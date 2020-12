Porfiri: I Misteri della Voce Umana. In Streaming, Questo Pomeriggio.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questa domenica il consueto appuntamento preparato dal maestro Aurelio Porfiri sembra particolarmente interessante centrato come è su uno dei “poteri” più usuali e più misteriosi al tempo stesso, quello della voce. Qui sotto trovate qualche riga di presentazione. Buon ascolto.

§§§

Noi diamo per scontato di usare la nostra voce per le più varie attività, dal parlare al cantare al gridare. Eppure se ci fermiamo a riflettere dobbiamo riconoscee che c’è qualcosa di misterioso nella voce, un potere quasi arcano che deve essere indagato. Cosa è la voce, come è prodotta? Perché una bella voce ci commuove? Come si mantiene la salute della voce.

Ne parlano l’attore Matteo Belli, la psicologa Vanessa Candela, la specialista in otorinolaringoiatria Mariangela Viganò, i direttori di coro Tullio Visioli e Ida Maria Tosto, i cantanti Andrea Cionci, Dominika Zamara e Ivanna Speranza. Modera il musicista Aurelio Porfiri.

Il programma sarà trasmesso in live streaming sul canale You Tube RITORNO A ITACA, su TWITTER e sulla fanpage in Facebook di AURELIO PORFIRI.

§§§

Condividi i miei articoli:



Tag: porfiri, streaming, voce



Categoria: Generale