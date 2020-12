RVC Está Aliviado. Descubrió Que Bergoglio No Quiere Convertirlo…

Marco Tosatti

Muy estimados Stilumcuriales, Romana Vulneratus Curia (RVC para amigos y enemigos) leyó un servicio interesante de Aleteia, concentrado sobre el pontífice reinante y la conversión; o mejor dicho, sobre la no-conversión, fuertemente desaconsejada, como deporte activo de practicar para los cristianos. Una actitud muy similar a la de los budistas (o al menos de muchos de ellos) que no buscan mostrarte cuán bello es lo que hacen, dejan que si quieres te des cuenta por ti mismo. No me parece que sea exactamente lo que recomendaba a sus discípulos un cierto Jesús, pero soy sólo un pobre periodista (al decir que soy un periodista, de estos tiemos, me avergüenza un montón), no un Papa. Buena lectura.

§§§

Finalmente, querido Tosatti, he leído la declaración aquí a continuación informada: Papa Francesco: “Non dovete mai convincere un non credente” (aleteia.org) . Di un suspiro de alivio y prendí una vela a san José.

Claramente la invitación, mostrada aquí, está dirigida a los suyos y se refiere sólo a los que, y a lo que él (Bergoglio) cree y los suyos creen. O por lo menos a lo que muestran que creen.

Desde hace años, y se esfuerzan enormemente por mostrar en quién y en qué creen.

Ahora tengo la certeza (…?) que Bergoglio no buscará jamás convencerme para creer en lo que él cree: en la Pachamama y en el Gran Arquitecto, en su ser y su dominio, en sus adulaciones y mentiras. Ahora puedo dormir más tranquilo. Bergoglio invitó a sus seguidores a no tratar de convencer a un “no creyente” como yo.

¡Menos mal! Yo que soy un <no creyente> en quien y en lo que cree Bergoglio, puedo estar en paz. Sabe Tosatti, en cambio me preocupaba que los discípulos de Bergoglio llevaran algún tiempo implementando una estrategia de conversión (gnóstica) hacia nosotros los católicos (para Bergoglio “no creyentes” en aquél en quien él cree).

Ahora nosotros, los “no creyentes” nos habíamos preocupado al leer su enseñanza, desde Evangelii Gaudium a Amoris Laetitia, a Laudato Sì y a Hermanos Todos.

Cada vez estábamos más convencidos de que quería convertirnos y hacernos creer que el pecado no existe, que las tentaciones no existen , que el verdadero espíritu religioso es panteísta y que debemos creer en la Pachamama, como los indios amazónicos.

Pero después de Hermanos Todos, incluso estábamos convencidos de que quería convencernos de creer también en el “gran arquitecto del universo”, en un espíritu de fraternidad universal, el de las Logias Vaticanas unificadas, del gran Oriente y del gran Occidente, del Norte, del Centro y del sur.

¿Sabe que me había preocupado realmente?

Pero Bergoglio ahora me ha prohibido ponerme un delantal, una capuchita y hacerme jurar a la Pachamama… ¡Me siento aliviado!

Publicado originalmente en italiano el 15 de diciembre de 2020, en https://www.marcotosatti.com/ 2020/12/15/rvc-e-sollevato-ha- scoperto-che-bergoglio-non- vuole-convertirlo/

Traducción al español por: José Arturo Quarracino

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK

cercate

seguite

Marco Tosatti

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: conversìon, proselitismo, rvc



Categoria: Romana Vulneratus Curia