caso di fiducia dovrebbero astenersi. Mi ha colpito il fatto che una senatrice a vita, Liliana Segre, che da quanto ho letto non è mai presente a Palazzo Madama, sia venuta a votare un Presidente del Consiglio che fa apprezzamenti positivi sui valori della Cina. Liliana Segre fortunatamente dal campo di concentramento è uscita viva. Venire a appoggiare un avvocaticchio politicante che elogia un Paese, una dittatura crudele, che i campi di concentramento ce li ha, e li usa, e ci massacra dissidenti e avversari politici; beh, credo che avrebbe potuto risparmiarselo. Qui sotto trovate le due poesie inviate da Deotto. Buona lettura.

***

Dalla poesia “A un amico”

Secolo anfibio, inetto

Al vizio e alla virtù,

Dal viva Maometto

Torna al viva Gesù.

Ma sempre puzzolente

Di baro e d’assassino,

Fuma all’Onnipotente

L’avanzo di Caino.

Vedi che laida guerra,

Che matassa d’inganni!

Si campa sulla terra

Col baratto dei panni:

L’asino butta via

Il basto per la sella,

Si vende per Messia

Chi nacque Pulcinella.

= = = = = =

Dalla poesia “La terra dei morti”

A noi larve d’Italia,

Mummie dalla matrice,

È becchino la balia,

Anzi la levatrice;

Con noi sciupa il Priore

L’acqua battesimale,

E quando si rimuore

Ci ruba il funerale.



Eccoci qui confitti

Coll’effigie d’Adamo;

Sì par di carne, e siamo

Costole e stinchi ritti.

O anime ingannate,

Che ci fate quassù?

Rassegnatevi, andate

Nel numero dei più.

Ah d’una gente morta

Non si giova la Storia!

Di Libertà, di Gloria,

Scheletri, che v’importa?

A che serve un’esequie

Di ghirlande o di torsi?

Brontoliamoci un requie

Senza tanti discorsi.

§§§

