Nobile: È Ora Di Rispondere Per Le Rime, E Dirlo Chiaramente: Satanisti.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione che abbiamo trovato particolarmente acuta e tagliente; e molto appropriata ai tempi che stiamo vivendo e a quelli – non migliori, purtroppo – che ci prepariamo a vivere. Una riflessione che dovrebbe vestirci di forza e determinazione nelle battaglie quotidiane. Buona lettura.

SATANISTI

Come sappiamo, da decenni chi non è allineato al pensiero mediatico viene additato con le parole velenose. Aggettivi triti e ritriti, ma che continuano a intimidire non poche persone: fascista, retrogrado, oscurantista, ecc. È una tecnica che non sbaglia mai, o quasi. Non importa se l’accusato è veramente fascista od altro. Il metodo serve a mettere l’interlocutore in difficoltà e costringerlo a difendersi. In questo modo qualsiasi confronto costruttivo viene azzoppato, privando l’accusato di esprimere il suo pensiero. Può succedere che il calunniato perda le staffe e inizi a inveire contro il beffardo accusatore. Perdendo la credibilità. Un po’ come Cassius Clay sul ring, che provocava lo sfidante dicendogli ripetutamente che si porta a letto sua moglie. Il poveretto, innervosito, perdeva il controllo e veniva steso a tappeto.

Generalmente il calunniatore fa parte di quella tipologia umana che considera l’onestà, la dignità e il rispetto i peggiori ostacoli ai propri traguardi. Quindi stiamo parlando degli individui più perfidi in circolazione. Penso che anche il non credente dovrebbe ammettere che certe persone rappresentano qualcosa di satanico. Non esiste, infatti, religione o filosofia umanista che consideri i calunniatori e gli approfittatori modelli da seguire. Anzi.

Nella Bibbia Satana è considerato il padre della menzogna. Questa figura oscura cerca di ricevere il Consenso dell’unica creatura che Dio ha reso libera. Per ottenerlo, Satana è capace di calunniare al punto di far condannare a morte innocenti. Il suo disprezzo per l’essere umano non ha limiti. Egli gode nel vedere gli onesti calunniati e martirizzati. Gode nel vedere milioni di creature perseguitate per la loro fede. Gode nel vedere gli anziani, le persone disabili e i deboli eutanasizzati. Gode nel vedere milioni di individui ridotti come animali, se non sotto il loro livello.

Dunque, definire satanista colui che nega la sacralità umana, non è una calunnia o una parola velenosa. È la verità. Chi serve Satana, consciamente o meno, è satanista. Non esistono cattolici adulti, democratici, fascisti, moderati, comunisti ecc. Esistono solo chi rispetta la vita e chi la detesta, i cristiani e i satanisti.

Questa tipologia umana non deve per forza credere nelle forze del male e del bene. È sufficiente sostenere, promuovere e difendere chi non rispetta la vita e la dignità altrui. Chi accoglie leggi antivita, perseguita il debole e scandalizza di bambini è satanico. È satanico chi agisce nell’ombra, il menzognero, il disonesto, il calunniatore come chi accusa di fascismo e oscurantismo chi non lo è.

Chi vive sotto le ali nere di Satana, magari presentandosi come un sostenitore o sostenitrice della libertà e dei diritti dei più deboli, in realtà vuole rendere tutti più deboli azzerando la dignità infusa da Dio, per poi umiliarli e controllarli.

Allora iniziamo a presentare il conto ai portaborse dell’Avversario. All’occasione diciamoglielo in faccia. Loro dicono fascista, troglodita, retrogrado, ecc? Noi rispondiamo, satanista. Che sia ateo o meno. Il satanista rappresenta la figura più infida e aberrante del creato. È un essere vile, uno sbruffone egocentrico, un pericolosissimo calunniatore che si erge come unico detentore di verità. Distruttore di vite, adulatore, ciarlatano, impostore, malvagio, omicida.

Agostino Nobile

