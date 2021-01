Dolan: Biden está a Favor de la Pena de Muerte, para los Niños en el Vientre Materno

Marco Tosatti

Queridos amigos y enemigos de Stilum Curiae, les informamos aquí una noticia muy interesante, que apareció en el sitio web LifeNews, con nuestra traducción. Un sincero cardenal, Timothy Dolan, de Nueva York, expresa toda su preocupación por los planes proaborto (¡hasta el noveno mes!) del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden. Una preocupación que obviamente no tienen los medios de comunicación católicos italianos y no italianos (inmediatamente me vienen a la cabeza Famiglia Cristiana y Avvenire, pero no sólo ellos) con su apoyo incondicional y entusiasta a Joe Biden y a los demócratas, financiado por esa abortista mundial que es Planned Parenthood. Y siempre para hablar de temas queridos por la prensa católica cripto-marxista en sus mutaciones virales más recientes, adjuntamos una imagen relacionada con las guerras libradas por los presidentes de Estados Unidos, incluido el último, Donald Trump. Esperando que Joe Biden y su troupe obamiana-clintoniana reanuden el ballet de bombardeos en todo el mundo…

§§§

El miércoles pasado el cardenal católico Timothy Dolan criticó al presidente electo Joe Biden, al afirmar que sostiene “la horrible pena capital para los niños inocentes antes de su nacimiento”.

En una columna en el periódico Catholic New York, el arzobispo de Nueva York defendió la preocupación de los católicos por la protección de los no nacidos, mientras Biden, un demócrata partidario del aborto, se prepara para asumir el cargo.

Dolan dijo que un político le preguntó una vez por qué los católicos están “tan obsesionados por el aborto”, como si eso fuera algo malo.

“En realidad, ¡estamos obsesionados por la dignidad de la persona humana y por el carácter sagrado de toda vida humana!”, respondió Dolan. “Sí, la vida inocente e indefensa del niño en el vientre materno, pero también la vida de los condenados a muerte, de los inmigrantes, de los ancianos frágiles, de los pobres y de los enfermos”.

Ahora, mientras Biden y los líderes demócratas impulsan planes para expandir los abortos, obligando a los contribuyentes a pagarlos, el arzobispo dijo que los católicos y los no católicos provida están preocupados.

“Estamos aún más ‘obsesionados’ ahora, porque nuestro nuevo presidente, a quien le deseamos nuestros mejores deseos y que habla con admirable sensibilidad sobre la protección de los derechos de los más débiles y de los más amenazados, se ha exhibido con una plataforma que apoya con avidez esta espantosa pena de muerte para niños inocentes antes de que nazcan”, escribió Dolan.

Dijo que los políticos a favor del aborto y los activistas del aborto solían defender los abortos “seguros, legales y raros”, pero ya no lo hacen.

“Cómo podemos apoyar una cultura que rechaza la violencia, la exclusión, el suicidio, el racismo, la injusticia y la insensibilidad hacia los necesitados, si aplaudimos, permitimos, pagamos y promovemos la destrucción del más indefenso, que es el niño en el vientre materno, pregunta Dolan.

“Saludos a los tranquilizadores”, continuó. “El aborto sigue siendo el tema más candente de nuestra política, con las encuestas que muestran que la mayoría de los estadounidenses quieren restricciones a su uso indiscutido y no quieren que sus impuestos lo paguen”.

Los líderes de Biden y de los demócratas están presionando por mayor cantidad de abortos, a pesar de las fuertes objeciones públicas. Entre otras cosas, quieren poner fin a la Enmienda Hyde, que prohíbe a los contribuyentes financiar abortos selectivos con Medicaid y otros programas federales. Sin esa Enmienda, los contribuyentes podrían verse obligados a pagar cada año decenas de miles de muertes por aborto de niños no nacidos.

El año pasado, Biden, quien dice ser un católico devoto, incluso definió al aborto como un “servicio médico esencial” durante la pandemia del coronavirus. Su plan de asistencia sanitaria también expandiría los abortos, al obligar a las compañías de seguros a cubrir los abortos como asistencia sanitaria “esencial” en el ámbito de Obamacare.

También prometió anular todos los progresos del presidente Donald Trump en el tema de la vida, incluida la restauración de los financiamientos a la cadena de abortos de millones de dólares de Planned Parenthood America Federation.

En realidad, ésta no es una cuestión exclusivamente “católica”, sino de los derechos humanos, ha dicho Dolan. “No hemos aprendido que el aborto es horrible en clases de religión, sino en biología, y en nuestros cursos sobre la tradición de los ‘derechos inalienables’ en la historia estadounidense”.

Publicado originalmente en italiano el 15 de enero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/01/15/dolan-biden-e-per- la-pena-di-morte-quella-dei- bambini-in-grembo-alla-madre/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

Su Gab c’è:

@marcotos

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: aborto, biden, dolan, pena de muerte



Categoria: Generale