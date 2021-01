Gnosi: l’Eresia Strisciante che Non Muore Mai, Ben Viva anche Oggi.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, questa domenica l’appuntamento consumo online del M° Aurelio Porfiri ha un tema quanto mai interessante e attuale, vista la situazione che viviamo – o per meglio dire subiamo – nella Chiesa e nel mondo: la Gnosi. Come vedrete qui sotto, ne parlano persone di grande livello e competenza, in particolare sull’argomento specifico tratto. Buona lettura e buon ascolto.

La gnosi è un’eresia strisciante presente in tutta la storia, anche quella recente. Vari studiosi si sono dedicati allo studio di questo fenomeno che, anche se non ce ne accorgiamo, influenza le nostre vite.

In occasione della presentazione del libro “Gnosi” di Nicola Tomasso ne parlano con l’autore, l’economista Ettore Gotti Tedeschi, gli studiosi Corrado Gnerre, Guido Vignelli e Matteo d’Amico. Modera Aurelio Porfiri.

