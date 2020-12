Viganò : l’Apostasie du Sommet de l’Église ne Pourra pas être Évitée.

Marco Tosatti

Chers Stilumcurials, nous vous offrons cet entretien que Mgr Carlo Maria Viganò a donné à Mike Hickson, de LifeSiteNews. Nous remercions Forum France pour cette traduction. Bonne lecture.

§§§

L’archevêque Vigano avec le Dr Mike Hickson sur l’autel papal vide

Omnes dii gentium dæmonia.

Ps. 95, 5

Excellence, dans un de mes articles récents, j’ai souligné que l’autel papal de la basilique du Vatican n’a pas été utilisé depuis qu’il a été profané par l’offre présentée à l’idole de la Pachamama. À cette occasion, en présence de Bergoglio et de sa cour, un sacrilège très grave a été commis. Que pensez-vous de cela ?

La profanation de la basilique vaticane lors de la cérémonie de clôture du synode panamazonien a contaminé l’Autel de la Confession, puisqu’un vase dédié au culte infernal de la Pachamama a été placé sur sa table. Je trouve que celle-ci et d’autres profanations similaires d’églises et d’autels reproposent en quelque sorte d’autres gestes similaires qui se sont produits dans le passé et nous permettent de comprendre leur vraie nature.

À quoi cela fait-il référence ?

Je me réfère à toutes les époques où Satan s’est déchaîné contre l’Église du Christ, des persécutions des premiers chrétiens à la guerre de Chosroes contre Byzance, de la fureur iconoclaste des mahométans au sac de Rome aux mains des Landsknechts, puis à la Révolution française, l’anticléricalisme du XIXe siècle, le communisme athée, les Cristeros au Mexique et la guerre civile en Espagne, jusqu’aux crimes odieux des partisans communistes pendant et après la Seconde Guerre mondiale et les formes de christianophobie que nous voyons aujourd’hui dans le monde entier. À chaque fois, invariablement, la Révolution – dans toutes ses nombreuses variantes – confirme sa propre essence luciférienne, laissant émerger l’inimitié biblique entre la lignée du Serpent et la lignée de la Femme, entre les enfants de Satan et les enfants de la Très Sainte Vierge. Cette férocité contre la Ste Vierge et ses enfants ne peut s’expliquer autrement.

Je pense en particulier à l’intronisation de la « déesse de la raison », qui eut lieu le 10 novembre 1793 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, en pleine terreur. Aussi dans cette circonstance, la haine infernale des révolutionnaires voulait remplacer le culte de la Mère de Dieu par le culte d’une prostituée, érigée comme symbole de la religion maçonnique, portée sur les épaules, sur une chaise à porteurs et placée dans le presbytère. Les analogies avec la Pachamama sont nombreuses et révèlent l’esprit infernal qui les inspire.

N’oublions pas que le 10 août 1793, quelques mois avant la profanation de Notre-Dame, la statue de la « déesse de la raison » fut érigée sur la Place de la Bastille, sous les traits de la déesse égyptienne Isis : il est significatif de retrouver cette référence aux cultes de l’Égypte ancienne même dans l’horrible crèche qui se dresse aujourd’hui sur la place Saint-Pierre. De toute évidence, les similitudes que l’on retrouve dans ces événements s’accompagnent également d’un élément absolument nouveau.

Souhaitez-vous nous expliquer en quoi consiste ce nouvel élément ?

Je me réfère au fait que, tandis que jusqu’au Concile – ou, pour être indulgents, jusqu’à ce « pontificat » – les profanations et les sacrilèges ont été perpétrés par des ennemis extérieurs à l’Église, depuis lors, les scandales ont vu les dirigeants mêmes de la Hiérarchie activement impliqués dans le silence coupable de l’épiscopat et dans le scandale des fidèles. L’Église bergoglienne se donne une image de plus en plus déconcertante, dans laquelle le déni des vérités catholiques s’accompagne de l’affirmation explicite d’une idéologie intrinsèquement anticatholique et anti-chrétienne ; et dans lequel le culte idolâtre des fausses divinités païennes – c’est-à-dire des démons – n’est plus caché, qui sont propices aux actes sacrilèges et aux profanations des choses sacrées. Mettre ce vase impur sur l’Autel de la Confession est un geste liturgique, avec une valeur précise et un but qui n’est pas seulement symbolique. La présence d’une idole de la « terre mère » est une offense directe à Dieu et à la Très Sainte Vierge, un signe tangible qui explique en quelque sorte les nombreuses déclarations irrévérencieuses de Bergoglio envers la Vierge.

