La Larga Lista de Éxitos de Donald Trump. Ignorada por los Medios de Comunicación

Marco Tosatti

Estimados Stilumcuriales, Agostino Nobile, el día después que se certificó la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales más controvertidas -y probablemente contaminadas por fraudes a una escala colosal– nos recuerda lo que Donald Trump, presidente odiado por los medios de comunicación progresistas, ha hecho en sus cuatro años en la presidencia. Buena lectura.

§§§

LA LARGA LISTA DE ÉXITOS DE DONALD TRUMP

Algunos resultados obtenidos por Donald Trump durante los cuatro años de su presidencia los he descrito en un artículo anterior, pero dado que los medios de comunicación internacionales, salvo excepciones, jamas han hablado de ellos, informo casi en su totalidad un artículo de John F. Floyd, quien fue Director de Producción del Reino Unido, Goodyear Tire & Rubber Co., vicepresidente de fabricación y operaciones internacionales de General Tire & Rubber Co. y gerente de producción de Chrysler Corp. En consecuencia, un personaje que durante años ha navegado en los negocios y en las economías nacionales. El artículo original fue publicado el 18 de octubre de 2020:

https://eu.gadsdentimes.com/ story/opinion/columns/2020/10/ 18/trumps-long-list- accomplishments/3671585001/

“En mis anteriores responsabilidades en el mundo de los negocios, era absolutamente imperativo un requisito: era necesario saber juzgar bien a las personas y sus capacidades intrínsecas. […]

Al escuchar a los medios de comunicación nacionales, se podría pensar que el presidente Donald Trump logró poco durante su presidencia. Los medios de comunicación le dan crédito por no haber obtenido ningún resultado. Al ser objetivo y una persona objetiva, he decidido examinar algunos de los éxitos de Trump, si los hay. Mientras escucho el estallido negativo diario de los medios de comunicación liberales nacionales respecto a Trump, francamente me sorprendieron los resultados.

Trump ha sido definido como racista, pero los hechos no apoyan este punto de vista, que creo que se basa solo en alusiones. Estos son los hechos respecto a Trump y la comunidad afroamericana, según lo informado por Farah Stockman, miembro del consejo editorial del New York Times.

1. El 25% de los estadounidenses con las retribuciones más bajas tuvo en noviembre de 2019 un aumento de ingresos del 4,5%, lo que supera el 2,9% de los ingresos de los trabajadores mejor pagados del país. Esto beneficia a los afroamericanos porque muchos, según la investigación de Associated Press citada en 2018 por USA TODAY, tienen trabajos mal pagados.

2. En 2018 Trump firmó la innovadora Ley del Primer Paso, un proyecto de ley de reforma de la justicia penal que promulgó reformas que hicieron que nuestro sistema de justicia fuera más justo y que ayuda a los ex reclusos a volver a la sociedad. Más del 90% de los que se benefician de las reducciones retroactivas de la Ley del Primer Paso son afroamericanos.

3. Bajo Trump, las tasas de pobreza de los afroamericanos y los hispanoamericanos han alcanzado sus niveles más bajos desde que Estados Unidos comenzó a recopilar esos datos.

4. Antes del COVID-19 el desempleo afroamericano estaba en su punto más bajo.

5. La promesa a los trabajadores estadounidenses hizo que los que dan trabajo se esforzaran en formár a más de 4 millones de estadounidenses.

6. Las reformas de la Ley del Primer Paso afrontó las iniquidades en la condena de leyes que dañaron en forma desproporcionada a los afroestadounidenses, y reformo los mínimos obligatorios que han creado resultados inicuos.

7. Trump firmó la primera reautorización de la Perkins C.T.E. del 2016, autorizando cada año más de más de mil millones de dólares para que los Estados financien programas de formación profesional y de carrera.

Las anteriores acciones conocidas de la administración Trump son todas sustanciales y mensurables. La administración Trump ha hecho mucho más por la comunidad afroestadounidense que varias administraciones demócratas anteriores. Considerando estos resultados es desconcertante que los líderes negros sigan marchando con los Demócratas. ¿Dónde están los librepensadores en esa comunidad?

Desde el punto de vista económico, la administración Trump ha dado grandes pasos adelantes.

1. Bajo la guía de Trump, en el 2018 Estados Unidos superó a Rusia y Arabia Saudita, para convertirse en el más grande productor mundial de petróleo crudo.

2. La administración Trump hizo un acuerdo con la Unión Europea para aumentar las exportaciones de energía desde Estados Unidos hacia Europa.

3. Retiró a Estados Unidos de la Asociación Transpacífico, un cambio importante en la política comercial.

4. La administración Trump se aseguró 250.000 millones de dólares en nuevos acuerdos comerciales y de inversión en China y 12.000 millones de dólares en Vietnam.

Aprobó hasta 12.000 millones de dólares en ayudas a los agricultores golpeados por injustas represalias comerciales, pero anunció un total de 28.000 millones de dólares en ayudas a los agricultores en 2018 y en 2019.

Otros logros incluyen la liberación de una docena de rehenes, la reubicación de la Embajada de Estados Unidos en Israel, en Jerusalén, el lanzamiento de la histórica legislación de reducción de impuestos para las Zonas de Oportunidad y la implementación de su campaña prometida para mejorar la Administración de Veteranos, sólo para citar algunos.

Los logros de Trump son muchos, pero nunca pensarías en escuchar esto a los medios de comunicación liberales controlados por los Demócratas. En lo que a ellos respecta, ninguna de estas cosas sucedió.

Trump ha logrado muchos de sus objetivos, aunque sobreviviendo a una investigación de juicio político corrupta, a la hostilidad de una prensa liberal y una pandemia continua de proporciones épicas. Como dije antes, desearía que Trump fuera más presidencial, pero eso no cambiará su actitud. Cuando mido sus resultados respecto al status quo en el registro social, el registro social palidece en comparación”.

Ahora nos preguntamos: ¿cómo es posible que Joe Biden, vicepresidente del Premio Nobel para la Paz, que lanzó más bombas que todos los anteriores presidentes de posguerra y que empobreció a millones de estadounidenses, obtuviera la mayoría de los votos? Tanto más que, junto a su hijo Hunter, parece haberse embolsado millones de dólares con embrollos, digamos, comprometedores, llevados a cabo en Ucrania y China [https://nypost.com/2020/10/ 14/email-reveals-how-hunter- biden-introdujo-ukrainian-biz- man-to-dad/]. A diferencia del engaño contra Trump, definido como Russiagate y pregonado durante cuatro años por todos los medios de comunicación, que luego terminó en nada, las pruebas contra Joe Biden no dejarían dudas. Los medios de comunicación italianos, como en el resto del mundo, han protegido a Biden ocultando la documentación informada por el New York Post. Podemos decir entonces que los periodistas representan a los esbirros del Establishment. Pero hablaremos de esto en el próximo artículo.

Publicado originalmente en italiano el 8 de enero de 2021, en https://www.marcotosatti.com/ 2021/01/08/nobile-la-lunga- lista-di-successi-di-trump- ignorata-dai-media/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: biden, exits, nobile, trump



Categoria: Nobile