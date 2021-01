Nobile: la Lunga Lista di Successi di Trump (Ignorata dai Media).

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile, il giorno dopo che è stata certificata la vittoria di Joe Biden nelle elezioni presidenziali più controverse – e probabilmente inficiate da brogli su scala colossale – ci ricorda quello che Donald Trump, presidente odiato dai mass media progressisti ha fatto nei suoi quattro anni di presidenza. Buona lettura.

§§§

LA LUNGA LISTA DI SUCCESSI DI DONALD TRUMP

Alcuni risultati ottenuti da Donald Trump durante i quattro anni della sua presidenza li ho descritti in un precedente articolo, ma dato che i media internazionali, tranne eccezioni, non ne hanno mai parlato, riporto quasi integralmente un articolo di John F. Floyd. È stato direttore della produzione del Regno Unito, Goodyear Tire & Rubber Co., vice presidente della produzione e delle operazioni internazionali, General Tire & Rubber Co. e direttore della produzione della Chrysler Corp. Quindi un personaggio che nel business e nell’economie nazionali ci naviga da anni. L’articolo originale è stato pubblicato il 18 ottobre 2020: https://eu.gadsdentimes.com/story/opinion/columns/2020/10/18/trumps-long-list-accomplishments/3671585001/

«Nelle mie precedenti responsabilità nel mondo degli affari, un requisito era assolutamente imperativo. Bisognava saper giudicare bene le persone e le loro capacità intrinseche. […]

Ascoltando i media nazionali, si potrebbe pensare che il presidente Donald Trump abbia ottenuto poco durante la sua presidenza. I media gli danno il merito di non aver raggiunto alcun risultato. Essendo un obiettivo e una persona obiettiva, ho deciso di esaminare alcuni dei successi di Trump, se ce ne sono. Poiché ascolto il quotidiano battito negativo dei media nazionali liberali nei confronti di Trump, francamente, sono rimasto sorpreso dai risultati.

Trump è stato definito razzista, ma i fatti non supportano questa opinione, che credo si basi solo su allusioni. Ecco i fatti che riguardano Trump e la comunità afroamericana come riportato da Farah Stockman, membro del comitato di redazione del New York Times.

1. Il 25% degli americani con la retribuzione più bassa, nel novembre 2019 ha avuto un incremento di reddito del 4,5%, che supera il 2,9% di guadagno per i lavoratori più pagati del Paese. Questo va a beneficio degli afroamericani perché molti, secondo una ricerca dell’Associated Press citata nel 2018 da USA TODAY, hanno un lavoro scarsamente retribuito.

2. Nel 2018, Trump ha firmato il rivoluzionario First Step Act, un disegno di legge di riforma della giustizia penale che ha promulgato riforme che hanno reso il nostro sistema giudiziario più equo e che aiuta gli ex detenuti a tornare nella società. Più del 90% di coloro che beneficiano delle riduzioni di pena retroattive del First Step Act sono afroamericani.

3. Sotto Trump, i tassi di povertà per gli afroamericani e gli ispano-americani hanno raggiunto i livelli più bassi da quando gli Stati Uniti hanno iniziato a raccogliere tali dati.

4. 4. Prima di COVID-19, la disoccupazione afroamericana era ai minimi storici.

5. 5. La promessa ai lavoratori americani ha fatto sì che i datori di lavoro si impegnassero a formare più di 4 milioni di americani.

6. 6. Le riforme del First Step Act hanno affrontato le iniquità nella condanna di leggi che hanno danneggiato in modo sproporzionato gli afroamericani, e hanno riformato i minimi obbligatori che hanno creato risultati iniqui.

7. Trump ha firmato la prima riautorizzazione della Perkins C.T.E. dal 2016, autorizzando ogni anno più di 1 miliardo di dollari per gli stati a finanziare programmi di formazione professionale e di carriera.

Le precedenti note azioni dell’amministrazione Trump sono tutte sostanziali e misurabili. L’amministrazione Trump ha fatto molto di più per la comunità afroamericana rispetto a diverse precedenti amministrazioni democratiche. Considerando questi risultati, è sconcertante che i leader neri continuino a marciare a passo di marcia con i Democratici. Dove sono i liberi pensatori in quella comunità?

Dal punto di vista economico, l’amministrazione Trump ha fatto grandi passi avanti.

1. Sotto la guida di Trump, nel 2018 gli Stati Uniti hanno superato la Russia e l’Arabia Saudita per diventare il più grande produttore mondiale di petrolio greggio.

2. 2. L’amministrazione Trump ha fatto un accordo con l’Unione europea per aumentare le esportazioni di energia degli Stati Uniti verso l’Europa.

3. 3. Ha ritirato gli Stati Uniti dal Partenariato Trans-Pacifico, un cambiamento importante nella politica commerciale.

4. L’amministrazione Trump si è assicurata 250 miliardi di dollari in nuovi accordi commerciali e di investimento in Cina e 12 miliardi di dollari in Vietnam.

5. Ha approvato fino a 12 miliardi di dollari in aiuti agli agricoltori colpiti da ingiuste ritorsioni commerciali, ma ha annunciato un totale di 28 miliardi di dollari in aiuti agli agricoltori nel 2018 e nel 2019.

Altri risultati includono la liberazione di una dozzina di ostaggi, il trasferimento dell’ambasciata americana in Israele a Gerusalemme, l’avvio della storica legislazione sui tagli alle tasse per le Opportunity Zones e la realizzazione della sua campagna promessa di migliorare l’Amministrazione dei veterani, solo per citarne alcuni.

I risultati di Trump sono molti, ma non si direbbe mai ad ascoltare i media liberali controllati dai Democratici. Per quanto li riguarda, nessuna di queste cose è accaduta.

Trump ha raggiunto molti dei suoi obiettivi, pur sopravvivendo a un’indagine di impeachment corrotta, all’ostilità di una stampa liberale e a una continua pandemia di proporzioni epiche. Come ho detto prima, vorrei che Trump fosse più presidenziale, ma non cambierà il suo atteggiamento. Quando misuro i suoi risultati rispetto al suo status nel registro sociale, il registro sociale impallidisce al confronto.»

Allora, ci chiediamo, com’è possibile che Joe Biden, vicepresidente del premio Nobel per la pace, che ha sganciato più bombe di tutti i precedenti presidenti del dopoguerra, ed ha impoverito milioni di americani, abbia ottenuto la maggioranza delle preferenze? Tanto più che, insieme al figlio Hunter Biden, risulta aver intascato milioni di dollari con lacchezzi, diciamo, compromettenti, operati in Ucraina e Cina https://nypost.com/2020/10/14/email-reveals-how-hunter-biden-introduced-ukrainian-biz-man-to-dad/ Al contrario della bufala contro Trump, definita Russiagate e strombazzata per quattro anni da tutti i media, poi finita nel nulla, le prove contro Joe Biden non lascerebbero dubbi. I media italiani, come nel resto del mondo, hanno protetto Biden occultando la documentazione riportata dal New York Post. Possiamo dunque dire che i giornalisti rappresentano gli sgherri dell’Establishment. Ma di questo ne parleremo nel prossimo articolo.

A cura di Agostino Nobile



§§§

Tag: biden, nobile, trump



Categoria: Nobile