Il n’est donc pas surprenant que ceux qui veulent démolir l’Église du Christ et la papauté romaine le fassent du plus haut trône, selon la prophétie de Notre-Dame à La Salette : “Rome perdra la foi et deviendra le siège de l’Antéchrist”. Il me semble qu’aujourd’hui on ne peut plus parler d’une simple «perte de la foi», mais il faut prendre acte de la prochaine étape, qui se traduit par une véritable apostasie, tout comme la subversion initiale du culte catholique avec la réforme liturgique évolue vers une forme de culte païen qui implique la profanation systématique du Saint-Sacrement – en particulier avec l’imposition de la communion dans la main, sous le prétexte du Covid – et dans une aversion de plus en plus évidente pour l’ancienne liturgie.

Essentiellement, de nombreuses formes de « prudence » initiale pour dissimuler les véritables intentions des novateurs sont en train de disparaître, révélant la vraie nature de l’œuvre des ennemis de Dieu. Le prétexte de la prière commune pour la paix qui a légitimé le massacre des poulets et d’autres abominations scandaleuses ne sont plus nécessaires aujourd’hui, et il est théorisé que la fraternité entre les hommes peut être séparée de Dieu et de la mission salvifique de l’Église.

Que pensez-vous des événements depuis octobre 2019, en particulier l’abandon du titre de vicaire du Christ par Bergoglio, le fait qu’il ne célébrait plus à l’autel papal et la suspension de la célébration publique de la messe à Santa Marta ?

Le principe philosophique selon lequel « Agere sequitur esse » nous enseigne que chacun se comporte conformément à ce qu’il est. Quiconque refuse d’être appelé Vicaire du Christ a évidemment la perception que ce titre ne lui convient pas, ou même regarde avec mépris la possibilité d’être Vicaire de Celui qui montre par des paroles et des actes qu’il ne veut pas reconnaître et adorer comme Dieu. Plus simplement, il ne considère pas que son propre rôle au sommet de l’Église doit coïncider avec le concept catholique de la papauté, mais avec une version actualisée et « démythisée » de celle-ci. En même temps, en ne se considérant pas comme Vicaire du Christ, Bergoglio peut aussi s’abstenir de se comporter en tant que tel, adultérant avec désinvolture le Magistère et scandalisant tout le peuple chrétien. Célébrer in pontificalibus à l’autel érigé sur la tombe de l’Apôtre Pierre ferait disparaître l’Argentin, éclipserait ses excentricités, cette expression perpétuellement dégoûtée qu’il n’hésite pas à déguiser à chaque fois qu’il célèbre les fonctions papales : mieux vaut exceller dans le cimetière déserté de Saint-Pierre, en plein confinement, en se réservant l’attention des fidèles autrement tournés vers Dieu.

Reconnaissez-vous donc la valeur « symbolique » des actes du pape François ?

Les symboles ont leur propre valeur précise : le choix du nom, la décision de vivre à la Domus Sainte Marthe, l’abandon des insignes et des vêtements du pontife romain, comme la mozette rouge, la bobine et l’étole, ou les armoiries papales sur la bande étaient symboliques. L’accent obsessionnel sur tout ce qui est profane est symbolique, et l’intolérance à tout ce qui rappelle symboliquement un contenu spécifiquement catholique est symbolique. Peut-être qu’il soit symbolique le geste avec lequel, au moment de l’épiclèse de la consécration de la messe, Bergoglio recouvre à chaque fois complètement le calice, le bouche avec la main, comme pour empêcher l’effusion du Saint-Esprit.

