“In Fide Vivo”. Meditazioni sulla Fede di Divo Barsotti, Oggi, in Streaming.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come è ormai tradizione annunciamo l’appuntamento che il maestro Aurelio Porfiri tiene la domenica pomeriggio in streaming. Vediamo qui sotto di che cosa si tratta….Buona lettura e buona visione.

n questo programma si riflette sulla figura di don Divo Barsotti, grande figura del cattolicesimo del ventesimo secolo, si presenterà un bellissimo libro di meditazioni sulla fede, “In fide vivo!”. In questo volume ci sono alcuni esercizi tenuti dal padre Barsotti a Bagheria (Palermo) dall’8 all’11 dicembre 1971 sul tema della fede. Egli ripercorre la storia della salvezza con la sapienza e la conoscenza che lo distinguono. Era un testo inedito apparso per la prima volta in forma stampata ed elettronica.

Ne parlano i padri Agostino Ziino e Serafino Tognetti della Comunità dei Figli di Dio, gli studiosi Guido Vignelli e Marco Vannini e i teologi Mons. Nicola Bux e padre Giovanni Cavalcoli. Modera Aurelio Porfiri.

