RVC: Questo Pontificato mi Ricorda il Settimo Sigillo di Ingmar Bergman…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici. Stilum Curiae, si congeda da voi per quest’anno con due riflessioni. La prima è di Romana Vulneratus Curia. Buona lettura.

§§§

Caro Tosatti, le chiedo di concedermi una riflessione per l’ultimo giorno dell’anno di disgrazia 2020, che si concluderà con una citazione sul Settimo Sigillo di Bergman.

Le parrà strano, ma non ho scritto “anno di disgrazia” pensando al Covid, ma pensando alla nostra santa Chiesa di Cristo, che dal suo interno sembra lasciar corrompere la Sua dottrina e lasciarsi utilizzare politicamente per legittimare cose e persone nemiche.

Mai come nel 2020 avremmo avuto bisogno di una guida spirituale, un’autorità morale che insegnasse al mondo dove sta la verità.

Invece ci tocca una guida ecologica che insegna ai cattolici che stiamo esagerando nella devozione alla Madonna e che si deve dialogare con i promotori del Gran Reset gnostico. Mai abbiam sentito un Papa disprezzare così tanto il suo gregge.

Buoni amici cattolici e buoni sacerdoti mi invitano continuamente ad ascoltare gli insegnamenti del Papa, spiegandomi che il Papa va obbedito, non criticato. Omnes cum Petro, mi viene raccomandato. Ma questo Petro “pascet gregem suum”?.

Io, certamente mancando di umiltà, ed abituato alle certezze dottrinali della tradizione, non so accettare l’attuale evoluzionismo spirituale, non mi sento mio agio nella mia dimensione interiore, spirituale, dove solo Dio può entrare.

Credo sempre più che la domanda fondamentale che dovremmo porci è la seguente: <Quale è il “senso” di questa nuova dottrina di Bergoglio? A quale fede vuole portarci?>.

San John Henry Newman scrisse un giorno che avrebbe “brindato “ per il Papa, ma prima per la sua coscienza. Come disse San Paolo, bisogna cioè obbedire a Dio prima che agli uomini, la volontà di Dio è prioritaria su chiunque.

Non può esser vero che una “nuova verità” ci farà più liberi di quella che Dio ha pensato per noi.

Il volere di Dio si fa sentirà nella nostra coscienza essendo partecipazione alla sapienza divina.

E <la coscienza è il primo Vicario di Cristo>, dice il CCC n.1778. Certo la nostra coscienza ha una autonomia relativa se non è ordinata alla Verità e non è in relazione con la Verità. Perciò sono indispensabili i Sacramenti. Che curiosamente vediamo sempre più sviliti.

Dal matrimonio, alla confessione, all’Eucarestia. Per non parlare della Santa Messa.

Sa Tosatti, questo pontificato mi sembra sempre più una specie di partita a scacchi (quella ispirata dall’Apocalisse) tra il avaliere crociato e la morte, rappresentata nel capolavoro di Bergman, il Settimo Sigillo. Penso che noi, come il cavaliere, ancora crediamo che la partita possa esser giocata ad armi pari, perché forse non abbiam capito con chi stiamo giocando.

Il giocatore che sta oggi giocando contro di noi, non ci sorregge nella fede, non ci consola e incoraggia, ci fa solo sentire “la fede un pena così dolorosa..” (come accadde al cavaliere).

§§§