Ainsi, tout comme dans l’acte de s’agenouiller devant le Saint-Sacrement on témoigne la foi en la Présence Réelle et on accomplit un acte latreutique envers Dieu, en ne s’agenouillant pas devant le Saint-Sacrement, Bergoglio proclame publiquement qu’il ne veut pas s’humilier devant Dieu, tandis qu’il n’a aucun problème à se mettre à quatre pattes devant des immigrés ou des fonctionnaires d’une république africaine. Et en se prosternant devant la Pachamama, certains frères, nonnes, clercs et laïcs ont commis un acte de véritable idolâtrie, honorant indûment une idole et adorant un démon. Symboles, signes, gestes rituels sont donc l’instrument par lequel l’Église bergoglienne se manifeste pour ce qu’elle est.

Tous ces « rites » de la nouvelle église, ces « cérémonies » plus ou moins évoquées, ces éléments empruntés aux liturgies profanes ne sont pas accidentels. Ils constituent une des étapes de la fenêtre d’Overton vers l’acceptation de ce que Bergoglio avait théorisé en réalité dans ses interventions et dans les actes de son « magistère ». D’un autre côté, le sorcier qui fait le signe de Shiva sur le front de Jean-Paul II et le Bouddha adoré sur le tabernacle d’une église à Assise se comprennent dans leur parfaite cohérence avec les horreurs d’aujourd’hui, exactement comme dans la sphère sociale avant de considérer acceptable l’avortement au neuvième mois on a dû le légitimer dans des cas plus limités, et avant de légaliser le mariage homosexuel, il a été prudemment préféré de laisser croire que la protection de la sodomie n’aurait pas remis en cause l’institution du mariage naturel.

Votre Excellence pense-t-elle donc que ces événements auront un développement supplémentaire ?

Si le Seigneur, grand et éternel Prêtre, ne daigne pas mettre fin à cette action de perversion générale de la Hiérarchie, l’Église catholique sera de plus en plus obscurcie par la secte qui la chevauche abusivement. Nous avons confiance dans les promesses du Christ et dans l’assistance spéciale du Saint-Esprit, mais nous ne devons pas oublier que l’apostasie des dirigeants de l’Église fait partie des événements eschatologiques et ne peut être évitée.

Je crois que les prémisses mises en place jusqu’ici – et qui font largement référence à Vatican II – conduisent inexorablement de manière toujours plus explicite vers une « profession d’apostasie » des dirigeants de l’Église bergoglienne. L’Ennemi exige la loyauté de ses serviteurs et s’il semble d’abord se contenter d’une idole en bois adorée dans les jardins du Vatican ou d’une offrande de terres et de plantes placées sur l’autel de Saint-Pierre, il exigera bientôt un culte public et officiel, qui remplace le sacrifice perpétuel. Autrement dit, ce que Daniel a prophétisé au sujet de l’abomination de la désolation qui est dans le lieu saint deviendra concret. Je note l’expression précise de la Sainte Écriture : “Cum videritis abominationem desolationis stantem in loco sancto » ; il est clairement écrit que cette abomination restera, c’est-à-dire qu’elle se trouvera dans une position d’auto-imposition effrontée et arrogante à l’endroit qui lui est le plus inconnu et le plus étranger. Ce sera une honte, un scandale, une chose sans précédent devant laquelle les mots de condamnation manquent.

Qu’est-ce qui nous attend si les choses continuent dans ce sens ?

Ce à quoi nous assistons représente à mon avis la répétition générale pour l’établissement du royaume de l’Antéchrist, qui sera précédée par la prédication du faux prophète, le précurseur de celui qui mènera la persécution finale contre l’Église avant la victoire finale et écrasante de la part de Notre Seigneur.

Le « vide symbolique » de l’autel papal n’est pas seulement un avertissement à ceux qui prétendent ne pas voir les scandales de cette « papauté ». C’est en quelque sorte une manière dont Bergoglio veut que nous nous habituions à prendre note d’un changement substantiel dans la papauté et dans l’Église elle-même; de voir en lui non pas le dernier d’une longue série de Pontifes romains à qui le Christ a ordonné de nourrir ses brebis et ses agneaux, mais le premier chef d’une multinationale philanthropique qui usurpe le nom d’« Église catholique » uniquement parce qu’elle lui permet de bénéficier d’un prestige et d’une autorité difficiles à égaler, même en période de crise religieuse générale.

