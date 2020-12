RVC È Sollevato. Ha Scoperto che Bergoglio Non Vuole Convertirlo…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Romana Vulneratus Curia (RVC per amici e nemici) ha letto un interessante servizio di Aleteia, incentrato sul Pontefice regnante e la conversione; o meglio, la non-conversione, fortemente sconsigliata, come sport attivo da praticare, ai cristiani. Un atteggiamento molto simile a quello dei buddisti (o almeno di molti di loro) che non cercano di mostrarti quanto sia bello ciò che fanno, lasciano che se vuoi te ne accorga da solo. Non mi sembra che sia esattamente quello che raccomandava ai suoi discepoli un certo Gesù, ma io sono solo un povero gazzettiere, (a dire che sono un giornalista, di questi tempi, mi vergogno un sacco) mica un papa. Buona lettura.

§§§

Finalmente, caro Tosatti. Ho letto la dichiarazione qui sotto riportata Papa Francesco: “Non dovete mai convincere un non credente” (aleteia.org) . Ho tirato un respiro di sollievo e acceso una candela a San Giuseppe.

Manifestamente l’invito, qui riportato, è rivolto ai suoi e si riferisce solo a chi, e a ciò che lui (Bergoglio) crede ed i suoi credono.

O perlomeno a ciò che dimostrano di credere.

Da anni fa, e fanno, sforzi immani per dimostrare a chi e a cosa crede..

Ora ho la certezza (…?) che Bergoglio non cercherà mai di convincermi a credere a ciò cui crede lui.

Cioè a Pachamama ed al Grande Architetto, al loro essere e al loro dominio, alle loro lusinghe, menzogne. Ora posso dormire più tranquillo. Bergoglio ha invitato i suoi adepti a non cercare di convincere un “non credente”, come me.

Meno male ! Io che sono un <non credente> a chi e a ciò cui crede Bergoglio, posso stare in pace. Sa Tosatti, mi ero invece preoccupato che i discepoli di Bergoglio stessero attuando da tempo una strategia di conversione (gnostica) nei confronti di noi cattolici (per Bergoglio “non credenti” a quel che crede lui).

Ora noi “non credenti” ci eravamo preoccupati leggendo il suo magistero, da Evangelii Gaudium a Amoris Laetitia, a Laudato Sì, e a Fratelli tutti.

Sempre più eravamo convinti che volesse convertirci e farci credere che il peccato non esiste, che le tentazioni non esistono, che il vero spirito religioso è panteista e che bisogna credere a Pachamama, come gli indios amazzonici.

Ma dopo Fratelli Tutti, ci eravamo persino convinti che volesse convincerci a credere anche nel “grande architetto dell’universo”, in uno spirito di fratellanza universale, quello delle Logge unificate vaticane, del grande Oriente e del grande Occidente, del Nord, del Centro e del Sud.

Sa che mi ero davvero preoccupato?

Ma Bergoglio ora ha vietato di farmi mettere il grembiulino, il cappuccetto e farmi fare il giuramento a Pachamama…Sono sollevato!

RVC

§§§