Le paradoxe est donc évident : Bergoglio sait qu’il ne peut effectivement détruire l’Église et la papauté que s’il est reconnu comme pape ; mais en même temps il ne peut pas exercer la papauté au sens strict du terme, car ce faisant, il doit nécessairement parler, se comporter et apparaître comme le Vicaire du Christ et le Successeur du Prince des Apôtres. C’est le même paradoxe que l’on voit dans la sphère civile ou politique, où quiconque est constitué en autorité pour gouverner les affaires publiques et promouvoir le bien commun est à la fois émissaire de l’élite et a pour tâche de démolir la nation et de violer les droits des citoyens. Derrière l’état profond et l’église profonde, il y a toujours le même inspirateur : Satan.

Que peuvent faire les laïcs et le clergé pour éviter cette ruée vers l’abîme ?

L’Église n’appartient pas au Pape, et encore moins à un couvent d’hérétiques et de fornicateurs qui ont réussi à accéder au pouvoir par la tromperie et la fraude. Il faut donc unir notre foi surnaturelle à l’action constante de Dieu au milieu de son peuple avec un travail de résistance, comme le conseillent les Pères de l’Église : le catholique a le devoir de s’opposer aux infidélités de ses pasteurs, parce que l’obéissance qu’il leur doit est finalisée à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Nous dénonçons donc tout ce qui représente une trahison de la mission des pasteurs, implorant le Seigneur de raccourcir ces temps d’épreuve. Et si un jour nous entendions Bergoglio nous dire que pour rester en communion avec lui, nous devons accomplir un acte qui offense Dieu, nous aurons une confirmation supplémentaire qu’il est un imposteur et qu’en tant que tel il n’a aucune autorité.

Alors prions. Nous prions beaucoup et avec ferveur, conscients des paroles du Sauveur et de sa victoire finale. Nous ne serons pas jugés pour les scandales de Bergoglio et de ses complices, mais pour notre fidélité à l’enseignement du Christ : une fidélité qui commence par la vie dans la grâce de Dieu, la fréquence aux sacrements, les sacrifices et les pénitences que nous offrons pour le salut des ministres de Dieu.

Quel est votre souhait pour le prochain Noël ?

Mon souhait est que ces temps d’épreuve nous permettent de voir que là où le Christ-Roi ne règne pas, la tyrannie de Satan s’installe inévitablement ; là où la grâce ne règne pas, le péché et le vice se répandent ; là où on n’aime pas la vérité, on finit par embrasser l’erreur et l’hérésie. Si beaucoup d’âmes tièdes n’ont pas jusqu’à présent été capables de se tourner vers Dieu en reconnaissant que ce n’est qu’en Lui qu’elles peuvent trouver l’accomplissement complet et parfait de leur existence, peut-être qu’elles puissent maintenant comprendre que sans Dieu, notre vie devient l’enfer.

De même que les bergers se prosternaient en adoration aux pieds de l’Enfant-Roi, placés dans la crèche mais recouverts de manière significative des ceintures qui, dans les temps anciens, étaient la prérogative des dirigeants, nous devons nous rassembler en prière autour de l’autel – même dans un grenier ou dans une cave pour échapper à la persécution ou à l’interdiction des rassemblements – car même dans la pauvreté d’une chapelle clandestine ou d’une église abandonnée, le Seigneur descend sur l’autel pour se sacrifier mystiquement pour notre salut.

Et nous prions pour que nous puissions voir le jour où un Pape reviendra célébrer le Saint Sacrifice à l’Autel de la Confession, dans le rite que Notre Seigneur a enseigné aux Apôtres et qu’ils ont transmis intact au cours des siècles. Ce sera également un symbole de la restauration de la papauté et de l’Église du Christ.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: apostasie, hickson, vigano



Categoria: Generale